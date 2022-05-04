Рон Галелла, самый известный папарацци в мире, умер в 91 год

Рон снимал Джеки Кеннеди, Марлона Брандо и первые Met Gala, а также за ним гонялись Элвис Пресли и Шон Пенн

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В США скончался от сердечной недостаточности Рон Галелла, самый известный фотограф-папарацци в мире. Ему был 91 год, и он при жизни стал настоящей легендой. Об этом пишет New York Times

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Рон начал свою карьеру в 1951 году, как официальный фотограф ВВС США, свои первые снимки он сделал во время войны в Корее. После службы в армии он поступил в Художественный колледж дизайна в Лос-Анджелесе, получив диплом фотожурналиста в 1958 году. И с той поры началась его охота на знаменитостей.

Он начал фотографировать селебрити на кинопремьерах и продавать снимки таким изданиям, как National Enquirer, в начале 1960-х годов, задолго до того, как фотографы-папарацци стали вездесущими на подобных мероприятиях. Также он является автором уникальных снимков с первых балов Met Gala.

Знаменитости его ненавидели за вторжение в личную жизнь, но Галелла был очень настойчивым и часами сидел в засаде в кустах, или в припаркованных машинах ради удачных кадров.

[ + – ] Самый известный снимко Рона Галеллы, названный им "Джеки О, унесенная ветром"" Фото: Скриншот

Рон так долго преследовал Жаклин Кеннеди-Онассис, что она подала на него в суд в 1972 году, утверждая, что фотограф делал ее жизнь "невыносимой", а Рон утверждал, что имеет право зарабатывать на жизнь, делая эти снимки.

В результате судья вынес запретительный судебный приказ, запрещающий Галелле находиться на расстоянии 25 футов от Джеки Онассис и 30 футов от ее детей.

Он нарушал это решение суда четыре раза за десять лет, за что ему грозило более семи лет тюрьмы и штраф в размере 120 000 долларов.

В итоге он заплатил 10 тысяч долларов и больше не преследовал бывшую первую леди. Но он успел сделать одни из лучших ее фотографий.

В документальном фильме 2010 года "Разбей его камеру" (название которого взято из инструкций Джеки О охраннику), Рон признался, что был буквально одержим Джеки. "У меня не было девушки. В каком-то смысле она была моей девушкой", — рассказывал Галлела.

Впрочем, Джеки Онассис была не единственной, кто его ненавидел. Марлон Брандо сломал Рону челюсть и выбил пять зубов, от него убегали Вуди Аллен, Элвис Пресли и герцоги Виндзорские, а снимки Галеллы покупали Time, Life, People и The National Enquirer.

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Рон Галелла выпустил 22 книги своих фотографий, последней из которых стала "100 культовых фотографий — ретроспектива". Из презираемого преследователя он превратился в классика репортажной светской фотографии и Дайан Китон в предисловии к его книге описала Рона, как лучшего летописца мимолетной красоты красивых людей своего времени.

"На фотографиях Галеллы, — написала г-жа Китон, — Марлон Брандо по-прежнему остается самым красивым мужчиной, которого я когда-либо видела.