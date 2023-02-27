Модні промахи. Найжахливіші сукні "Оскара" за всю історію премії

Церемонія "Оскар" не завжди була такою розкішною та всесвітньо відомою подією, як зараз. Нагорода, задумана главою американської кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer Луїсом Бартом Маєром у 1929 році для заохочення діячів кіно, була колись скромним банкетом. До того ж першу церемонію Луїс узагалі організував власним коштом.

Related video

Назва "Оскар" і зовсім прозвучала тільки на шостій церемонії, до того ж досі існує кілька версій того, звідки з'явилася назва. Акторка Бетт Девіс казала, що назву придумала вона, бо статуетка їй нагадувала чоловіка, секретарка Маргарет Геррік говорила, що назвала "Оскара" на честь дядечка, а світський оглядач Сідні Сколскі запевняв, що дав прізвисько статуетці, бо йому набрид безликий приз.

Але, у будь-якому разі, тоді селебриті були обмежені у виборі вбрання. Пов'язані контрактами з кіностудіями, вони отримували вбрання від костюмерів або вибирали їх у великому кіношному гардеробі. Жодної фантазії виявляти не дозволялося. Навіть червоної доріжки у сучасному розумінні цього слова не було. І невдалих образів просто не могло бути, адже вигляд зірок суворо контролювався.

Через усі ці обставини фото минулих років зазвичай зображують зірок на сцені або в залі, вже в обіймах із призом. І найчастіше сукні складно розглянути.

Але роки йшли, і "Оскар" перетворився на найвідомішу, найдорожчу та найшикарнішу церемонію у світі. Вбрання для нього створюються заздалегідь, але й тоді не вдається уникнути конфузів. Іноді селебриті в останній момент дізнаються, що хтось одягне таку саму сукню, і образ доводиться переробляти з нуля.

Вдалі вбрання назавжди входять в історію, а невдалі... теж входять в історію, але вже з іншої причини.

Фокус зібрав топ 10 найгірших суконь церемонії "Оскар" за всю історію існування премії.

Вупі Голдберг (1993)

[ + – ] Вупі Голдберг і її фіолетово-салатове божевілля Фото: Getty Images

1993 року Вупі Голдберг була мегазіркою, другою афроамериканкою в історії "Оскара", яка отримала цю нагороду. Але вона й сама визнавала, що промахнулася з вбранням, обравши фіолетове вбрання з вишивкою та неоново-зеленою підкладкою. Це було надто яскраво та надто екстравагантно. Але Вупі точно запам'яталася всім присутнім.

Сьюзан Сарандон (1996)

[ + – ] Сьюзан Сарандон в образі статуетки "Оскар" Фото: Getty Images

На церемонію вручення премії "Оскар" у 1996 році акторка приїхала в золотисто-коричневій сукні від Dolce & Gabbana. Сукні було надто багато, до того ж вона надто нагадувала саму статуетку "Оскар", сонцезахисні окуляри не вписувалися в образ, але Сьюзан могла ховатися за ними від глузливих поглядів.

Анджеліна Джолі (2000)

[ + – ] Анджеліна Джолі в образі готичної принцеси Фото: Getty Images

Анджеліна Джолі у 2000-х була зіркою світських хронік, які обговорювали її скандальний роман із Біллі Бобом Торнтоном, її татуювання, її стиль, її сварку з батьком і стосунки з братом. Тож на 72-й церемонії вручення премії "Оскар", де вона отримала статуетку за фільм "Перерване життя", Джолі очікувано змусила про себе говорити. Готичний образ і нарощені чорні пасма явно вибивалися із загальної картини. Втім, Анджеліна Джолі завжди розбурхувала громадськість, образ вона доповнила скандальним поцілунком із братом.

