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Авто

На аукціон виставили розкішний Cadillac Елвіса Преслі з цікавою історією (фото)

Cadillac Seville 1976, Cadillac Seville, Cadillac Елвіса Преслі, Cadillac Елвіса Преслі, авто Елвіса Преслі, Елвіс Преслі
Фото: Mecum | Елвіс Преслі купив Cadillac Seville 1976 року

Cadillac Seville — одне з останніх авто, придбаних Елвісом Преслі. Салон седана оздоблений шкірою і деревом, а оснащення охоплює клімат-контроль, радіо та електросклопідйомники.

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У США на аукціон Mecum виставлено седан Cadillac Seville 1976 року. Автомобіль оцінили в 30-40 тис. доларів, що чимало для цієї моделі. Річ у тім, що першим його власником був Елвіс Преслі. Про авто розповіли на сайті аукціону.

Cadillac Seville 1976, Cadillac Seville, Cadillac Елвіса Преслі, Cadillac Елвіса Преслі, авто Елвіса Преслі, Елвіс Преслі Fullscreen
Співак подарував автомобіль поліцейському
Фото: Mecum

Елвіс Преслі любив дорогі автомобілі й особливо цінував Cadillac — за все своє життя купив близько сотні машин цієї марки. Саме цей Seville — один з останніх Cadillac Елвіса, придбаний у січні 1976 року.

Втім, король рок-н-ролу недовго володів автомобілем, а подарував його поліцейському Рону П'єтрафесо. Річ у тім, що Елвіс Преслі святкував своє 41-річчя на гірськолижному курорті в Колорадо, а як охорону найняв кількох поліцейських.

Cadillac Seville 1976, Cadillac Seville, Cadillac Елвіса Преслі, Cadillac Елвіса Преслі, авто Елвіса Преслі, Елвіс Преслі Fullscreen
Салон Cadillac Seville оздоблений шкірою і деревом
Фото: Mecum

Копи подарували Елвісу поліцейські форму і жетон, а співак вирішив віддячити їм за роботу кількома Cadillac і Lincoln зі своєї колекції.

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Цей Cadillac Seville коштував 17 927 доларів — збережена квитанція на авто з автографом Елвіса Преслі. Салон седана оздоблений шкірою і деревом, а оснащення охоплює клімат-контроль, радіо, центральний замок, електроприводи склопідйомників і дзеркал заднього виду.

Cadillac Seville 1976, Cadillac Seville, Cadillac Елвіса Преслі, Cadillac Елвіса Преслі, авто Елвіса Преслі, Елвіс Преслі Fullscreen
Під капотом встановлено 5,7-літровий 180-сильний V8
Фото: Mecum

Cadillac Seville 1976 року оснащений 5,7-літровим інжекторним V8 потужністю 180 к. с. і 3-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 11,5 с. Авто непогано збереглося, а його пробіг становить 88 тис. км.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні продають Cadillac 1959 року як у Елвіса Преслі.

Також ми писали, що на аукціон виставлено вантажівку Mercedes Арнольда Шварценеггера.