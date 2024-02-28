Тільда Свінтон продемонструвала яскравий образ на показі фільму в Нью-Йорку (фото)

Актриса, як завжди, була чарівна. Вона зіграла роль екстраординарної художниці Елізабет у комедійному фільмі про пригоди молодого мігранта.

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63-річна британська акторка Тільда Свінтон приголомшила глядачів, коли 27 лютого прибула на показ нового фільму "Проблеміста" в кінотеатрі Village East Cinema в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

Володарка премії "Оскар" позувала в яскравому синьому топі з пір'ям, що закриває її обличчя. Вона одягла шикарний чорний жакет з манжетами з білою обробкою і вузькі чорні штани. "Крижане" світле волосся Тільди було зачесане назад. На обличчя зірка нанесла легкий і ніжний макіяж.

Тільда з'явилася в компанії з режисером, сценаристом і головною зіркою фільму Хуліо Торресом, а також продюсером Еммою Стоун.

Фото: Getty Images

Комік Торрес продемонстрував свій химерний стиль, одягнувши жилет і топ у горошок, штани в тонку смужку і стегновий аксесуар у стилі стімпанк.

Тільда Свінтон і Хуліо Торрес Фото: Getty Images

Пізніше Тільда Свінтон зустрілися на вечірці разом з Еммою Стоун, на якій також була присутня зірка "Наполеона" Ванесса Кірбі. Серед інших гостей були Боббі Сальвер Менуес, Джек П. Реймонд і Зіве Фумудо.

"Проблеміста" — це новий комедійний фільм, у якому розповідається про початківця-дизайнера іграшок Алехандро (Торрес), молодого чоловіка з Сальвадора, який намагається втілити свої незвичайні ідеї в життя в Нью-Йорку. Незабаром протагоніст стикається з проблемою. Робоча віза ось-ось закінчиться, а продовжити її можливо лише одним способом — влаштуватися асистентом до екстраординарної художниці Елізабет. Завдяки знайомству з жінкою він вирушає в сюрреалістичну пригоду в мегаполісі. Прем'єра фільму намічена на п'ятницю, 1 березня. Критичний рейтинг схвалення картини на платформі Rotten Tomatoes становить 95%.

Раніше, 6 грудня, повідомлялося, що Тільда Свінтон вразила оригінальним образом на червоній доріжці. Актриса з'явилася на церемонії нагородження Fashion Awards 2022 в ефектному розписному вбранні.