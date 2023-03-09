Занадто для червоної доріжки. Топ 10 найскандальніших суконь "Оскара"

Хоча кінопремія "Оскар" була та залишається досить консервативною, частенько деякі вбрання отримують статусу скандальних і про них говорять навіть через роки.

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Ювілейна, 95-та за рахунком церемонія "Оскар" пройде 12 березня 2022 року. І вона, напевно, буде розкішною. А глядачі по всьому світу стежитимуть не лише за врученням статуеток, а й за тим, які вбрання селебриті обрали для червоної доріжки.

Напевно, ми побачимо чимало шикарних нарядів, але з такою ж упевненістю можна заявити, що якісь із образів стануть скандальними. Як це траплялося неодноразово.

Фокус зібрав найскандальніші сукні церемонії "Оскар" за всю історію існування кінопремії.

Шер (1974)

Шер і її гола сукня. Одна з багатьох, що шокувала "Оскар". Фото: Getty Images

1974 рік для Шер став непростим, вона розлучилася зі своїм чоловіком Сонні, випускала новий альбом, почала кінокар'єру та виховувала дочку Честіті. І вона була суперзіркою. Так що на червоній доріжці "Оскара" вона з'являлася в тих вбраннях, які сама вважала вдалими. І всі вони були скандальними, бо не вписувалися в консервативний дрес-код, прийнятий на церемонії. Вбрання, яке оголювало Шер куди більше, ніж було прийнято в той час, викликало фурор. Адже рожева сукня, що нагадує бікіні, була надто голою навіть за сучасними мірками.

Примітно, але офіційних фотосесій на червоній доріжці на той час не було, тому всі знімки Шер зробив знаменитий папараці Рон Галелла.

Еді Вільямс (1986)

Еді Вільямс і її перлинне брання Фото: Getty Images

Акторка та фотомодель Еді Вільямс за свою кар'єру знялася в багатьох фільмах і серіалах на кшталт "Сутінкової зони", "Бетмена", "Загублених у космосі". Вона була королевою краси, пін-ап моделлю, знімалася для Playboy і була головною збурювачкою спокою на червоних доріжках на кшталт "Оскара" та Каннського кінофестивалю. Вона приходила на кінопремії в леопардовому бікіні, неймовірних декольте й перлинних вбраннях. Для тих часів це було навіть більш ніж скандально. Тож Еді запам'ятали саме такою: королевою скандалів на "Оскарі".

Сінді Кроуфорд (1991)

Сінді Кроуфорд у надто яскравій для 1991 року сукні Фото: Getty Images

Зараз важко уявити, щоб червона сукня з декольте була скандальною. Але 1991 року вбрання супермоделі Сінді Кроуфорд називали саме таким. Вона відвідала 63 церемонію вручення премії "Оскар" разом зі своїм новим бойфрендом Річардом Гіром і опинилася на перших сторінках таблоїдів. На червоній доріжці "Оскара" все ще панував нудний офіційний дрес-код, так що Сінді справила ефект бомби, що розірвалася. Ну а сукні-футляри з декольте від Versace досі в тренді.

Шарліз Терон (2000)

Шарліз Терон і сукня, яка мало не поховала її кар'єру Фото: Getty Images

Шарліз Терон явно не очікувала, який ефект справить її сукня від Vera Wang оранжевого кольору. Вона пасувала акторці, але виявилося, що декольте й глибокий виріз на спині все ще може вразити сувору оскарівську публіку. Пізніше акторка говорила, що її мандаринова сукня мало не зіпсувала їй кар'єру.

"Я не можу сказати вам, скільки разів я пробувалася на роль тільки для того, щоб мій агент повертався і говорив: "Слухай, Шарліз, вони бачили тебе в тій помаранчевій сукні, і вони не думають, що ти впораєшся", — розповідала Шарліз Терон.

Гвінет Пелтроу (2002)

"Гола" сукня Гвінет Пелтроу Фото: Getty Images

Через два роки після відвідин "Оскара" в культовій рожевій сукні від Ralph Lauren Гвінет Пелтроу провалилася з вибором вбрання. І модні критики, які захоплено називали її "іконою стилю", з таким же запалом розносили її за сукню від Alexander McQueen. Вона й справді виявилася не надто вдалою: важка спідниця та занадто простий обтислий топ. А ще Гвінет не вдягла бюстгальтер. Вона стійко витримала шквал критики, але потім зізнавалася, що й сама почувалася не дуже комфортно, розуміючи, куди всі дивляться. "Треба було надіти ліфчик", — резюмувала акторка.

