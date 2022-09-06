Флоренс Пью появилась на премьере "Не волнуйся, солнышко" в потрясающем "звездном" наряде
В Венеции состоялась премьера одного из самых долгожданных фильмов 2022 года и Флоренс Пью стала звездой премьеры
26-летняя актриса появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в потрясающем "звездном" платье от Valentino. Об этом пишет Daily Mail.
Она не была на пресс-конференции и фотосессии актеров и режиссера Оливии Уайлд, потому что сейчас занята на съемках фильма "Дюна 2".
Журналисты даже предположили, что она не придет и на премьеру, ведь по слухам, Флоренс была так поражена романом Оливии Уайлд и Гарри Стайлза, когда Оливия еще была замужем за актером Джейсоном Судейкисом, что старалась не общаться с "изменщицей".
Но опасения не оправдались, и выход Флоренс стал, пожалуй, самым впечатляющим на кинофестивале. Звездный стилист Ребекка Корбин-Мюррей устроила своей подопечной небольшую фотосессию на фоне Венеции, хвастаясь своей потрясающей работой.
Актриса сделала прическу в стиле 1950-х, и выбрала черный наряд, усеянный кристаллами от Valentino из новой осенне-зимней коллекции Haute Couture. Наряд она дополнила украшениями с бриллиантами от Tiffany and Co.
26-летняя актриса тепло поприветствовала своих коллег по фильму Криса Пайна и Джемму Чан, но держалась на неловком расстоянии от Гарри и Оливии на красной дорожке.
Но Оливия отдала должное Флоренс, назвав ее "сильной актрисой" и поблагодарив за то, что она "нашла время прийти сегодня вечером", не смотря на съемки в "Дюне".
Впрочем, сам фильм "Не волнуйся, солнышко", рассказывающий о идиллическом городке в 1950-е гг., мужчины которого работают над таинственным проектом "Победа", пока их жены ведут спокойную жизнь домохозяек, получил смешанные отзывы критиков.
Они высоко отметили игру Флоренс Пью, но заявили, что Гарри Стайлз был "несколько деревянным". И между актерами недоставало "химии".
Напомним, фильм выходит в кинотеатрах 23 сентября.