Джуліанн Мур і Тільда Свінтон вийшли на червону доріжку на прем'єрі фільму Альмодовара (фото)

Картина стала дебютним повнометражним фільмом англійською мовою знаменитого режисера Педро Альмодовара. У фільмі Джуліанн Мур і Тільда Свінтон зіграли найкращих подруг.

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В Італії на острові Лідо триває 81-й Венеціанський кінофестиваль. 2 вересня на презентацію фільму "Кімнати по сусідству" в межах основного конкурсу приїхала команда картини. На червону доріжку вийшли режисер Педро Альмодовар і виконавиці головних ролей Джуліанн Мур і Тільда Свінтон, повідомляє Daily Mail.

Виконавиця однієї з головних ролей американська акторка Джуліанн Мур стала уособленням гламуру в сліпучій сукні із золотими паєтками. 63-річна зірка привернула загальну увагу бездоганним вбранням з довгими рукавами і глибоким вирізом. Під блискучу сукню Джуліанна підібрала блискучі босоніжки на високих підборах. Вона зробила сяючий вечірній макіяж і вклала свої руді локони в акуратну гладку зачіску.

Актриса Джуліанн Мур Фото: Getty Images

Друга зірка картини 63-річна Тільда Свінтон одягла не менш ефектне вбрання — сіро-перловий брючний костюм від Chanel, під який взула замшеві світло-сірі туфлі-човники на високих підборах. Тільда уклала коротке біле волосся у фірмову зачіску і зробила ледь помітний макіяж.

Актриса Тільда Свінтон Фото: Getty Images

Альмодовар приєднався до двох своїх головних актрис на червоній доріжці, одягнений в ефектний світло-рожевий двобортний костюм від Loewe і білу сорочку. Свій образ Педро доповнив сонцезахисними окулярами і чорними лаковими туфлями. Режисер виглядав у прекрасному настрої. Він із задоволенням позував фотографам в оточенні зірок.

Режисер Педро Альмодовар Фото: Getty Images

"Кімнати по сусідству" стали дебютним повнометражним фільмом англійською мовою дворазового володаря премії "Оскар" Педро Альмодовара. У фільмі, зйомки якого розпочалися 3 березня в Мадриді, володарки премії "Оскар" грають найкращих подруг — воєннго кореспондента Марту та письменницю Інгрід.

Прем'єру також відвідали Ізабель Юппер, Стелла Максвелл, Тейлор Рассел, Жаклін Яблонські, Жозефін Скрівер та інші знаменитості.

Раніше, 2 вересня, Фокус писав про те, що Єва Лонгорія в шикарній сукні з'явилася на гала-вечорі amfAR у Венеції.