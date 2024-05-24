В музее выставили уникальный универсал Cadillac Элвиса Пресли (фото)

Универсал Cadillac DeVille создали по заказу Элвиса Пресли. Роскошное авто оснащено 7,7-литровым V8, а двери его багажника имеют электропривод.

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В автомузее Volo в американском штате Иллинойс демонстрируют необычный универсал Cadillac DeVille 1974 года. Авто существует в одном-единственном экземпляре и создано для Элвиса Пресли. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

Не секрет, что Элвис Пресли был фанатом Cadillac и всего при жизни владел более 100 автомобилями этой марки. Ему была нужна просторная машина для перевозки музыкальных инструментов во время концертных туров, однако Cadillac не делал таких машин.

Элвис Пресли использовал Cadillac DeVille во время концертных туров Фото: autoevolution.com

В 1974 году Элвис Пресли приобрел сразу пять Cadillac в Канзас Сити и один из них решил превратить в универсал. Тюнинг Cadillac DeVille выполнила фирма American Sunroof Company, причем работы над проектом длились 4 месяца. Элвис заплатил за переделку 10 000 долларов, еще в $17 000 обошелся сам Cadillac.

Крышу Cadillac DeVille удлинили, установили большие окна и двухсекционную дверь багажника с электроприводом: ее стекло прячется в крышу, а задний борт опускается вниз.

Задние двери универсала дополнены электроприводом Фото: autoevolution.com

Кожаный салон Cadillac DeVille остался без изменений. Не дорабатывали и 7,7-литровый 205-сильный V8. С 3-ступенчатой автоматической КПП универсал способен развить 180 км/ч.

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Элвис Пресли не слишком активно пользовался этим Cadillac DeVille — проехал на нем 8000 км. Вскоре после смерти короля рок-н-ролла его пылкий фанат купил универсал за 50 000 долларов и поставил его в отапливаемый гараж, где авто простояло 14 лет.

Салон авто отделан кожей Фото: autoevolution.com

В 1991 году машину перепродали уже за 100 000 долларов, а владелец музея Volo заплатил за нее уже $200 000. Cadillac Элвиса в отличном состоянии, сохранились и оригинальные документы на авто с автографом звезды.

Ранее Фокус рассказывал, что роскошный Cadillac более 40 лет стоял заброшенным.

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