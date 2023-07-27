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Авто

Редкий 90-летний Bugatti знаменитого модельера продают за $10 миллионов (фото)

Bugatti Type 55 1933, Bugatti Type 55, Bugatti 55, спорткар Bugatti, Ральф Лорен
Фото: GOODING&COMPANY | Bugatti Type 55 создали на базе гоночного болида

Выпущено лишь 19 спортивных Bugatti Type 55 Roadster с дизайном от Жана Бугатти. Конкретно этот автомобиль хранился в коллекции Ральфа Лорена.

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В США на аукцион Gooding&Company выставили Bugatti Type 55 Roadster 1933 года. За авто планируют выручить от 8 до 10 миллионов долларов. Его историю рассказали на сайте аукционного дома.

Bugatti Type 55 1933, Bugatti Type 55, Bugatti 55, спорткар Bugatti, Ральф Лорен Fullscreen
Элегантный дизайн авто разработал Жан Бугатти
Фото: GOODING&COMPANY

Bugatti Type 55 – очень редкая спортивная модель 30-х годов. Всего выпущено только 38 таких авто, из которых половина – родстеры с дизайном от Жана Бугатти, сына основателя компании Этторе Бугатти. Сейчас все они стоят миллионы долларов.

Bugatti Type 55 1933, Bugatti Type 55, Bugatti 55, спорткар Bugatti, Ральф Лорен Fullscreen
Спорткар ранее был в коллекции Ральфа Лорена
Фото: GOODING&COMPANY

По сути, Bugatti 55 – серийная версия гоночного авто, ведь построен на шасси болида Type 54. Кабриолет оснащен рядной 2,3-литровой восьмеркой с компрессором мощностью 135 л. с. Легкое авто способно разогнаться до 100 км/ч за 13 с и развивает 180 км/ч.

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Конкретно у этого авто интересная история. Изначально Bugatti Type 55 привезли в Алжир, и он там даже выиграл горную гонку.

Bugatti Type 55 1933, Bugatti Type 55, Bugatti 55, спорткар Bugatti, Ральф Лорен Fullscreen
Под капотом установлена 135-сильная компрессорная восьмерка
Фото: GOODING&COMPANY

Спорткар неоднократно переходил из рук в руки. Одним из его многочисленных владельцев стал знаменитый модельер Ральф Лорен. В его коллекции немало редких ретро-авто и несколько баснословно дорогих Bugatti. Авто неоднократно выигрывало награды на ретро-шоу.

Ранее Фокус сообщал, что редкий старинный Ferrari выставили на аукцион за 40 миллионов долларов.

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