Кейт Гадсон (2001)

[ + – ] Найгірша сукня від Стелли Мак-Картні на Кейт Гадсон Фото: Getty Images

Гадсон була надто зайнята своєю номінацією на "Оскар" за роль у фільмі "Майже знаменита", щоб турбуватися про вбрання. Але сукню від її подруги Stella McCartney досі називають "кошмарною" та "модним провалом". У ній було погано все: від кольору до фасону. Але Гадсон іронізує, що колись дасть сукні другий шанс.

"До цього дня ця тепер уже вінтажна сукня висить у моєму гардеробі, але я клянуся, що якось одягну її знову. Але, Стелло, я обіцяю, що зроблю іншу зачіску", — жартувала Гадсон в інтерв'ю 2011 року.

Дженніфер Коннеллі (2002)

[ + – ] Дженніфер Коннеллі та найневиразніший образ червоної доріжки Фото: Getty Images

Акторка Дженніфер Коннеллі славиться своїм оригінальним смаком і ролями в цікавих проєктах. Але її тьмяна невиразна сукня, яку актриса обрала для церемонії 2002 року, була жахливою. До того ж вона постійно сповзала з грудей. Погіршивши ситуацію, Дженніфер обмотала шию шарфом, надавши собі схожість із хворою на ангіну. Навіть "Оскар" за роль в "Іграх розуму" не допоміг забути цей модний провал.

Ума Турман (2004)

[ + – ] Ума Турман у вбранні баварського селянина Фото: Getty Images

Навіть у такої ікони стилю як Ума Турман трапляються модні провали. І на 76-й церемонії вручення премії "Оскар" був один із них. Вбрання від Christian Lacroix порівнювали з костюмом баварського хрестянина, залишками вбрання веселого пірата й порівнювали акторку з оперетковим персонажем. Сама Ума визнала, що сукня була дивною, і назвала той вихід на червону доріжку "найнезручнішим досвідом".

Шарліз Терон (2010)

[ + – ] Шарліз Терон у сукні з незручним акцентом на грудях Фото: Getty Images

Ще одна ікона стилю, Шарліз Терон, здавалося, ніколи не допускала модних промахів, але сукня від Dior, яку Шарліз Терон носила на 82-й церемонії у 2010 році, виявилася надто підступною. Вся річ у бутонах троянд, які в модному домі поставили на ліф. Акцент виявився невдалим. Ніхто не згадає, що ще було на Шарліз, зате всі згадають, як погляд мимоволі притягувався до її грудей.

Леді Гага (2015)

[ + – ] Леді Гага та її незабутні червоні рукавички Фото: Getty Images

За кілька років до того, як вона привезла додому власну статуетку, Леді Гага дебютувала на "Оскарі" в розкішній білій сукні оригінального фасону від Azzedine Alaia. Сама по собі сукня була гарною, але Гага, бажаючи підтримати свій екстравагантний імідж, доповнила образ червоними шкіряними рукавичками, які все зіпсували. Цей образ породив безліч мемів.

Емма Стоун (2019)

[ + – ] Емма Стоун і її сукня-стейк Фото: Getty Images

2019 року Емма Стоун уже була лауреаткою "Оскара", яка отримала приз за роль у "Ла-ла-ленді", але від невдалих образів ніхто не застрахований. Імовірно, сукня від Louis Vuitton, розшита паєтками, здавалася ефектною на примірці, але на червоній доріжці Емма Стоун була схожа на добре просмажений стейк.

Джада Пінкетт Сміт (2022)

[ + – ] Джада Пінкетт-Сміт і її занадто велика сукня Фото: Getty Images

"Оскар" 2022 року був одним із найобговорюваніших. Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока на сцені через жарти про його дружину, акторку Джаду Пінкетт-Сміт. І сукня від Готьє виявилася модним провалом. Мініатюрна акторка виявилася буквально похована під великою кількістю складок і пишною спідницею, яка здавалася важкою та громіздкою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найвдаліші вбрання церемонії "Оскар" за всю історію кінопремії. Ймовірно, зараз багато які з них видадуться кумедними або надто простими, але вони назавжди виявилися вписаними в історію червоних доріжок.