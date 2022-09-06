Тільда Свінтон пофарбувала волосся у колір курчати заради Венеціанського кінофестивалю

Британська актриса з'явилася на прем'єрі фільму жахів "Вічна дочка" в образі, що інтригує

61-річна Тільда Свінтон з'явилася на червоній доріжці Венеціанського кінофестивалю в чудовій бузковій сукні і з новим кольором волосся. Про це пише The Playlist.

Актриса представила на кінофестивалі новий горор-артхаус "Вічна дочка", в якому вона виконала одразу дві ролі: матері та дочки, які повертаються до свого старого будинку, який став готелем, і переживають драми минулого.

Фільм зняла завсідниця фестивалів незалежного кіно Джоанна Хогг.

[ + – ] Трейлери фильму "Вічна дочка"

Картину вже порівняли з класикою фільмів жахів "Сяйвом" та високо оцінили гру Тільди, яка любить пробувати свої сили у різних амплуа.

Тільда Свінтон вийшла на червону доріжку в простій і елегантній сукні лавандового відтінку, розшитій паєтками.

Образ вона доповнила масивними золотими кільцями і пофарбувала своє світле волосся у жовтий колір, який зовсім нагадував колір курчати.

[ + – ] Тільда Свінтон на Венеціанському кінофестивалі Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше у Венеції відбулася прем'єра дебютного фільму Олівії Вайлд "Не хвилюйся, сонечко".

Головною зіркою червоної доріжки стала не лише Олівія, а й акторка Флоренс П'ю, яка виконала у фільмі одну з головних ролей.

Вона ефектно з'явилася в чорній сукні Valentino, усипаній кристалами. Нагадаємо, Венеціанський кінофестиваль завершиться 10 вересня.