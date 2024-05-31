На аукцион выставили винтажный суперкар Ferrari звездной поп-дивы (фото)

Ferrari Dino 246 GTS — среднемоторный суперкар, названный в честь сына Энцо Феррари. Авто оснащено 195-сильным V6 и способно развить 245 км/ч.

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В США на аукцион Bring a Trailer выставили суперкар Ferrari Dino 246 GTS 1972 года. Первой владелицей редкого автомобиля была звездная певица Шер. О нем рассказали на сайте аукциона.

Шер приобрела Ferrari Dino 246 GTS в 1972 году Фото: Bring a Trailer

Шер решила купить Ferrari в 1972 году. Певица как раз находилась в зените славы, поэтому вполне могла позволить себе экзотический суперкар со съемной крышей.

Салон отделан черной кожей Фото: Bring a Trailer

Салон ярко-красного купе отделан черной кожей. Ferrari Dino 246 GTS оснащен кондиционером и электростеклоподъемниками.

Шер владела Ferrari в течение двух лет, а затем продала его гонщику Крису Корду. Позже авто оказалось в частной коллекции, где хранилось 39 лет.

Суперкар оснащен 195-сильным V6 Фото: Bring a Trailer

В 2013 году суперкар прошел реставрацию, сохранены и оригинальные документы с подписью Шер. Именно из-за звездной владелицы за автомобиль планируют получить более 500 000 долларов, хотя обычно эта модель не настолько дорогая.

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Dino 246 GTS был самым доступным Ferrari 70-х. Модель назвали в честь сына Энцо Феррари Дино, который умер в юном возрасте от тяжелой болезни.

Авто назвали в честь сына Энцо Феррари Фото: Bring a Trailer

Суперкар Ferrari Dino 246 GTS оснащен 2,4-литровым 195-сильным V6. Он способен разогнаться до сотни за 7,1 с и развить 245 км/ч. Выпустили примерно 4000 этих авто.

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