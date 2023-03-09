Слишком для красной дорожки. Топ-10 самых скандальных платьев "Оскара"

Хоть кинопремия "Оскар" была и остается весьма консервативной, но частенько некоторые наряды приобретают статус скандальных и о них говорят даже годы спустя.

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Юбилейная, 95-я по счету церемония "Оскар" пройдет 12 марта 2022 года. И она наверняка будет роскошной. А зрители по всему миру будут следить не только за вручением статуэток, но и за тем, какие наряды селебрити выбрали для красной дорожки.

Наверняка мы увидим немало шикарных нарядов, но с такой же уверенностью можно заявить, что какие-то из образов станут скандальными. Как это уже случалось неоднократно.

Фокус собрал самые скандальные платья церемонии "Оскар" за всю историю существования кинопремии.

Шер (1974)

Шер и ее голое платье. Одно из многих, что шокирует "Оскар" Фото: Getty Images

1974 год для Шер стал непростым, она развелась со своим мужем Сонни, выпускала новый альбом, начала кинокарьеру и воспитывала дочь Честити. И она была суперзвездой. Так что на красной дорожке "Оскара" она появлялась в тех нарядах, которые сама считала подходящими. И все они были скандальными, потому что явно не вписывались в консервативный дресс-код, принятый на церемонии. Наряд, который обнажал Шер куда больше, чем было принято в том время, произвел фурор. Ведь розовое платье, напоминающее бикини, было слишком голым даже по современным меркам.

Примечательно, но официальных фотосессий на красной дорожке в то время не было, так что все снимки Шер сделал знаменитый папарацци Рон Галелла.

Иди Уильямс (1986)

Иди Уильямс и ее жемчужные наряд Фото: Getty Images

Актриса и фотомодель Иди Уильямс за свою карьеру снялась во многих фильмах и сериалах вроде "Сумеречной зоны", "Бэтмена", "Затерянных в космосе". Она была королевой красоты, пин-ап моделью, снималась для Playboy и была главной возмутительницей спокойствия на красных дорожках вроде "Оскара" и Каннского кинофестиваля. Она приходила на кинопремии в леопардовом бикини, невероятных декольте и жемчужных нарядах. Для тех времен это было даже более, чем скандально. Так что Иди запомнили именно такой: королевой скандалов на "Оскаре".

Синди Кроуфорд (1991)

Синди Кроуфорд в слишком ярком ля 1991 года платье Фото: Getty Images

Сейчас тяжело представить, чтобы красное платье с декольте было скандальным. Но в 1991 году наряд супермодели Синди Кроуфорд называли именно таким. Она посетила 63-ю церемонию вручения премии "Оскар" вместе со своим новым бойфрендом Ричардом Гиром. И оказалась на первых страницах таблоидов. На красной дорожке "Оскара" все еще царил скучный официальный дресс-код, так что Синди произвела эффект разорвавшейся бомбы. Ну а платья-футляры с декольте от Versace все еще в тренде.

Шарлиз Терон (2000)

Шарлиз Терон и платье, которое чуть не похоронило ее карьеру Фото: Getty Images

Шарлиз Терон явно не ожидала, какой эффект произведет ее платье от Vera Wang оранжевого цвета. Оно подходило актрисе, но оказалось, что декольте и глубокий вырез на спине все еще может поразить суровую оскаровскую публику. Позже актриса говорила, что ее мандариновое платье чуть не испортило ей карьеру.

"Я не могу сказать вам, сколько раз я пробовалась на роль только для того, чтобы мой агент возвращался и говорил: "Слушай, Шарлиз, они видели тебя в том оранжевом платье, и они не думают, что ты справишься", — рассказывала Шарлиз Терон.

Гвинет Пэлтроу (2002)

"Голое" платье Гвинет Пэлтроу Фото: Getty Images

Спустя два года после посещения "Оскара" в культовом розовом платье от Ralph Lauren Гвинет Пэлтроу провалилась с выбором наряда. И модные критики, которые восхищенно называли ее "иконой стиля", с таким же пылом разносили ее за платье от Alexander McQueen. Оно и правда оказалось не слишком удачным: тяжелая юбка и слишком простой облегающий топ. А еще Гвинет не надела бюстгальтер. Она стойко выдержала шквал критики, но позже признавалась, что и сама чувствовала себя не слишком комфортно, понимая, куда все смотрят. "Надо было надеть лифчик", — резюмировала актриса.

