Тильда Суинтон в Каннах поддержала Украину

Актриса вышла на фотоколл в голубом платье-рубашке с желтым клатчем

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Британская актриса Тильда Суинтон поддержала Украину, когда пришла на фотоколл и пресс-конференцию Каннского кинофестиваля 2022 в голубом платье с желтым клатчем. Об этом Ирина Татаренко, шеф-редактор журнала Marie Claire Украина, рассказала на своей странице Facebook.

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Пресс-конференция и фотосессия были посвящены премьере нового фантастического фильма Джорджа Миллера "Три тысячи лет желаний".

А сочетание цветов в одежде актрисы заметила украинская журналистка, шеф-редактор журнала Marie Claire Украина Ирина Татаренко. Она поинтересовалась у актрисы значением цвета в ее образе.

"Я спросила ее: "Желтое и голубое в вашем наряде — это ваш манифест или выбор вашего стилиста?". Она коротко ответила: "Да, это об Украине" и улыбнулась мне. Спасибо! Это очень важно для нас", — написала Татаренко.

[ + – ] Тильда Суинтон в наряде цветов украинского флага

Напомним, в Каннах проходит 75-й юбилейный международный Каннский кинофестиваль. В этом году к участию в фестивале не была допущена российская делегация. Исключение сделали только для режиссера Кирилла Серебренникова, который представил свою картину "Жена Чайковского". По словам гендиректора кинофестиваля Тьерри Фремо, причина такого исключения в том, что фильм снят не за государственные деньги РФ, а сам автор якобы оппозиционен к власти. Кроме Серебренникова на фест пригласили исполнителей главных ролей этого фильма и продюсера Илью Стюарта.

На Каннском кинофестивале уже состоялась премьера фильма "Памфир" украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука. Также на фестивале уже показали фильм "Мариуполис 2" литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, убитого российскими военными в Мариуполе в начале апреля.

Также в конкурсной программе "Особый взгляд" ожидается премьера фильма "Видение бабочки" (Butterfly vision) режиссера и сценариста Максима Наконечного.

Победители кинофестиваля станут известны 28 мая на торжественной церемонии закрытия кинофестиваля.