Флоренс П'ю з'явилася на прем'єрі "Не хвилюйся, серденько" в приголомшливому "зоряному" вбранні

У Венеції відбулася прем'єра одного з найочікуваніших фільмів 2022 року, і Флоренс П'ю стала зіркою прем'єри.

26-річна акторка з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю в приголомшливій "зірковій" сукні від Valentino. Про це пише Daily Mail.

Вона не була на пресконференції та фотосесії акторів і режисерки Олівії Вайлд, бо зараз зайнята на зйомках фільму "Дюна 2".

[ + – ] Актори фільму "Не хвилюйся, серденько": Нік Кролл, Флоренс П'ю, Кріс Пайн, Олівія Вайлд, Сідні Чандлер, Гаррі Стайлз і Джемма Чан Фото: Getty Images

Журналісти навіть припустили, що вона не прийде і на прем'єру, адже, за чутками, Флоренс була така вражена романом Олівії Вайлд і Гаррі Стайлза, коли Олівія ще була одружена з актором Джейсоном Судейкісом, що намагалася не спілкуватися зі "зрадницею".

Але побоювання не виправдалися, і вихід Флоренс став, мабуть, найвражаючішим на кінофестивалі. Зіркова стилістка Ребекка Корбін-Мюррей влаштувала своїй підопічній невелику фотосесію на тлі Венеції, хваляючись своєю приголомшливою роботою.

[ + – ] Флоренс П'ю у Венеції Фото: Instagram Rebecca Corbin-Murray [ + – ] Флоренс П'ю у Венеції Фото: Instagram Rebecca Corbin-Murray

Акторка зробила зачіску в стилі 1950-х і вибрала чорне вбрання, всіяне кристалами, від Valentino з нової осінньо-зимової колекції Haute Couture. Вбрання вона доповнила прикрасами з діамантами від Tiffany and Co.

[ + – ] Флоренс П'ю та її приголомшлива сукня на Венеційському кінофестивалі Фото: Getty Images

26-річна акторка тепло привітала своїх колег по фільму Кріса Пайна та Джемму Чан, але трималася на незручній відстані від Гаррі й Олівії на червоній доріжці.

Але Олівія віддала належне Флоренс, назвавши її "сильною акторкою" та подякувавши за те, що вона "знайшла час прийти сьогодні ввечері", незважаючи на зйомки в "Дюні".

[ + – ] Флоренс П'ю у Венеції

Утім, сам фільм "Не хвилюйся, серденько", що розповідає про ідилічне містечко в 1950-х рр., чоловіки якого працюють над таємничим проєктом "Перемога", поки їхні дружини ведуть спокійне життя домогосподарок, отримав змішані відгуки критиків.

[ + – ] Трейлери фильму "Не хвилюйся, серденько"

Вони високо відзначили гру Флоренс П'ю, але заявили, що Гаррі Стайлз був "дещо дерев'яним". І між акторами не вистачало "хімії".

Нагадаємо, фільм виходить у кінотеатрах 23 вересня.