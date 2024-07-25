Хейли Бибер и Рианна: самые странные привычки беременных звезд

Беременность — довольно непростое время для любой женщины и самые известные мировые селебрити не исключение. Кто-то из звезд строго следит за питанием в этот особый период, а кто-то, наоборот, идет на поводу у своих желаний, и отдает предпочтение самым невероятным сочетаниям продуктов.

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Хейли Бибер

Фото: Getty Images

Будущая мама Хейли Бибер считает дни до рождения своего первенца и в интервью изданию W Magazine, рассказала, как изменились ее привычки и питание в этот период.

Образ жизни Хейли Бибер во время беременности включает силовые тренировки и диету с высоким содержанием белка, в которой "много яиц, курицы и стейков". Но, по словам 27-летней модели, в основном она прислушивается к желаниям своего организма. "Я просто слушаю, чего хочет ребенок. Если ребенок однажды захочет пиццу, мы сделаем пиццу", — говорит Хейли Бибер. Однажды она поделилась в Instagram фотографией своего перекуса, в котором были огурец яичный салат и острый соус. " И нет, вам не размешается судить!!", подписала фото Хейли Бибер.

Однако модель все же предпочитает здоровую домашнюю пищу, поэтому позволила себе во время беременности одну роскошь — наняла личного повара, который готовит ужины.

Румер Уиллис

Фото: Naked Cashmere

Звездная дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, 35-летняя актриса Румер Уиллис чуть больше года назад впервые стала мамой, в интервью журналу People рассказывала, что во время беременности была одержима определенными продуктами: "Квашеная капуста, клубничное мороженое и лимонад. Супердешевый лимонад".

Уиллис во время беременности не сидела на диетах и не ограничивала себя в питании и продуктах. "Мне все равно, как будет выглядеть мое тело после. Я буквально создала что-то с нуля. Я создала целого человека", — говорила актриса.

Кортни Кардашьян

Фото: Instagram kourtneykardash

В 2023 году 44-летняя Кортни Кардашьян родила своего четвертого ребенка от мужа Трэвиса Баркера. Во время четвертой беременности, модель решила отойти от строгих правил в питании и приняла все свои "беременные хотелки". Ее медиакомпания Poosh назвала "беспрецедентным шагом" то, что во время гендер-пати, Кардашьян отодвинула в сторону свою чистую безглютеновую диету. "Кортни сказала: никаких ограничений в питании. Она просто хотела есть как моно вкуснее и следовать своим беременным прихотям", — говорится в сообщении Poosh. Поэтому в рационе модели во время беременности были начос, попкорн, куриные наггетсы, корн-доги, хот-доги, пицца и многое другое.

Серена Уильямс

Фото: Getty Images

Беременные желания Серены Уильямс очень выделяется на фоне остальных звезд. В отличие от женщин, которым в этот период хочется вредной пищи или довольно странных сочетаний, теннисистка во время беременности хотела есть только … овощи. She Knows пишет, что однажды ее муж Алексис Оганян поделился в Instagram видео, на котором он выбирает для своей жены овощи. " Мне говорили что будут пристрастия. Но мне не сказали, что они будут такими", — сказал он, поднимая свой овощной улов. "Цукини, спаржа и … как это называется? Артишок. Вот так. Серьезно? Вот это ее пристрастия. Это потрясающе".

Рианна

Мама двух сыновей Рианна, во время беременности постоянно ела десерты, хотя обычно она не любит сладости. "Они знают, что я ненавижу сладкое, и я внезапно прошу печенье и пончики. Но в конце концов мне просто пришлось выплеснуть все это наружу, и они все были в шоке, конечно, как и весь мир", — говорила Риана. Также всю беременность певица объедалась мандаринами с солью, пишет Mid-Day. "Он должен быть с солью и только с солью, потому что на Барбадосе мы относим фрукты к океану и замачиваем их. Поверьте мне, это действительно так", — объясняла Рианна.

Напомним, беременная Хейли Бибер Хейли Бибер показала, как беременным спастись в жару.

Также Фокус писал о "полупрозрачном" образе Хейли Бибер.