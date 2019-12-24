Брандо выбил ему зубы, а Уорхол был его другом: папарацци Рон Галелла представил фотокнигу

88-летний ветеран-папарацци и автор уникальных репортажных снимков богатых и знаменитых назвал свою книгу "Костюмы и вечеринки: 1967 - 2019"

Рон Галелла на протяжении десятилетий иногда был не самым желанным гостем на вечеринках, подстерегая звезд в тот момент, когда они не были готовы к щелчку затвора фотоаппарата, но он умудрился сделать сотни снимков селебрити, которые стали культовыми. И 88-летний фотограф представил свою фото книгу "Костюмы и вечеринки: 1967 - 2019", посвященную, кроме прочего, знаменитому Met Gala. Об этом пишет Daily Mail.

Книга охватывает пять десятилетий, начиная с 1967 года и вплоть мероприятия этого года. И по снимкам можно проследить трансформацию этого приема, который становился роскошней с каждым годом. Галелла посвятил свою книгу Диане Вриланд, бывшему главному редактору Vogue и специальному консультанту в Институте костюма Метрополитен-музея, а также нынешнему редактору Vogue – Анне Винтур. "Мы должны поблагодарить Анну Винтур за то, что она сделала для музея, ведь все эти звезды на Met Gala приносят много денег музею".

Одним из самых известных снимков Галелло является его фотография Жаклин Онассис без макияжа, сделанная в 1971 году. Он прятался в такси, а в нужный момент попросил водителя нажать на клаксон. После она спросила Галелло: "Ты доволен?", а он ответил "Да".

Вдова президента Кеннеди подала на папарацци в суд и ему запретили приближаться к ней более, чем на 25 футов. Но хитрый Рон обошел запрет и, не нарушая постановления суда, все-таки сделал фотографии Джеки О на Met Gala.

Но их "сотрудничество" началось еще в 1969 году, когда Галелло снял Джеки с ее сыном, катающимися на велосипедах в Центральном парке Нью-Йорка. Вдова Кеннеди требовала от телохранителей, чтобы они разбили камеру настойчивого фотографа, а потом подала на него в суд.

Позже фотограф вспоминал, что все-таки Джеки О ценила его снимки, она сохранила их все и всегда улыбалась, когда видела папарацци рядом.

Галелло рассказал, что начал снимать на Met Gala по одной простой причине: "людям нравятся знаменитости и красивые люди в роскошных нарядах".

Шер с сигаретой, ее подруга Полетт Беттс и дизайнер Боб Маки на Met Gala в 1974 году. И она же рассматривает наряд на выставке.

Супермодель Иман, приветствует Палому Пикассо, дочь Пабло Пикассо в 1983 году на торжественном бенефисе Ива Сен-Лорана: 25 лет дизайна. Редактор моды Андре Леон Тэлли смотрит на двух обнимающихся женщин.

Иман обнимает мужа Паломы Пикассо, аргентинского драматурга и режиссера Рафаэля Лопеса Санчеса.

Бьянка Джаггер на Met Gala 1976 года с американским модельером Холстоном.

Неизвестная танцовщица на вечеринке в 1967 году в мини-платье. Немецкое издание Der Spiegel выкупило этот снимок, но опубликовало его, заретушировав нижнее белье, чтобы казалось, что девушка пришла на вечер с голым задом.

Супермодель Синди Кроуфорд в 1990 году на Конкурсе самых незабываемых женщин, организованном Revlon. Она попросила Галелло вызвать ей такси и проводить ее на Бродвей, потому как в то время это было довольно мрачное место, а в полночь тем более, и ей было страшно. "И я сделал это, я был галантен", - вспоминал папарацци.

Элвис терпеть не мог Галелло, и все его 15 телохранителей угрожали фотографу, когда видели его рядом и даже порезали шины его авто. Снимок сделан в Пенсильвании в 1974 году.

Диана Вриланд на Met Gala в 1976 году и Анна Винтур в 1990.

Элизабет Тэйлор и Ричард Бертон гуляют с сыном. Бертон терпеть не мог Галелло. Он угрожал его убить, фотографа избили его охранники и уничтожили его снимки за две недели.

Модный дизайнер Диана фон Фюрстенберг на красной дорожке Met Gala в 2002 году остановилась, чтобы поцеловать Галелла. Она всегда говорила, что любит его за два снимка: на вечеринке у графа Блэквелла и в студии 54.

Дональд Трамп и его жена Мелания в 2009 году, когда Met Gala был посвящен теме "Модель как муза". Галелла снимал Трампа со всеми его женами и подругами, а тот представил его Мелании словами: "Это Рон Галелла, фотограф, который ходил в суд с Джеки. И она сделала его знаменитым".

Мик Джаггер со своей подругой, американским дизайнером Л'Врен Скотт в 2010 году. Скотт покончила с собой в 2014 году.

Любимая знаменитость Галеллы - Тейлор Свифт (на фото на Met Gala в 2014 году): "У нее красивое молодое лицо. Красивая улыбка. Все в ней мне нравится. Так что она моя любимая. Я отправил ей свою книгу с автографом. Но она так и не ответила".

Бейонсе – знаменитость, которую все ждут. На фото она в 2016 году. "Она всегда опаздывает. Мы должны ждать ее. Мероприятие должно быть закончено к 9 вечера, и она приходит после девяти. А Рианна всегда вызывает фурор и бурную реакцию". На фото она в 2014 году.

Галелла сказал: "У нас с Дженнифер есть что-то общее - мы оба из Бронкса. А еще она одна из самых красивых женщин в мире!". Снимок сделан в 2017 году.

Среди любимых селебрити заслуженного папарацци также Леди Гага и Джаред Лето, которые не бояться показаться сверхэкстравагантными. А Викторию Бэкхем он любит за то, что так тяжело поймать ее улыбку. С Галелло дружат дизайнеры Том Форд и Диана фон Фюстенберг, Уорхол называл его "настоящим художником", а Марлон Брандо когда-то сломал ему челюсть и выбил пять зубов. Словом, историй самого известного папарацци на свете хватит еще на много книг.

Как ранее писал Фокус:

Экстравагантная певица леди Гага устроила на Met Gala настоящее шоу с переодеваниями. Пока, в итоге, не осталась в белье. Вначале обладательница Оскара появилась в огромном платье цвета фуксии.