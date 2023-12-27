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Авто

На аукцион выставили роскошный Cadillac Элвиса Пресли с интересной историей (фото)

Cadillac Seville 1976, Cadillac Seville, Cadillac Элвиса пресли, авто Элвиса Пресли, Элвис Пресли
Фото: Mecum | Элвис Пресли купил Cadillac Seville в 1976 году

Cadillac Seville — один из последних авто, приобретенных Элвисом Пресли. Салон седана отделан кожей и деревом, а оснащение включает климат-контроль, радио и электростеклоподъемники.

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В США на аукцион Mecum выставлен седан Cadillac Seville 1976 года. Автомобиль оценили в 30-40 тыс. долларов, что немало для этой модели. Дело в том, что первым его владельцем был Элвис Пресли. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Cadillac Seville 1976, Cadillac Seville, Cadillac Элвиса пресли, авто Элвиса Пресли, Элвис Пресли Fullscreen
Певец подарил автомобиль полицейскому
Фото: Mecum

Элвис Пресли любил дорогие автомобили и особенно ценил Cadillac – за всю свою жизнь купил около сотни машин этой марки. Конкретно этот Seville – один из последних Cadillac Элвиса, приобретенный в январе 1976 года.

Впрочем, король рок-н-ролла недолго владел автомобилем, а подарил его полицейскому Рону Пьетрафесо. Дело в том, что Элвис Пресли праздновал свое 41-летие на горнолыжном курорте в Колорадо, а в качестве охраны нанял нескольких полицейских.

Cadillac Seville 1976, Cadillac Seville, Cadillac Элвиса пресли, авто Элвиса Пресли, Элвис Пресли Fullscreen
Салон Cadillac Seville отделан кожей и деревом
Фото: Mecum

Копы подарили Элвису полицейские форму и жетон, а певец решил отблагодарить их за работу несколькими Cadillac и Lincoln из своей коллекции.

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Этот Cadillac Seville стоил 17 927 долларов – сохранена квитанция на авто с автографом Элвиса Пресли. Салон седана отделан кожей и деревом, а оснащение включает климат-контроль, радио, центральный замок, электроприводы стеклоподъемников и зеркал заднего вида.

Cadillac Seville 1976, Cadillac Seville, Cadillac Элвиса пресли, авто Элвиса Пресли, Элвис Пресли Fullscreen
Под капотом установлен 5,7-литровый 180-сильный V8
Фото: Mecum

Cadillac Seville 1976 года оснащен 5,7-литровым инжекторным V8 мощностью 180 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 11,5 с. Авто неплохо сохранилось, а его пробег составляет 88 тыс. км.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине продают Cadillac 1959 года как у Элвиса Пресли.

Также мы писали, что на аукцион выставлен грузовик Mercedes Арнольда Шварценеггера.