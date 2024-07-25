Гейлі Бібер та Ріанна: найдивніші звички вагітних зірок

Вагітність — досить непростий час для будь-якої жінки і найвідоміші світові селебріті не виняток. Хтось із зірок суворо стежить за харчуванням у цей особливий період, а хтось, навпаки, йде за своїми бажаннями, і віддає перевагу найнеймовірнішим поєднанням продуктів.

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Гейлі Бібер

Фото: Getty Images

Майбутня мама Гейлі Бібер рахує дні до народження свого первістка і в інтерв'ю виданню W Magazine розповіла, як змінилися її звички і харчування в цей період.

Спосіб життя Гейлі Бібер під час вагітності включає силові тренування та дієту з високим вмістом білка, в якій "багато яєць, курки та стейків". Але, за словами 27-річної моделі, в основному вона прислухається до бажань свого організму. "Я просто слухаю, чого хоче дитина. Якщо дитина одного разу захоче піцу, ми зробимо піцу", — каже Гейлі Бібер. Одного разу вона поділилася в Instagram фотографією свого перекусу, в якому були огірок, яєчний салат і гострий соус. "І ні, вам не дозволяється судити!!!", підписала фото Гейлі Бібер.

Однак модель все ж віддає перевагу здоровій домашній їжі, тому дозволила собі під час вагітності одну розкіш — найняла особистого кухаря, який готує вечері.

Румер Вілліс

Фото: Naked Cashmere

Зіркова дочка Брюса Вілліса і Демі Мур, 35-річна акторка Румер Вілліс трохи більше року тому вперше стала мамою і в інтерв'ю журналу People розповідала, що під час вагітності була одержима певними продуктами: "Квашена капуста, полуничне морозиво і лимонад. Супердешевий лимонад".

Вілліс під час вагітності не сиділа на дієтах і не обмежувала себе в харчуванні та продуктах. "Мені все одно, який вигляд матиме моє тіло після. Я буквально створила щось із нуля. Я створила цілу людину", — говорила актриса.

Кортні Кардаш'ян

Фото: Instagram kourtneykardash

У 2023 році 44-річна Кортні Кардаш'ян народила свою четверту дитину від чоловіка Тревіса Баркера. Під час четвертої вагітності, модель вирішила відійти від суворих правил у харчуванні та прийняла всі свої "вагітні забаганки". Її медіакомпанія Poosh назвала "безпрецедентним кроком" те, що під час гендер-паті, Кардаш'ян відсунула в сторону свою чисту безглютенову дієту. "Кортні сказала: жодних обмежень у харчуванні. Вона просто хотіла їсти якомога смачніше і слідувати своїм вагітним забаганкам", — йдеться в повідомленні Poosh. Тому в раціоні моделі під час вагітності були начос, попкорн, курячі нагетси, корн-доги, хот-доги, піца та багато іншого.

Серена Вільямс

Фото: Getty Images

Вагітні забаганки Серени Вільямс дуже виділяється на тлі решти зірок. На відміну від жінок, яким у цей період хочеться шкідливої їжі або доволі дивних поєднань, тенісистка під час вагітності хотіла їсти лише ... овочі. She Knows пише, що одного разу її чоловік Алексіс Оганян поділився в Instagram відео, на якому він обирає для своєї дружини овочі. "Мені говорили що будуть пристрасті. Але мені не сказали, що вони будуть такими", — сказав він, піднімаючи свій овочевий улов. "Цукіні, спаржа і ... як це називається? Артишок. Ось так. Серйозно? Ось це її пристрасті. Це приголомшливо".

Ріанна

Мама двох синів Ріанна, під час вагітності постійно їла десерти, хоча зазвичай вона не любить солодощі. "Вони знають, що я ненавиджу солодке, і я раптово прошу печиво та пончики. Але врешті-решт мені просто довелося виплеснути все це назовні, і вони всі були шоковані, звичайно, як і весь світ", — говорила Ріана. Також усю вагітність співачка об'їдалася мандаринами з сіллю, пише Mid-Day. "Він має бути з сіллю і тільки з сіллю, тому що на Барбадосі ми відносимо фрукти до океану і замочуємо їх. Повірте мені, це дійсно так", — пояснювала Ріанна.

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