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Стиль жизни

"Честь носить половину украинского флага". Тильда Суинтон поддержала Украину

Тильда Свинтон, Тильда Свинтон венецианский кинофестиваль, Тильда Свинтон желтые волосы, Тильда Свинтон поддержала Украину
Фото: Getty Images | Тильда Суинтон

Это не первый публичный выход знаменитости с украинской символикой.

61-летняя британская киноактриса Тильда Суинтон призналась, что покрасила свои волосы в желтый цвет ради публичной поддержки Украины. Об этом пишет Variety.

Звезда "Хроник Нарнии" рассказала журналистам на пресс-конференции, что считает честью носить часть флага Украины на себе.

"Для меня честь носить половину украинского флага", — призналась лауреатка многочисленных кинопремий, вышедшая с желтыми волосами на красную дорожку 79-го Венецианского кинофестиваля.

К камерам знаменитость вышла в облегающем нежно-фиолетовом платье от Haider Ackermann. Однако изюминкой образа стала ее новая прическа – Суинтон покрасила свои волосы в ярко-желтый цвет.

Тильда Суинтон на 79-м Венецианском кинофестивале
Тильда Суинтон на 79-м Венецианском кинофестивале
Фото: Getty Images

На престижном кинособытии в Венеции 61-летняя Тильда Суинтон пообщалась с журналистами о фильме режиссера Джоанны Гогг "Вечная дочь", в которой она сыграла главную роль.

На пресс-конференцию позже британская звезда экранов также надела украинскую символику — голубую рубашку свободного кроя.

Тильда Суинтон в Каннах
Тильда Суинтон в Каннах
Фото: Getty Images

Напомним, 61-летняя Тильда Суинтон удивила новой прической на Венецианском кинофестивале.

Также Фокус писал о поддержке Украины Тильдой Суинтон в Каннах в конце мая 2022.