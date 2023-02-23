Легендарные наряды. Топ-10 платьев "Оскара" за всю историю премии

Откровенные, роскошные и красивые платья – ради этого мы смотрим церемонию "Оскар" год за годом, болея за наших фаворитов среди фильмов и актеров.

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12 марта 2022 года будут вручать заветные статуэтки "Оскар", а на красной дорожке будут блистать звезды в нарядах, которые они начали готовить уже сейчас. Самое время, чтобы вспомнить, какие платья впечатляли ранее и навсегда вошли в историю премии Американской киноакадемии.

Юбилейная, 95-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", пройдет в традиционном оффлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby, а ведущим в третий раз станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел. Шоу обещает быть грандиозным, ведь на победу претендуют очень разные фильмы: от военной драмы "На Западном фронте без перемен", до яркого байопика "Элвис". А в номинации "лучший актер" и "лучшая актриса" представлены такие ветераны, как Билл Найи и Кейт Бланшетт, которым "противостоят" Остин Батлер и Пол Мескаль.

Но вручение премии только один из факторов, из-за которого мы смотрим "Оскар". Ведь шикарные наряды звезд привлекают не меньше внимания. В разные годы платья шокировали, возмущали и смешили. Словом, на красной дорожке было так же драматично, как и при объявлении номинантов.

Фокус выбрал топ-10 лучших платьев за всю историю "Оскара", которые заставляли говорить о себе годы спустя.

Одри Хепберн в Givenchy, 1954

Одри Хепберн получила "Оскар" за роль в фильме "Римские каникулы". И поднялась за наградой в платье, которое до сих пор считается культовой классикой. Кружевное платье от Givenchy стало первым "закадровым" опытом сотрудничества актрисы и мэтра моды. Оно повторяло работу художника по костюмам Эдит Хэд, которая в то время одевала весь Голливуд, но было создано именно для того, чтобы подчеркивать хрупкость и нежную красоту Одри.

[ + – ] Одри Хепберн в лучшем образе "Оскара" всех времен Фото: Getty Images

Платье произвело революцию, оно до сих пор считается эталоном, а Одри Хепберн, как мы помним, тоже совершила революцию, сделав трендом не откровенную сексуальность, а скорей очаровательность. Пдатье Хепберн было признано лучшим нарядом "Оскара" по версии журнала Time и одним из самых дорогостоящих платьев в истории: на аукционе 2011 года его продали почти за 132 тысячи долларов.

Барбра Стрейзанд в Arnold Scaasi, 1969

Культовым этот наряд стал случайно. Барбра Стрейзанд, получая статуэтку за роль в "Забавной девченке", явно не ожидала, что ее наряд в пайетках будет казаться полностью прозрачным в лучах софитов. Это сейчас вечерние платья могут быть "голыми" и откровенными. В то время "Оскар" был весьма консервативен, так что Барбра одновременно стала и возмутительницей спокойствия и законодательницей мод. Позже она рассказывала, что наряд из брюк и блузки выбрала после того, как сшитое для нее вечернее платье от студии Paramount показалось ей слишком "консервативным". И ей было очень нелегко справиться со смущением перед полным залом.

[ + – ] Шокирующий наряд Барбры Стрейзанд на "Оскаре" 1969 Фото: Getty Images

Впрочем, следующие наряды Скааси были скромнее и он одевал первых леди США, Хиллари Клинтон в том числе.

Шер в Bob Mackie, 1986

Шер была настоящей звездой, когда была номинирована на "Оскар" за роль в фильме "Силквуд", тогда статуэтку она не получила, и, как говорили многие критики, именно из-за эпатажного наряда, который больше напоминал сценический костюм из Лас-Вегаса.

[ + – ] Шер и ее эпатажный образ Фото: Getty Images

Но Шер было плевать на мнение критиков и свой "Оскар" за роль в фильме "Маска" в 1989 году она получила в еще более "голом" и эпатажном наряде все от того же Боба Маки, с которым сотрудничала долгие годы.

Мадонна в Bob Mackie, 1991

Еще один триумф Боба Маки наступил в 1991 году, когда поп-дива Мадонна появилась в роскошном образе Мэрилин Монро. На 63-й церемонии киноакадемии она получила "Оскар" за композицию "Sooner or Later", саундтрек к фильму "Дик Трейси".

[ + – ] Мадонна в образе кинодив "Золотого века" Голливуда Фото: Getty Images

А обсуждение на первых страницах таблоидов ей обеспечил не только наряд в духе "Золотого века Голливуда", но и кавалер: компанию ей составил Майкл Джексон. Перед церемонией Мадонна пообещала, что выйдет на красную дорожку с "самым знаменитым мужчиной эпохи".

