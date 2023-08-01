На аукціон виставили рідкісний 51-річний суперкар Ferrari легенди рок-н-ролу (фото)

Ferrari Dino 246 GT належав гітаристу The Rolling Stones Кіту Річардсу. Суперкар оснащений 195-сильним V6 і розвиває 235 км/год.

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У США на аукціон RM Sotheby's виставили купе Ferrari Dino 246 GT 1972 року. За суперкар планують виручити від 400 000 до 500 000 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціонного дому.

Гітарист The Rolling Stones подорожував на авто Європою Фото: RM Sotheby's

Цей Ferrari Dino 246 GT раніше належав зірці рок-н-ролу — гітаристу The Rolling Stones Кіту Річардсу. Він вирішив купити Ferrari 1972 року, проживаючи в Каліфорнії. Вибір припав на сріблясте купе Dino з чорним шкіряним салоном.

Суперкар відреставрований до оригінального стану Фото: RM Sotheby's

1975 року Кіт Річардс повернувся до рідної Великої Британії та забрав авто з собою. Він настільки любив Ferrari Dino, що волів подорожувати на ньому на концерти The Rolling Stones під час європейського туру і не користувався літаками.

Салон Ferrari оздоблено чорною шкірою Фото: RM Sotheby's

Хоча Кіт Річардс любив швидку їзду, зловживав алкоголем і наркотиками та потрапляв у ДТП, його Ferrari не постраждав. У 1986 році суперкар із пробігом 40 000 км продали приватному колекціонеру. Після цього авто кілька разів змінювало власника, а в 2015-2018 роках пройшло реставрацію.

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Dino 246 GT — початкова модель Ferrari, яку випускали з 1969 по 1974 роки і всього зібрали 3569 купе і кабріолетів. Модель назвали на честь сина Енцо Феррарі, Діно, який помер у юному віці.

Авто оснащене 195-сильним V6 Фото: RM Sotheby's

Суперкар Ferrari оснащений 2,4-літровим V6 на 195 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 7,4 с і розвиває 235 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що рідкісний гоночний Ferrari 1967 року планують продати на аукціоні за $40 мільйонів.

Також ми писали, що на аукціон виставлено рідкісний старовинний Bugatti Ральфа Лорена.