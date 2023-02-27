Модные промахи. Самые ужасные платья "Оскара" за всю историю премии

Церемонии "Оскар" не всегда была таким роскошным и всемирно известным событием, как сейчас. Награда, задуманная главой американской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer Луисом Бартом Майером в 1929 году для поощрения деятелей кино, была когда-то скромным банкетом. Причем первую церемонии Луис вообще организовал за собственный счет.

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Название "Оскар" и вовсе прозвучало только на шестой по счету церемонии, причем до сих пор существует несколько версий того, откуда появилось название. Актриса Бетт Дэвис говорила, что название придумала она, потому что статуэтка ей напоминала мужа, секретарь Маргарет Херрик – говорила, что назвала "Оскара" в честь дядюшки, а светский обозреватель Сидни Сколски уверял, что дал прозвище статуэтке, потому что ему надоело писать о безликом призе.

Но, в любом случае, тогда селебрити были ограничены в выборе нарядов. Связанные контрактами с киностудиями, они получали наряды от костюмеров, или выбирали их в обширном киношном гардеробе. Никакой фантазии проявлять не позволялось. Даже красной дорожки в современном понимании этого слова не было. И неудачных образов просто не могло быть, ведь облик звезд строго контролировался.

Из-за всех этих обстоятельств фото былых лет обычно изображают звезд на сцене, или в зале, уже в обнимку с призом. И зачастую платья сложно рассмотреть.

Но годы шли и "Оскар" превратился в самую известную, дорогую и шикарную церемонию в мире. Наряды для него создаются заранее, но и тогда не удается избежать конфузов. Иногда селебрити в последний момент узнают, что кто-то наденет такое же платье и образ приходится переделывать с нуля.

Удачные наряды навсегда входят в историю, а неудачные… тоже входят в историю, но уже по другой причине.

Фокус собрал топ-10 худших платьев церемонии "Оскар" за всю историю существования премии.

Вупи Голдберг (1993)

[ + – ] Вупи Голдберг и ее фиолетово-салатовое безумие Фото: Getty Images

В 1993 году Вупи Голдберг была мега-звездой, второй афроамериканкой в истории "Оскара", получившей эту награду. Но она и сама признавала, что промахнулась с нарядом, выбрав фиолетовый наряд с вышивкой и неоново-зеленой подкладкой. Это было слишком ярко, слишком экстравагантно и слишком ярко. Но Вупи точно запомнилась всем присутствующим.

Сьюзан Сарандон (1996)

[ + – ] Сьюзан Сарандон в образе статуэтки "Оскар" Фото: Getty Images

На церемонию вручения премии "Оскар" в 1996 году актриса приехала в золотисто-коричневом платье от Dolce & Gabbana. Платья было слишком много, к тому же оно слишком напоминало саму статуэтку "Оскар", солнцезащитные очки не вписывались в образ, но зато Сьюзан могла скрываться за ними от насмешливых взглядов.

Анджелина Джоли (2000)

[ + – ] Анджелина Джоли в образе готической принцессы Фото: Getty Images

Анджелина Джоли в 2000-х была звездой светских хроник, которые обсуждали ее скандальный роман с Билли Бобом Торнтоном, ее татуировки, ее стиль, ее ссору с отцом и отношения с братом. Так что на 72-й церемонии вручения премии "Оскар", где она получила статуэтку за фильм "Прерванная жизнь", Джоли ожидаемо заставила о себе говорить. Готический образ и нарощенные черные пряди явно выбивались из общей картины. Впрочем, Анджелина Джоли всегда будоражила общественность, образ она дополнила скандальным поцелуем с братом.

Кейт Хадсон (2001)

[ + – ] Худшее платье от Стеллы Маккартни на Кейт Хадсон Фото: Getty Images

Хадсон была слишком занята своей номинацией на "Оскар" за роль в фильме "Почти знаменита", чтобы беспокоится о наряде. Но платье от ее подруги Stella McCartney до сих пор называют "кошмарным" и "модным провалом". В нем было плохо все: от цвета до фасона. Но Хадсон иронизирует, что когда-нибудь даст платью второй шанс.

"По сей день это теперь уже винтажное платье висит в моем гардеробе, но я клянусь, что однажды надену его снова. Но, Стелла, я обещаю, что сделаю другую прическу", — шутила Хадсон в интервью 2011 года.

Дженнифер Коннелли (2002)

[ + – ] Дженнифер Коннелли и самый невыразительный образ красной дорожки Фото: Getty Images

Актриса Дженнифер Коннелли славится своим оригинальным вкусом и ролями в интересных проектах. Но ее тусклое невыразительное платье, которое актриса выбрала для церемонии в 2002 году было ужасным. К тому же оно постоянно сползало с груди. Усугубив ситуацию, Дженнифер обмотала шею шарфом, придав себе схожесть с больной ангиной. Даже "Оскар" за роль в "Играх разума" не помог забыть этот модный провал.

Ума Турман (2004)

[ + – ] Ума Турман в наряде баварского крестьянина Фото: Getty Images

Даже у такой иконы стиля, как Ума Турман случаются модные провалы. И на 76-й церемонии вручения премии "Оскар" был один из них. Наряд от Christian Lacroix сравнивали с костюмом баварского крестянина, остатками наряда веселого пирата и сравнивали актрису с опереточным персонажем. Сама Ума признала, что платье было странным, и назвала тот выход на красную дорожку "самым неловким опытом".

Шарлиз Терон (2010)

[ + – ] Шарлиз Терон в платье с неудобным акцентом на груди Фото: Getty Images

Еще одна икона стиля, Шарлиз Терон, казалось, никогда не допускала модных промахов, но платье от Dior, которое Шарлиз Терон носила на 82-й церемонии в 2010 году оказалось слишком коварным. Все дело в бутонах роз, которые в модном доме водрузили на лиф. Да, акцент оказался неудачным. Никто не вспомнит, что еще было на Шарлиз, но зато все вспомнят, как взгляд помимо воли притягивался к ее груди.

Леди Гага (2015)

[ + – ] Леди Гага и ее незабываемые красные перчатки Фото: Getty Images

За несколько лет до того, как она привезла домой собственную статуэтку, Леди Гага дебютировала на "Оскаре" в роскошном белом платье оригинального фасона от Azzedine Alaia. Само по себе платье было красиво, но Гага, желая поддержать свой экстравагантный имидж, дополнила образ красными кожаными перчатками, которые все испортили. Этот образ породил бесчисленное количество мемов.

Эмма Стоун (2019)

[ + – ] Эмма Стоун и ее платье-стейк Фото: Getty Images

В 2019 году Эмма Стоун уже была лауреаткой "Оскара", получившей приз за роль в "Ла-ла-ленде", но от неудачных образов никто не застрахован. Вероятно платье от Louis Vuitton, расшитое пайетками выглядело эффектно при примерке, но на красной дорожке Эмма Стоун была похожа на хорошо прожаренный стейк.

Джада Пинкетт Смит (2022)

[ + – ] Джада Пинкетт-Смит и ее слишком большое платье Фото: Getty Images

"Оскар" 2022 года был одним из самых обсуждаемых. Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока на сцене из-за шутки о его жене, актрисе Джаде Пинкетт-Смит. И платье от Готье оказалось модным провалом. Миниатюрная актриса оказалась буквально похоронена под обилием складок и пышной юбкой, которая казалось тяжелой и громоздкой.

Напомним, ранее Фокус писал о самых удачных нарядах церемонии "Оскар" за всю историю кинопремии. Вероятно, сейчас многие из них покажутся забавными, или слишком простыми, но они навсегда оказались вписаны в историю красных дорожек.