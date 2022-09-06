Тильда Суинтон покрасила волосы в цвет цыпленка ради Венецианского кинофестиваля

Британская актриса появилась на премьере фильма ужасов "Вечная дочь" в интригующем образе

61-летняя Тильда Суинтон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в потрясающем сиреневом платье и с новым цветом волос. Об этом пишет The Playlist.

Актриса представила на кинофестивале новый хоррор-артхаус "Вечная дочь", в котором она исполнила сразу две роли: матери и дочери, которые возвращаются в свой старый дом, который стал отелем и переживают драмы прошлого.

Фильм сняла завсегдатай фестивалей независимого кино Джоанна Хогг.

[ + – ] Трейлер фильма "Вечная дочь"

Картину уже сравнили с классикой фильмов ужасов "Сиянием" и высоко оценили игру Тильды, которая любит пробовать свои силы в разных амплуа.

Тильда Суинтон вышла на красную дорожку в простом и элегантном платье лавандового оттенка, расшитым пайетками.

Образ она дополнила массивными золотыми кольцами и выкрасила свои светлые волосы в желтый цвет совершенно цыплячьего оттенка.

[ + – ] Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Напомним, ранее в Венеции состоялась премьера дебютного фильма Оливии Уайлд "Не волнуйся, солнышко".

Главной звездой красной дорожки стала не только Оливия, но и актриса Флоренс Пью, которая исполнила в фильме одну из главных ролей.

Она эффектно появилась в черном платье Valentino, усыпанном кристаллами. Напомним, Венецианский кинофестиваль завершится 10 сентября.