Николь Кидман в Christian Dior, 1997

Сейчас горчичное платье Николь Кидман с вышивкой смотрится элегантно, но обычно. Но для 1997 года это был революционный выбор. Церемония все еще была консервативной, звезды предпочитали традиционные скучные цвета и сдержанный дизайн, а Кидман выбрала платье яркого цвета и необычного фасона. К тому же его создателем был тогда еще никому неизвестный Джон Гальяно, только вступивший на пост креативного директора Dior.

[ + – ] Экстравагантный для 1997 года наряд Николь Кидман Фото: Getty Images

Сотрудничество было плодотворным: Гальяно стал знаменит, а на красной дорожке "Оскара" стали появляться не только классические наряды.

Гвинет Пэлтроу в Ralph Lauren, 1999

1999 год стал для Гвинет на редкость удачным и скрасил грусть от расставания с Брэдом Питтом. Она получила "Оскар" за роль в фильме "Влюбленный Шекспир" и получила статус "иконы стиля".

[ + – ] Гвинет Пэлтроу и ее культовый образ Фото: Getty Images

И все благодаря простому и очень изящному платью от Ральфа Лорена. Нежно-розовый цвет и простой крой подчеркнул ее хрупкость и изящество. Как и в случае Одри Хепберн когда-то.

Джулия Робертс в Valentino, 2001

Джулия Робертс получила статуэтку за роль в фильме "Эрин Брокович" и задала тренд для красных дорожек, надев винтажное платье от Valentino. Платье 1992 года дополнили шлейфом из органзы, а образ Джулия дополнила лаконичными украшениями. Джулию, ее победу и ее наряд обсуждали все таблоиды. А сам Валентино говорил в интервью, что Джулия сделала его "по-настоящему счастливым".

[ + – ] Джулия Робертс в одном из лучших платьев церемонии "Оскар" Фото: Getty Images

"Когда она вышла за наградой в моем платье, я чуть не плакал от восторга. Этот момент точно станет одним из важнейших в моей карьере", — признавался дизайнер. А благодаря Робертс стало незазорно выбирать платья из винтажных коллекций, чтобы блеснуть на красной дорожке.

Холли Берри в Elie Saab, 2002

В то время ливанец Эли Сааб был неизвестен в США, а тренд на "голые" платья не был слишком востребован. Но Холли Берри должна была выглядеть триумфально после роли в "Бале монстров", которая принесла ей "Оскар".

[ + – ] Холли Берри в 2002 году задала тренд на "голые" платья Фото: Getty Images

Слишком многое было поставлено на карту, так что она рискнула с нарядом и выиграла. Ее назвали самой стильно одетой звездой, Эди Сааб проснулся знаменитым, а тренд на "голые платья" так и не вышел из моды. Правда, не всем удается так изящно сочетать обнаженность и одетость, как это получилось у Сааба.

Анджелина Джоли в Atelier Versace, 2012

2012 год для Анджелины Джоли стал эпохальным. Она и Брэд Питт были самыми обсуждаемыми звездами в мире, успели завести общих детей, продать их фото за баснословные суммы, а впереди была помолвка, свадьба и скандальнейший развод, который длится до сих пор. Но тогда Джоли и Питт были счастливы и блистали на красных дорожках.

[ + – ] Анджелина Джоли и ее нога Фото: Getty Images

И на церемонии "Оскар" Джоли произвела фурор, просто выставив ногу в разрезе своего бархатного платья от Atelier Versace.

Успех был ошеломляющим. Нога Джоли стала самой обсуждаемой ногой в мире. У нее даже появился собственный аккаунт @AngelinaRightLeg.

Зендая в Valentino, 2021

После на красной дорожке "Оскара" уже ничто особо не привлекало особого внимания. Ведь за годы существования премии были "разблокированы" все модные образы, так что звезды просто вдохновлялись образами прошлых лет, надевали винтаж, или выбирали самые роскошные наряды от ведущих домов моды, вероятно и не думая, что когда-то их платье стало бы настоящей скандальной сенсацией. Но в 2021 году, когда мир сотрясала пандемия, образ юной Зендаи на красной дорожке стал настоящим глотком свежего воздуха.

[ + – ] Зендая на церемонии "Оскар" в 2021 году Фото: Getty Images

"Оскар" пытался вернуться к привычному формату, а звезда "Эйфории" просто выбрала платье, которое подчеркивало ее красоту и молодость. Ярко-желтое платье от Valentino в сочетании с украшениями от Bulgari и очень удачной прической, задали тренд на естественность. Зендая стала иконой стиля и еще не раз появлялась на первых страницах таблоидов, выбирая очень удачные наряды. Но то желтое платье точно стало одним из самых примечательных.

Напомним, ранее стало известно, какие фильмы и актеры претендуют на "Оскар" в 2023 году. В списке номинантов оказался и документальный фильм "Дом из заноз" (A House Made of Splinters) про детский дом из Лисичанска Луганской области.