Тільда Свінтон вразила оригінальним образом на червоній доріжці

Акторка з'явилася на церемонії нагородження Fashion Awards 2022 в ефектному розписному вбранні.

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У Лондоні відбулася церемонія нагородження Fashion Awards 2022. Церемонія вперше пройшла в 1989 році, щоб нагородити всіх, хто зробив внесок у модну індустрію. Так що на червону доріжку вийшли найелегантніші селебриті в сліпучому вбранні. І один із найоригінальніших образів обрала Тільда Свінтон, визнана ікона стилю. Про це пише Daily Mail.

Церемонія нагородження проводилася в Королівському Альберт-Холі. Ведучою заходу стала акторка Джоді Тернер-Сміт.

British Fashion Awards, одна з найочікуваніших подій у світі моди, традиційно організовується Британською радою моди та є основним збором коштів для Освітнього фонду BFC — благодійної організації, яка фінансово підтримує талановитих студентів.

[ + – ] Тільда Свінтон, як завжди, була дивовижна

Цікаво, але почесною гостею першої церемонії нагородження Fashion Awards, спочатку названої British Fashion Awards, стала принцеса Діана, яка одягла сукню Catherine Walker.

Цього року на червону доріжку вийшли чимало зірок, і Тільда Свінтон продемонструвала бездоганне почуття стилю, обравши атласну сукню та легке пальто з принтом у вигляді картин епохи Відродження та сучасних художників від Charles Jeffrey Loverboy.

[ + – ] Тільда Свінтон на червоній доріжці Фото: Getty Images

Акторка обійшлася без прикрас, які тільки відволікали б увагу від образу, і зробила оригінальну зачіску у вигляді пташиних крил.

2022 року дизайнером року став П'єрпаоло Піччолі, креативний директор Valentino, а моделлю року — Белла Хадід.

А нагороду за спеціальне визнання за культурне курування отримав Джефферсон Гек — засновник і видавець Dazed Media, а також колишній бойфренд моделі Кейт Мосс. Нагороду йому вручала саме Тільда Свінтон.

Нагадаємо, раніше Тільда Свінтон на червоній доріжці 79-го Венеціанського кінофестивалю підтримала Україну, пофарбувавши волосся в жовтий колір.