Тільда Свінтон (2008)

Сукня-мішок Тільди Свінтон, що викликала обурення в модних критиків Фото: Getty Images

Сказати, що Тільда Свінтон має унікальне почуття стилю, було б применшенням. Тільда завжди мала андрогінний вигляд і вибирала вбрання, яке це підкреслювали. Але її оксамитова асиметрична сукня, яку вона одягла на церемонію "Оскар" у 2008 році, виявилася надто авангардною. І, як наслідок, скандальною. Примітно, але пізніше вона неодноразово одягала такі сукні. і вони ніколи не викликали такого ефекту. Що свідчить лише про те, що Тільда Свінтон випередила модні тенденції.

Мадонна (2011)

Мадонна у звичному для себе образі Фото: Getty Images

Шанувальники хотіли знати, куди Мадонна діла свої штани, і хоч зараз чорне трико під прозорою мереживною спідницею здається навіть дуже скромним вбранням, у 2011 році Мадонну обговорювали в соцмережах і критикували модні експерти. Чи хвилювало це Мадонну? Ні. Адже вона зробила епатаж частиною свого життя, ще коли більшість критиків ходила до школи.

Енн Гетевей (2013)

Енн Гетевей і її вбрання з підступними виточками Фото: Getty Images

На перший погляд. у вбранні Енн Гетевей немає нічого обурливого чи скандального. Але проста стримана сукня з блідо-рожевого шовку від Prada виявилася дуже підступною. Витачки на ліфі створювали видимість сосків, що стирчать, і цього ефекту ніяк було не позбутися. Сукню Енн гуглили у 2013 році частіше за інші наряди. А сама акторка визнала, що промахнулася з вибором. Найприкріше, що вона припасла іншу сукню. Але в останній день з'ясувалося, що Аманда Сайфред одягне щось подібне. А оскільки модного провалу ніхто не хотів, Енн терміново вибрала іншу сукню. І провал таки стався.

Дженніфер Лоуренс (2013)

Сукня Дженніфер Лоуренс у результаті стала чи не знаменитішою за акторку Фото: Getty Images

Але одним скандалом "Оскар-2013" не обмежився. 22-річна Дженніфер Лоуренс видавалася принцесою на церемонії в розкішній сукні від Dior Haute Couture без бретельок, доповненій елегантним діамантовим намистом. Усе йшло добре, поки Дженніфер не довелося підніматися на сцену за своїм призом за роль у фільмі "Мій хлопець — псих". Вона впала, піднімаючись сходами, і розхвилювалася ще дужче. Ще б пак, за її конфузом спостерігали мільйони людей по всьому світу.

Однак скандальна сукня, яка підвела акторку в такий важливий момент, набула своєї слави. Вона зросла в ціні вдвічі, забравши славу найдорожчої в гірчичної сукні Ніколь Кідман від Джона Гальяно, яку вона одягала 1997 року.

А сама Лоуренс потім казала, що вилаялася про себе, коли зрозуміла, що сталося. "Що я подумала, коли впала? Погане слово, я не можу його сказати, але воно починається на "F", — сказала вона журналістам.

Падіння Дженніфер Лоуренс на "Оскарі"

Коли один із журналістів запитав її, що ж трапилося на сходах, Лоуренс розсміялася та відповіла: "Що ви маєте на увазі під "що трапилося?". Подивіться на мою сукню! Я намагалася піднятися сходами та наступила на поділ, а сходинки були слизькими".

Біллі Портер (2019)

Біллі Портер і його драматична сукня з криноліном Фото: Getty Images

Біллі Портера, актора "Пози", назавжди запам'ятають за цю незвичайну сукню-смокінг від Крістіана Сіріано. Консерватори розносили сукню в пух і порох, Біллі порівнювали зі злою мачухою з діснеївської "Попелюшки", а його образ породив безліч мемів. Але Портер відмахнувся від критики та з того часу вряди-годи одягає сукні з криноліном на червоні доріжки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найгірші вбрання "Оскара" за всю історію існування премії, а також зібрав топ 10 нарядів червоної доріжки кінопремії, які набули статусу культових.