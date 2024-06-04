Заброшенное сокровище: на свалке обнаружили эксклюзивный Cadillac Элвиса Пресли (видео)

Cadillac Fleetwood Brougham 1963 года доработали специально для Элвиса Пресли. Его оснастили телевизором и широким угловым диваном.

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Двигатель Cadillac удалось завести Фото: скриншот / YouTube

О том, что этот розовый Cadillac Fleetwood Brougham 1963 года принадлежал именно королю рок-н-ролла, свидетельствуют надписи на кузове. Они указывают, что владельцем является именно Элвис Пресли.

Лимузин Cadillac доработали для Элвиса Пресли Фото: скриншот / YouTube

Специально для Элвиса лимузин Cadillac доработали. В салоне установлен угловой диван, также появились, телевизор, подстаканники и деревянный шкаф.

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Впрочем, состояние Cadillac Fleetwood Brougham оставляет желать лучшего. За годы под открытым небом автомобиль покрылся ржавчиной, а его внутренняя отделка разорвана.

Владельцем авто указан Элвис Пресли Фото: скриншот / YouTube

Теперь Cadillac Элвиса Пресли начали восстанавливать. Ему уже смогли отремонтировать двигатель — после обслуживания и установки нового карбюратора 6,4-литровый 325-сильный V8 ожил.

А вот 3-ступенчатая автоматическая КПП и тормоза оказались рабочими. Cadillac Fleetwood Brougham уже способен передвигаться самостоятельно и его реставрация продолжается.

Элвис Пресли, как известно был ценителем Cadillac и при жизни владел более сотней авто этой марки. Недавно показали эксклюзивный универсал Cadillac, созданный специально для певца.

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