На аукціон виставили розкішний Cadillac Елвіса Преслі з цікавою історією (фото)

Cadillac Seville — одне з останніх авто, придбаних Елвісом Преслі. Салон седана оздоблений шкірою і деревом, а оснащення охоплює клімат-контроль, радіо та електросклопідйомники.

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У США на аукціон Mecum виставлено седан Cadillac Seville 1976 року. Автомобіль оцінили в 30-40 тис. доларів, що чимало для цієї моделі. Річ у тім, що першим його власником був Елвіс Преслі. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Співак подарував автомобіль поліцейському Фото: Mecum

Елвіс Преслі любив дорогі автомобілі й особливо цінував Cadillac — за все своє життя купив близько сотні машин цієї марки. Саме цей Seville — один з останніх Cadillac Елвіса, придбаний у січні 1976 року.

Втім, король рок-н-ролу недовго володів автомобілем, а подарував його поліцейському Рону П'єтрафесо. Річ у тім, що Елвіс Преслі святкував своє 41-річчя на гірськолижному курорті в Колорадо, а як охорону найняв кількох поліцейських.

Салон Cadillac Seville оздоблений шкірою і деревом Фото: Mecum

Копи подарували Елвісу поліцейські форму і жетон, а співак вирішив віддячити їм за роботу кількома Cadillac і Lincoln зі своєї колекції.

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Цей Cadillac Seville коштував 17 927 доларів — збережена квитанція на авто з автографом Елвіса Преслі. Салон седана оздоблений шкірою і деревом, а оснащення охоплює клімат-контроль, радіо, центральний замок, електроприводи склопідйомників і дзеркал заднього виду.

Під капотом встановлено 5,7-літровий 180-сильний V8 Фото: Mecum

Cadillac Seville 1976 року оснащений 5,7-літровим інжекторним V8 потужністю 180 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 11,5 с. Авто непогано збереглося, а його пробіг становить 88 тис. км.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні продають Cadillac 1959 року як у Елвіса Преслі.

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