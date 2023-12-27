На аукцион выставили роскошный Cadillac Элвиса Пресли с интересной историей (фото)

Cadillac Seville — один из последних авто, приобретенных Элвисом Пресли. Салон седана отделан кожей и деревом, а оснащение включает климат-контроль, радио и электростеклоподъемники.

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В США на аукцион Mecum выставлен седан Cadillac Seville 1976 года. Автомобиль оценили в 30-40 тыс. долларов, что немало для этой модели. Дело в том, что первым его владельцем был Элвис Пресли. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Певец подарил автомобиль полицейскому Фото: Mecum

Элвис Пресли любил дорогие автомобили и особенно ценил Cadillac – за всю свою жизнь купил около сотни машин этой марки. Конкретно этот Seville – один из последних Cadillac Элвиса, приобретенный в январе 1976 года.

Впрочем, король рок-н-ролла недолго владел автомобилем, а подарил его полицейскому Рону Пьетрафесо. Дело в том, что Элвис Пресли праздновал свое 41-летие на горнолыжном курорте в Колорадо, а в качестве охраны нанял нескольких полицейских.

Салон Cadillac Seville отделан кожей и деревом Фото: Mecum

Копы подарили Элвису полицейские форму и жетон, а певец решил отблагодарить их за работу несколькими Cadillac и Lincoln из своей коллекции.

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Этот Cadillac Seville стоил 17 927 долларов – сохранена квитанция на авто с автографом Элвиса Пресли. Салон седана отделан кожей и деревом, а оснащение включает климат-контроль, радио, центральный замок, электроприводы стеклоподъемников и зеркал заднего вида.

Под капотом установлен 5,7-литровый 180-сильный V8 Фото: Mecum

Cadillac Seville 1976 года оснащен 5,7-литровым инжекторным V8 мощностью 180 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 11,5 с. Авто неплохо сохранилось, а его пробег составляет 88 тыс. км.

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