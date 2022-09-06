Флоренс Пью появилась на премьере "Не волнуйся, солнышко" в потрясающем "звездном" наряде

В Венеции состоялась премьера одного из самых долгожданных фильмов 2022 года и Флоренс Пью стала звездой премьеры

26-летняя актриса появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в потрясающем "звездном" платье от Valentino. Об этом пишет Daily Mail.

Она не была на пресс-конференции и фотосессии актеров и режиссера Оливии Уайлд, потому что сейчас занята на съемках фильма "Дюна 2".

[ + – ] Актеры фильма "Не волнуйся, солнышко": Ник Кролл, Флоренс Пью, Крис Пайн, Оливия Уайлд, Сидни Чандлер, Гарри Стайлз и Джемма Чан Фото: Getty Images

Журналисты даже предположили, что она не придет и на премьеру, ведь по слухам, Флоренс была так поражена романом Оливии Уайлд и Гарри Стайлза, когда Оливия еще была замужем за актером Джейсоном Судейкисом, что старалась не общаться с "изменщицей".

Но опасения не оправдались, и выход Флоренс стал, пожалуй, самым впечатляющим на кинофестивале. Звездный стилист Ребекка Корбин-Мюррей устроила своей подопечной небольшую фотосессию на фоне Венеции, хвастаясь своей потрясающей работой.

[ + – ] Флоренс Пью в Венеции Фото: Instagram Rebecca Corbin-Murray [ + – ] Флоренс Пью в Венеции Фото: Instagram Rebecca Corbin-Murray

Актриса сделала прическу в стиле 1950-х, и выбрала черный наряд, усеянный кристаллами от Valentino из новой осенне-зимней коллекции Haute Couture. Наряд она дополнила украшениями с бриллиантами от Tiffany and Co.

[ + – ] Флоренс Пью и ее потрясающее платье на Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

26-летняя актриса тепло поприветствовала своих коллег по фильму Криса Пайна и Джемму Чан, но держалась на неловком расстоянии от Гарри и Оливии на красной дорожке.

Но Оливия отдала должное Флоренс, назвав ее "сильной актрисой" и поблагодарив за то, что она "нашла время прийти сегодня вечером", не смотря на съемки в "Дюне".

[ + – ] Флоренс Пью в Венеции

Впрочем, сам фильм "Не волнуйся, солнышко", рассказывающий о идиллическом городке в 1950-е гг., мужчины которого работают над таинственным проектом "Победа", пока их жены ведут спокойную жизнь домохозяек, получил смешанные отзывы критиков.

[ + – ] Трейлер фильма "Не волнуйся, солнышко"

Они высоко отметили игру Флоренс Пью, но заявили, что Гарри Стайлз был "несколько деревянным". И между актерами недоставало "химии".

Напомним, фильм выходит в кинотеатрах 23 сентября.