Слишком для красной дорожки. Топ-10 самых скандальных платьев "Оскара"
Хоть кинопремия "Оскар" была и остается весьма консервативной, но частенько некоторые наряды приобретают статус скандальных и о них говорят даже годы спустя.
Юбилейная, 95-я по счету церемония "Оскар" пройдет 12 марта 2022 года. И она наверняка будет роскошной. А зрители по всему миру будут следить не только за вручением статуэток, но и за тем, какие наряды селебрити выбрали для красной дорожки.
Наверняка мы увидим немало шикарных нарядов, но с такой же уверенностью можно заявить, что какие-то из образов станут скандальными. Как это уже случалось неоднократно.
Фокус собрал самые скандальные платья церемонии "Оскар" за всю историю существования кинопремии.
Шер (1974)
1974 год для Шер стал непростым, она развелась со своим мужем Сонни, выпускала новый альбом, начала кинокарьеру и воспитывала дочь Честити. И она была суперзвездой. Так что на красной дорожке "Оскара" она появлялась в тех нарядах, которые сама считала подходящими. И все они были скандальными, потому что явно не вписывались в консервативный дресс-код, принятый на церемонии. Наряд, который обнажал Шер куда больше, чем было принято в том время, произвел фурор. Ведь розовое платье, напоминающее бикини, было слишком голым даже по современным меркам.
Примечательно, но официальных фотосессий на красной дорожке в то время не было, так что все снимки Шер сделал знаменитый папарацци Рон Галелла.
Иди Уильямс (1986)
Актриса и фотомодель Иди Уильямс за свою карьеру снялась во многих фильмах и сериалах вроде "Сумеречной зоны", "Бэтмена", "Затерянных в космосе". Она была королевой красоты, пин-ап моделью, снималась для Playboy и была главной возмутительницей спокойствия на красных дорожках вроде "Оскара" и Каннского кинофестиваля. Она приходила на кинопремии в леопардовом бикини, невероятных декольте и жемчужных нарядах. Для тех времен это было даже более, чем скандально. Так что Иди запомнили именно такой: королевой скандалов на "Оскаре".
Синди Кроуфорд (1991)
Сейчас тяжело представить, чтобы красное платье с декольте было скандальным. Но в 1991 году наряд супермодели Синди Кроуфорд называли именно таким. Она посетила 63-ю церемонию вручения премии "Оскар" вместе со своим новым бойфрендом Ричардом Гиром. И оказалась на первых страницах таблоидов. На красной дорожке "Оскара" все еще царил скучный официальный дресс-код, так что Синди произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ну а платья-футляры с декольте от Versace все еще в тренде.
Шарлиз Терон (2000)
Шарлиз Терон явно не ожидала, какой эффект произведет ее платье от Vera Wang оранжевого цвета. Оно подходило актрисе, но оказалось, что декольте и глубокий вырез на спине все еще может поразить суровую оскаровскую публику. Позже актриса говорила, что ее мандариновое платье чуть не испортило ей карьеру.
"Я не могу сказать вам, сколько раз я пробовалась на роль только для того, чтобы мой агент возвращался и говорил: "Слушай, Шарлиз, они видели тебя в том оранжевом платье, и они не думают, что ты справишься", — рассказывала Шарлиз Терон.
Гвинет Пэлтроу (2002)
Спустя два года после посещения "Оскара" в культовом розовом платье от Ralph Lauren Гвинет Пэлтроу провалилась с выбором наряда. И модные критики, которые восхищенно называли ее "иконой стиля", с таким же пылом разносили ее за платье от Alexander McQueen. Оно и правда оказалось не слишком удачным: тяжелая юбка и слишком простой облегающий топ. А еще Гвинет не надела бюстгальтер. Она стойко выдержала шквал критики, но позже признавалась, что и сама чувствовала себя не слишком комфортно, понимая, куда все смотрят. "Надо было надеть лифчик", — резюмировала актриса.
Тильда Суинтон (2008)
Сказать, что у Тильды Суинтон уникальное чувство стиля, было бы преуменьшением. Тильда всегда выглядела андрогинно и выбирала наряды, которые это подчеркивали. Но ее бархатное ассиметричное платье, которое она надела на церемонию "Оскар" в 2008 году, оказалось слишком авангардным. И, как следствие, скандальным. Примечательно, но позже она неоднократно надевала подобные платья и они никогда не вызвали такого эффекта. Что свидетельствует только о том, что Тильда Суинтон опередила модные тенденции.
Мадонна (2011)
Поклонники хотели знать, куда Мадонна дела свои штаны, и хоть сейчас черное трико под прозрачной кружевной юбкой кажется даже очень скромным нарядом, в 2011 году Мадонну обсуждали в соцсетях и критиковали модные эксперты. Волновало ли это Мадонну? Нет. Ведь она сделала эпатаж частью своей жизни, еще когда большинство критиков ходило в школу.
Энн Хэтэуэй (2013)
На первый взгляд в наряде Энн Хэтэуэй нет ничего возмутительного, или скандального. Но простое сдержанное платье из бледно-розового шелка от Prada оказалось очень коварным. Вытачки на лифе создавали видимость торчащих сосков, и от этого эффекта никак было не избавиться. Платье Энн гуглили в 2013 году чаще других нарядов. А сама актриса признала, что промахнулась с выбором. Самое обидное, что у нее было припасено другое платье. Но в последний день выяснилось, что Аманда Сейфрид наденет что-то подобное. А так как модного провала никто не хотел, Энн срочно выбрала другое платье. И провал все-таки случился.
Дженнифер Лоуренс (2013)
Но одним скандалом "Оскар 2013" не ограничился. 22-летняя Дженнифер Лоуренс выглядела как принцесса на церемонии в роскошном платье от Dior Haute Couture без бретелек, дополненном элегантным бриллиантовым ожерельем. Все шло хорошо, пока Дженнифер не пришлось подниматься на сцену за своим призом за роль в фильме "Мой парень — псих". Она упала, поднимаясь по ступенькам, и разволновалась еще сильнее. Еще бы, за ее конфузом наблюдали миллионы людей по всему миру.
Однако скандальное платье, которое подвело актрису в такой важный момент, обрело свою славу. Оно выросло в цене в два раза, забрал славу самого дорогого у горчичного платья Николь Кидман от Джона Гальяно, которое она надевала в 1997 году.
А сама Лоуренс потом говорила, что выругалась про себя, когда поняла, что произошло. "Что я подумала, когда упала? Плохое слово, я не могу его сказать, но оно начинается на "F", — сказала она журналистам.
Когда один из журналистов спросил ее, что же случилось на ступеньках, Лоуренс рассмеялась и ответила: "Что вы имеет в виду под "что случилось?". Посмотрите на мое платье! Я пыталась подняться по лестнице и наступила на подол, а ступеньки были скользкими".
Билли Портер (2019)
Билли Портера, актера "Позы", навсегда запомнят за это необычное платье-смокинг от Кристиана Сириано. Консерваторы разносили платье в пух и прах, Билли сравнивали со злой мачехой из диснеевской "Золушки", а его образ породил множество мемов. Но Портер отмахнулся от критики и с той поры время от времени надевает платья с кринолинам на красной дорожке.
Напомним, ранее Фокус писал о худших нарядах "Оскара" за всю историю существования премии, а также собрал топ-10 нарядов красной дорожки кинопремии, которые приобрели статус культовых.