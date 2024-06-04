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Авто

Заброшенное сокровище: на свалке обнаружили эксклюзивный Cadillac Элвиса Пресли (видео)

Cadillac Fleetwood Brougham, Cadillac Fleetwood Brougham 1963, Элвис Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, лимузин Cadillac
Фото: скриншот / YouTube | Лимузин Cadillac Fleetwood Brougham нашли на свалке

Cadillac Fleetwood Brougham 1963 года доработали специально для Элвиса Пресли. Его оснастили телевизором и широким угловым диваном.

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В США возвращают к жизни настоящий эксклюзив — лимузин Cadillac Элвиса Пресли. Роскошное авто годами ржавело на свалке. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Turnin Rust.

Cadillac Fleetwood Brougham, Cadillac Fleetwood Brougham 1963, Элвис Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, лимузин Cadillac Fullscreen
Двигатель Cadillac удалось завести
Фото: скриншот / YouTube

О том, что этот розовый Cadillac Fleetwood Brougham 1963 года принадлежал именно королю рок-н-ролла, свидетельствуют надписи на кузове. Они указывают, что владельцем является именно Элвис Пресли.

Cadillac Fleetwood Brougham, Cadillac Fleetwood Brougham 1963, Элвис Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, лимузин Cadillac Fullscreen
Лимузин Cadillac доработали для Элвиса Пресли
Фото: скриншот / YouTube

Специально для Элвиса лимузин Cadillac доработали. В салоне установлен угловой диван, также появились, телевизор, подстаканники и деревянный шкаф.

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Впрочем, состояние Cadillac Fleetwood Brougham оставляет желать лучшего. За годы под открытым небом автомобиль покрылся ржавчиной, а его внутренняя отделка разорвана.

Cadillac Fleetwood Brougham, Cadillac Fleetwood Brougham 1963, Элвис Пресли, Cadillac Элвиса Пресли, лимузин Cadillac Fullscreen
Владельцем авто указан Элвис Пресли
Фото: скриншот / YouTube

Теперь Cadillac Элвиса Пресли начали восстанавливать. Ему уже смогли отремонтировать двигатель — после обслуживания и установки нового карбюратора 6,4-литровый 325-сильный V8 ожил.

А вот 3-ступенчатая автоматическая КПП и тормоза оказались рабочими. Cadillac Fleetwood Brougham уже способен передвигаться самостоятельно и его реставрация продолжается.

Элвис Пресли, как известно был ценителем Cadillac и при жизни владел более сотней авто этой марки. Недавно показали эксклюзивный универсал Cadillac, созданный специально для певца.

Также Фокус рассказывал о редком суперкаре Ferrari, который принадлежал Шер.