Джулиана Мур и Тильда Суинтон вышли на красную дорожку на премьере фильма Альмодовара (фото)

Картина стали дебютным полнометражным фильмом на английском языке знаменитого режиссера Педро Альмодовара. В фильме Джулиана Мур и Тильда Суинтон сыграли лучших подруг.

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В Италии на острове Лидо продолжается 81-й Венецианский кинофестиваль. 2 сентября на презентации фильма "Комнаты по соседству" в рамках основного конкурса приехала команда картины. На красную дорожку вышли режиссер Педро Альмодовар и исполнительницы главных ролей Джулианна Мур и Тильда Суинтон, сообщает Daily Mail.

Исполнительница одной из главных ролей американская актриса Джулианна Мур стала олицетворением гламура в ослепительном платье с золотыми пайетками. 63-летняя звезда привлекла всеобщее внимание безупречным нарядом с длинными рукавами и глубоким вырезом. Под сверкающее платье Джулианна подобрала сверкающие босоножки на высоких каблуках. Она сделала сияющий вечерний макияж и уложила свои рыжие локоны в аккуратную гладкую прическу.

Актриса Джулиана Мур Фото: Getty Images

Вторая звезда картины 63-летняя Тильда Суинтон надела не менее эффектный наряд — серо-жемчужный брючный костюм от Chanel, под который обула замшеве светло-серые туфли-лодочки на высоких каблуках. Тильда уложила короткие белые волосы в фирменную прическу и сделала едва заметный макияж.

Актриса Тильда Суинтон Фото: Getty Images

Альмодовар присоединился к двум своим главным актрисам на красной дорожке, одетый в эффектный светло-розовый двубортный костюм от Loewe и белую рубашку. Свой образ Педро дополнил солнцезащитными очками и черные лаковыми туфлями. Режиссер выглядел в прекрасном расположении духа. Он с удовольствием позировал фотографам в окружении звезд.

Режиссер Педро Альмодовар Фото: Getty Images

"Комнаты по соседству" стали дебютным полнометражным фильмом на английском языке двукратного обладателя премии "Оскар" Педро Альмодовара. В фильме, съемки которого начались 3 марта в Мадриде, обладательницы премии "Оскар" играют лучших подруг — военного корреспондента Марту и писательницу Ингрид.

Премьеру также посетили Изабель Юппер, Стелла Максвелл, Тейлор Рассел, Жаклин Яблонски, Жозефин Скривер и другие знаменитости.

Ранее, 2 сентября, Фокус писал о том, что Ева Лонгория в шикарном платье появилась на гала-вечере amfAR в Венеции.