Рон Галелла, найвідоміший папараці у світі, помер у 91 рік

Рон знімав Джекі Кеннеді, Марлона Брандо та перші Met Gala, а також за ним ганялися Елвіс Преслі та Шон Пенн.

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У США помер від серцевої недостатності Рон Галелла, найвідоміший фотограф-папараці у світі. Йому був 91 рік, і він за життя став справжньою легендою. Про це пише New York Times

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Рон почав свою кар'єру в 1951 році, як офіційний фотограф ВПС США, свої перші знімки він зробив під час війни в Кореї. Після служби в армії він вступив до Художнього коледжу дизайну в Лос-Анджелесі, отримавши диплом фотожурналіста у 1958 році. І відтоді почалося його полювання на знаменитостей.

Він почав фотографувати селебріті на кінопрем'єрах і продавати знімки таким виданням, як National Enquirer, на початку 1960-х років, задовго до того, як фотографи-папараці стали всюдисущими на таких заходах. Також він є автором унікальних знімків із перших балів Met Gala.

Знаменитості його ненавиділи за вторгнення в особисте життя, але Галелла був дуже наполегливим і годинами сидів у засідці в кущах, або припаркованих машинах заради вдалих кадрів.

[ + – ] Найвідоміший знімок Рона Галели, названий ним "Джекі О, віднесена вітром" Фото: Скриншот

Рон так довго переслідував Жаклін Кеннеді-Онассіс, що вона подала на нього до суду в 1972 році, стверджуючи, що фотограф робив її життя "нестерпним", а Рон стверджував, що має право заробляти на життя, роблячи ці знімки.

В результаті суддя виніс заборонний судовий наказ, який забороняє Галеллі перебувати на відстані 25 футів від Джекі Онассіс та 30 футів від її дітей.

Він порушував це рішення суду чотири рази за десять років, за що йому загрожувало понад сім років в'язниці та штраф у розмірі 120 000 доларів.

У результаті він заплатив 10 тисяч доларів і більше не переслідував колишню першу леді. Але він встиг зробити одні з найкращих її фотографій.

У документальному фільмі 2010 року "Розбий його камеру" (назву якого взято з інструкцій Джекі про охоронця), Рон зізнався, що був буквально одержимий Джекі. "У мене не було дівчини. В якомусь сенсі вона була моєю дівчиною", — розповідав Галелла.

Втім, Джекі Онассіс була не єдиною, хто його ненавидів. Марлон Брандо зламав Рону щелепу і вибив п'ять зубів, від нього тікали Вуді Аллен, Елвіс Преслі та герцоги Віндзорські, а знімки Галелли купували Time, Life, People та The National Enquirer.

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Рон Галелла випустив 22 книги своїх фотографій, останньою з яких стала "100 культових фотографій — ретроспектива". Зі зневажуваного переслідувача він перетворився на класика репортажної світської фотографії й Даян Кітон у передмові до його книги описала Рона, як найкращого літописця швидкоплинної краси гарних людей свого часу.

"На фотографіях Галелли, — написала пані Кітон, — Марлон Брандо, як і раніше, залишається найкрасивішим чоловіком, якого я коли-небудь бачила.