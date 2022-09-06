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Стиль жизни

Флоренс Пью появилась на премьере "Не волнуйся, солнышко" в потрясающем "звездном" наряде

Не волнуйся, солнышко, флоренс пью, венецианский кинофестиваль, красная дорожка, платье валентино
Фото: Getty Images | Флоренс Пью на премьере фильма "Не волнуйся, солнышко"

В Венеции состоялась премьера одного из самых долгожданных фильмов 2022 года и Флоренс Пью стала звездой премьеры

26-летняя актриса появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в потрясающем "звездном" платье от Valentino. Об этом пишет Daily Mail.

Она не была на пресс-конференции и фотосессии актеров и режиссера Оливии Уайлд, потому что сейчас занята на съемках фильма "Дюна 2".

Ник Кролл, Флоренс Пью, Крис Пайн, Оливия Уайлд, Сидни Чандлер, Гарри Стайлз, Джемма Чан
Актеры фильма "Не волнуйся, солнышко": Ник Кролл, Флоренс Пью, Крис Пайн, Оливия Уайлд, Сидни Чандлер, Гарри Стайлз и Джемма Чан
Фото: Getty Images

Журналисты даже предположили, что она не придет и на премьеру, ведь по слухам, Флоренс была так поражена романом Оливии Уайлд и Гарри Стайлза, когда Оливия еще была замужем за актером Джейсоном Судейкисом, что старалась не общаться с "изменщицей".

Но опасения не оправдались, и выход Флоренс стал, пожалуй, самым впечатляющим на кинофестивале. Звездный стилист Ребекка Корбин-Мюррей устроила своей подопечной небольшую фотосессию на фоне Венеции, хвастаясь своей потрясающей работой.

Не волнуйся, солнышко, флоренс пью, венецианский кинофестиваль, красная дорожка, платье валентино
Флоренс Пью в Венеции
Фото: Instagram Rebecca Corbin-Murray
Не волнуйся, солнышко, флоренс пью, венецианский кинофестиваль, красная дорожка, платье валентино
Флоренс Пью в Венеции
Фото: Instagram Rebecca Corbin-Murray

Актриса сделала прическу в стиле 1950-х, и выбрала черный наряд, усеянный кристаллами от Valentino из новой осенне-зимней коллекции Haute Couture. Наряд она дополнила украшениями с бриллиантами от Tiffany and Co.

Не волнуйся, солнышко, флоренс пью, венецианский кинофестиваль, красная дорожка, платье валентино
Флоренс Пью и ее потрясающее платье на Венецианском кинофестивале
Фото: Getty Images

26-летняя актриса тепло поприветствовала своих коллег по фильму Криса Пайна и Джемму Чан, но держалась на неловком расстоянии от Гарри и Оливии на красной дорожке.

Но Оливия отдала должное Флоренс, назвав ее "сильной актрисой" и поблагодарив за то, что она "нашла время прийти сегодня вечером", не смотря на съемки в "Дюне".

Флоренс Пью в Венеции

Впрочем, сам фильм "Не волнуйся, солнышко", рассказывающий о идиллическом городке в 1950-е гг., мужчины которого работают над таинственным проектом "Победа", пока их жены ведут спокойную жизнь домохозяек, получил смешанные отзывы критиков.

Трейлер фильма "Не волнуйся, солнышко"

Они высоко отметили игру Флоренс Пью, но заявили, что Гарри Стайлз был "несколько деревянным". И между актерами недоставало "химии".

Напомним, фильм выходит в кинотеатрах 23 сентября.