Флоренс П'ю з'явилася на прем'єрі "Не хвилюйся, серденько" в приголомшливому "зоряному" вбранні
У Венеції відбулася прем'єра одного з найочікуваніших фільмів 2022 року, і Флоренс П'ю стала зіркою прем'єри.
26-річна акторка з'явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю в приголомшливій "зірковій" сукні від Valentino. Про це пише Daily Mail.
Вона не була на пресконференції та фотосесії акторів і режисерки Олівії Вайлд, бо зараз зайнята на зйомках фільму "Дюна 2".
Журналісти навіть припустили, що вона не прийде і на прем'єру, адже, за чутками, Флоренс була така вражена романом Олівії Вайлд і Гаррі Стайлза, коли Олівія ще була одружена з актором Джейсоном Судейкісом, що намагалася не спілкуватися зі "зрадницею".
Але побоювання не виправдалися, і вихід Флоренс став, мабуть, найвражаючішим на кінофестивалі. Зіркова стилістка Ребекка Корбін-Мюррей влаштувала своїй підопічній невелику фотосесію на тлі Венеції, хваляючись своєю приголомшливою роботою.
Акторка зробила зачіску в стилі 1950-х і вибрала чорне вбрання, всіяне кристалами, від Valentino з нової осінньо-зимової колекції Haute Couture. Вбрання вона доповнила прикрасами з діамантами від Tiffany and Co.
26-річна акторка тепло привітала своїх колег по фільму Кріса Пайна та Джемму Чан, але трималася на незручній відстані від Гаррі й Олівії на червоній доріжці.
Але Олівія віддала належне Флоренс, назвавши її "сильною акторкою" та подякувавши за те, що вона "знайшла час прийти сьогодні ввечері", незважаючи на зйомки в "Дюні".
Утім, сам фільм "Не хвилюйся, серденько", що розповідає про ідилічне містечко в 1950-х рр., чоловіки якого працюють над таємничим проєктом "Перемога", поки їхні дружини ведуть спокійне життя домогосподарок, отримав змішані відгуки критиків.
Вони високо відзначили гру Флоренс П'ю, але заявили, що Гаррі Стайлз був "дещо дерев'яним". І між акторами не вистачало "хімії".
Нагадаємо, фільм виходить у кінотеатрах 23 вересня.