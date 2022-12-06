Тильда Суинтон поразила оригинальным образом на красной дорожке

Актриса появилась на церемонии награждения Fashion Awards 2022 в эффектном расписном наряде.

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В Лондоне прошла церемония награждения Fashion Awards 2022. Церемония впервые прошла в 1989 году, чтобы наградить всех, кто внес вклад в модную индустрию. Так что на красную дорожку вышли самые элегантные селебрити в ослепительных нарядах. И один из самых оригинальных выбрала Тильда Суинтон, признанная икона стиля. Об этом пишет Daily Mail.

Церемония награждения проводилась в Королевском Альберт-Холле. Ведущей мероприятия стала актриса Джоди Тернер-Смит.

British Fashion Awards, одно из самых ожидаемых событий в мире моды, традиционно организовывается Британским советом моды и является основным сбором средств для Образовательного фонда BFC – благотворительной организации, которая финансово поддерживает талантливых студентов.

[ + – ] Тильда Суинтон, как всегда, была изумительна

Примечательно, но почетной гостьей первой церемонии награждения Fashion Awards, первоначально названной British Fashion Awards, стала принцесса Диана, которая надела платье Catherine Walker.

В этом году на красную дорожку вышли немало звезд и Тильда Суинтон продемонстрировала безупречное чувство стиля, выбрав атласное платье и легкое пальто с принтом в виде картин эпохи Возрождения и современных художников от Charles Jeffrey Loverboy.

[ + – ] Тильда Суинтон на красной дорожке Фото: Getty Images

Актриса обошлась без украшений, которые бы только отвлекали внимание от образа, и сделала оригинальную прическу в виде птичьих крыльев.

В 2022 году дизайнером года стал Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino, а моделью года — Белла Хадид.

А награду за специальное признание за культурное курирование получил Джефферсон Хэк – основатель и издатель Dazed Media, а также бывший бойфренд модели Кейт Мосс. Награду ему вручала именно Тильда Суинтон.

Напомним, ранее Тильда Суинтон на красной дорожке 79-го Венецианского кинофестиваля поддержала Украину, покрасив волосы в желтый цвет.