На аукцион выставили редкий 51-летний суперкар Ferrari легенды рок-н-ролла (фото)

Ferrari Dino 246 GT принадлежал гитаристу The Rolling Stones Киту Ричардсу. Суперкар оснащен 195-сильным V6 и развивает 235 км/ч.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили купе Ferrari Dino 246 GT 1972 года. За суперкар планируют выручить от 400 000 до 500 000 долларов. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Гитарист The Rolling Stones путешествовал на авто по Европе Фото: RM Sotheby's

Этот Ferrari Dino 246 GT ранее принадлежал звезде рок-н-ролла – гитаристу The Rolling Stones Киту Ричардсу. Он решил купить Ferrari в 1972 году, проживая в Калифорнии. Выбор пал на серебристое купе Dino с черным кожаным салоном.

Суперкар отреставрирован до оригинального состояния Фото: RM Sotheby's

В 1975 году Кит Ричардс вернулся в родную Великобританию и забрал авто с собой. Он настолько любил Ferrari Dino, что предпочитал путешествовать на нем на концерты The Rolling Stones во время европейского тура и не пользовался самолетами.

Салон Ferrari отделан черной кожей Фото: RM Sotheby's

Хотя Кит Ричардс любил быструю езду, злоупотреблял алкоголем и наркотиками и попадал в ДТП, его Ferrari не пострадал. В 1986 году суперкар с пробегом 40 000 км продали частному коллекционеру. После этого авто несколько раз меняло владельца, а в 2015-2018 годах прошло реставрацию.

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Dino 246 GT – начальная модель Ferrari, которую выпускали с 1969 по 1974 годы и всего собрали 3569 купе и кабриолетов. Модель назвали в честь сына Энцо Феррари, Дино, умершего в юном возрасте.

Авто оснащено 195-сильным V6 Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari оснащен 2,4-литровым V6 на 195 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с и развивает 235 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что редчайший гоночный Ferrari 1967 года планируют продать на аукционе за $40 миллионов.

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