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Стиль жизни

Тильда Суинтон поразила оригинальным образом на красной дорожке

Fashion Awards 2022, тильда суинтон. модный выход, модный образ
Фото: Getty Images | Тильда Суинтон на церемонии Fashion Awards 2022

Актриса появилась на церемонии награждения Fashion Awards 2022 в эффектном расписном наряде.

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В Лондоне прошла церемония награждения Fashion Awards 2022. Церемония впервые прошла в 1989 году, чтобы наградить всех, кто внес вклад в модную индустрию. Так что на красную дорожку вышли самые элегантные селебрити в ослепительных нарядах. И один из самых оригинальных выбрала Тильда Суинтон, признанная икона стиля. Об этом пишет Daily Mail.

Церемония награждения проводилась в Королевском Альберт-Холле. Ведущей мероприятия стала актриса Джоди Тернер-Смит.

British Fashion Awards, одно из самых ожидаемых событий в мире моды, традиционно организовывается Британским советом моды и является основным сбором средств для Образовательного фонда BFC – благотворительной организации, которая финансово поддерживает талантливых студентов.

Тильда Суинтон, как всегда, была изумительна

Примечательно, но почетной гостьей первой церемонии награждения Fashion Awards, первоначально названной British Fashion Awards, стала принцесса Диана, которая надела платье Catherine Walker.

В этом году на красную дорожку вышли немало звезд и Тильда Суинтон продемонстрировала безупречное чувство стиля, выбрав атласное платье и легкое пальто с принтом в виде картин эпохи Возрождения и современных художников от Charles Jeffrey Loverboy.

Fashion Awards 2022, тильда суинтон. модный выход, модный образ Fullscreen
Тильда Суинтон на красной дорожке
Фото: Getty Images

Актриса обошлась без украшений, которые бы только отвлекали внимание от образа, и сделала оригинальную прическу в виде птичьих крыльев.

В 2022 году дизайнером года стал Пьерпаоло Пиччоли, креативный директор Valentino, а моделью года — Белла Хадид.

А награду за специальное признание за культурное курирование получил Джефферсон Хэк – основатель и издатель Dazed Media, а также бывший бойфренд модели Кейт Мосс. Награду ему вручала именно Тильда Суинтон.

Напомним, ранее Тильда Суинтон на красной дорожке 79-го Венецианского кинофестиваля поддержала Украину, покрасив волосы в желтый цвет.