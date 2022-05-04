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Рон Галелла, самый известный папарацци в мире, умер в 91 год

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рон галелла, папарацци, фотограф
Фото: The New York Times | Рон Галелла на фоне своих культовых снимков

Рон снимал Джеки Кеннеди, Марлона Брандо и первые Met Gala, а также за ним гонялись Элвис Пресли и Шон Пенн

В США скончался от сердечной недостаточности Рон Галелла, самый известный фотограф-папарацци в мире. Ему был 91 год, и он при жизни стал настоящей легендой. Об этом пишет New York Times

Рон начал свою карьеру в 1951 году, как официальный фотограф ВВС США, свои первые снимки он сделал во время войны в Корее. После службы в армии он поступил в Художественный колледж дизайна в Лос-Анджелесе, получив диплом фотожурналиста в 1958 году. И с той поры началась его охота на знаменитостей.

Он начал фотографировать селебрити на кинопремьерах и продавать снимки таким изданиям, как National Enquirer, в начале 1960-х годов, задолго до того, как фотографы-папарацци стали вездесущими на подобных мероприятиях. Также он является автором уникальных снимков с первых балов Met Gala.

Знаменитости его ненавидели за вторжение в личную жизнь, но Галелла был очень настойчивым и часами сидел в засаде в кустах, или в припаркованных машинах ради удачных кадров.

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Самый известный снимко Рона Галеллы, названный им "Джеки О, унесенная ветром""
Фото: Скриншот

Рон так долго преследовал Жаклин Кеннеди-Онассис, что она подала на него в суд в 1972 году, утверждая, что фотограф делал ее жизнь "невыносимой", а Рон утверждал, что имеет право зарабатывать на жизнь, делая эти снимки.

В результате судья вынес запретительный судебный приказ, запрещающий Галелле находиться на расстоянии 25 футов от Джеки Онассис и 30 футов от ее детей.

Он нарушал это решение суда четыре раза за десять лет, за что ему грозило более семи лет тюрьмы и штраф в размере 120 000 долларов.

В итоге он заплатил 10 тысяч долларов и больше не преследовал бывшую первую леди. Но он успел сделать одни из лучших ее фотографий.

В документальном фильме 2010 года "Разбей его камеру" (название которого взято из инструкций Джеки О охраннику), Рон признался, что был буквально одержим Джеки. "У меня не было девушки. В каком-то смысле она была моей девушкой", — рассказывал Галлела.

Впрочем, Джеки Онассис была не единственной, кто его ненавидел. Марлон Брандо сломал Рону челюсть и выбил пять зубов, от него убегали Вуди Аллен, Элвис Пресли и герцоги Виндзорские, а снимки Галеллы покупали Time, Life, People и The National Enquirer.

рон галелла, папарацци, фотограф
Фото: Скриншот
рон галелла, папарацци, фотограф
Фото: Скриншот
рон галелла, папарацци, фотограф
Фото: Скриншот
рон галелла, папарацци, фотограф
Фото: Скриншот
рон галелла, папарацци, фотограф
рон галелла, папарацци, фотограф
рон галелла, папарацци, фотограф
рон галелла, папарацци, фотограф

Рон Галелла выпустил 22 книги своих фотографий, последней из которых стала "100 культовых фотографий — ретроспектива". Из презираемого преследователя он превратился в классика репортажной светской фотографии и Дайан Китон в предисловии к его книге описала Рона, как лучшего летописца мимолетной красоты красивых людей своего времени.

"На фотографиях Галеллы, — написала г-жа Китон, — Марлон Брандо по-прежнему остается самым красивым мужчиной, которого я когда-либо видела.