Тильда Суинтон (2008)

Платье-мешок Тильды Суинтон, вызвавшее бурю негодования у модных критиков Фото: Getty Images

Сказать, что у Тильды Суинтон уникальное чувство стиля, было бы преуменьшением. Тильда всегда выглядела андрогинно и выбирала наряды, которые это подчеркивали. Но ее бархатное ассиметричное платье, которое она надела на церемонию "Оскар" в 2008 году, оказалось слишком авангардным. И, как следствие, скандальным. Примечательно, но позже она неоднократно надевала подобные платья и они никогда не вызвали такого эффекта. Что свидетельствует только о том, что Тильда Суинтон опередила модные тенденции.

Мадонна (2011)

Мадонна в привычном для себя образе Фото: Getty Images

Поклонники хотели знать, куда Мадонна дела свои штаны, и хоть сейчас черное трико под прозрачной кружевной юбкой кажется даже очень скромным нарядом, в 2011 году Мадонну обсуждали в соцсетях и критиковали модные эксперты. Волновало ли это Мадонну? Нет. Ведь она сделала эпатаж частью своей жизни, еще когда большинство критиков ходило в школу.

Энн Хэтэуэй (2013)

Энн Хэтэуэй и ее наряд с коварными вытачками Фото: Getty Images

На первый взгляд в наряде Энн Хэтэуэй нет ничего возмутительного, или скандального. Но простое сдержанное платье из бледно-розового шелка от Prada оказалось очень коварным. Вытачки на лифе создавали видимость торчащих сосков, и от этого эффекта никак было не избавиться. Платье Энн гуглили в 2013 году чаще других нарядов. А сама актриса признала, что промахнулась с выбором. Самое обидное, что у нее было припасено другое платье. Но в последний день выяснилось, что Аманда Сейфрид наденет что-то подобное. А так как модного провала никто не хотел, Энн срочно выбрала другое платье. И провал все-таки случился.

Дженнифер Лоуренс (2013)

Платье Дженнифер Лоуренс в итоге стало едва ли не знаменитей актрисы Фото: Getty Images

Но одним скандалом "Оскар 2013" не ограничился. 22-летняя Дженнифер Лоуренс выглядела как принцесса на церемонии в роскошном платье от Dior Haute Couture без бретелек, дополненном элегантным бриллиантовым ожерельем. Все шло хорошо, пока Дженнифер не пришлось подниматься на сцену за своим призом за роль в фильме "Мой парень — псих". Она упала, поднимаясь по ступенькам, и разволновалась еще сильнее. Еще бы, за ее конфузом наблюдали миллионы людей по всему миру.

Однако скандальное платье, которое подвело актрису в такой важный момент, обрело свою славу. Оно выросло в цене в два раза, забрал славу самого дорогого у горчичного платья Николь Кидман от Джона Гальяно, которое она надевала в 1997 году.

А сама Лоуренс потом говорила, что выругалась про себя, когда поняла, что произошло. "Что я подумала, когда упала? Плохое слово, я не могу его сказать, но оно начинается на "F", — сказала она журналистам.

Падение Дженнифер Лоуренс на "Оскаре"

Когда один из журналистов спросил ее, что же случилось на ступеньках, Лоуренс рассмеялась и ответила: "Что вы имеет в виду под "что случилось?". Посмотрите на мое платье! Я пыталась подняться по лестнице и наступила на подол, а ступеньки были скользкими".

Билли Портер (2019)

Билли Портер и его драматичное платье с кринолином Фото: Getty Images

Билли Портера, актера "Позы", навсегда запомнят за это необычное платье-смокинг от Кристиана Сириано. Консерваторы разносили платье в пух и прах, Билли сравнивали со злой мачехой из диснеевской "Золушки", а его образ породил множество мемов. Но Портер отмахнулся от критики и с той поры время от времени надевает платья с кринолинам на красной дорожке.

Напомним, ранее Фокус писал о худших нарядах "Оскара" за всю историю существования премии, а также собрал топ-10 нарядов красной дорожки кинопремии, которые приобрели статус культовых.