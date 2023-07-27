Редкий 90-летний Bugatti знаменитого модельера продают за $10 миллионов (фото)

Выпущено лишь 19 спортивных Bugatti Type 55 Roadster с дизайном от Жана Бугатти. Конкретно этот автомобиль хранился в коллекции Ральфа Лорена.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили Bugatti Type 55 Roadster 1933 года. За авто планируют выручить от 8 до 10 миллионов долларов. Его историю рассказали на сайте аукционного дома.

Элегантный дизайн авто разработал Жан Бугатти Фото: GOODING&COMPANY

Bugatti Type 55 – очень редкая спортивная модель 30-х годов. Всего выпущено только 38 таких авто, из которых половина – родстеры с дизайном от Жана Бугатти, сына основателя компании Этторе Бугатти. Сейчас все они стоят миллионы долларов.

Спорткар ранее был в коллекции Ральфа Лорена Фото: GOODING&COMPANY

По сути, Bugatti 55 – серийная версия гоночного авто, ведь построен на шасси болида Type 54. Кабриолет оснащен рядной 2,3-литровой восьмеркой с компрессором мощностью 135 л. с. Легкое авто способно разогнаться до 100 км/ч за 13 с и развивает 180 км/ч.

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Конкретно у этого авто интересная история. Изначально Bugatti Type 55 привезли в Алжир, и он там даже выиграл горную гонку.

Под капотом установлена 135-сильная компрессорная восьмерка Фото: GOODING&COMPANY

Спорткар неоднократно переходил из рук в руки. Одним из его многочисленных владельцев стал знаменитый модельер Ральф Лорен. В его коллекции немало редких ретро-авто и несколько баснословно дорогих Bugatti. Авто неоднократно выигрывало награды на ретро-шоу.

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