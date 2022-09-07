"Честь носить половину украинского флага". Тильда Суинтон поддержала Украину
Это не первый публичный выход знаменитости с украинской символикой.
61-летняя британская киноактриса Тильда Суинтон призналась, что покрасила свои волосы в желтый цвет ради публичной поддержки Украины. Об этом пишет Variety.
Звезда "Хроник Нарнии" рассказала журналистам на пресс-конференции, что считает честью носить часть флага Украины на себе.
"Для меня честь носить половину украинского флага", — призналась лауреатка многочисленных кинопремий, вышедшая с желтыми волосами на красную дорожку 79-го Венецианского кинофестиваля.
К камерам знаменитость вышла в облегающем нежно-фиолетовом платье от Haider Ackermann. Однако изюминкой образа стала ее новая прическа – Суинтон покрасила свои волосы в ярко-желтый цвет.
На престижном кинособытии в Венеции 61-летняя Тильда Суинтон пообщалась с журналистами о фильме режиссера Джоанны Гогг "Вечная дочь", в которой она сыграла главную роль.
На пресс-конференцию позже британская звезда экранов также надела украинскую символику — голубую рубашку свободного кроя.
Напомним, 61-летняя Тильда Суинтон удивила новой прической на Венецианском кинофестивале.
Также Фокус писал о поддержке Украины Тильдой Суинтон в Каннах в конце мая 2022.