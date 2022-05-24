Тільда Свінтон у Каннах підтримала Україну

Акторка вийшла на фотокол у блакитній сукні-сорочці з жовтим клатчем.

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Британська актриса Тільда Свінтон підтримала Україну, коли прийшла на фотокол і пресконференцію Каннського кінофестивалю 2022 у блакитній сукні з жовтим клатчем. Про це Ірина Татаренко, шеф-редакторка журналу "Marie Claire Україна", розповіла на своїй сторінці Facebook.

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Пресконференція та фотосесія були присвячені прем'єрі нового фантастичного фільму Джорджа Міллера "Три тисячі років бажань".

А поєднання кольорів в одязі акторки помітила українська журналістка, шеф-редакторка журналу Marie Claire Україна Ірина Татаренко. Вона поцікавилася в акторки значенням кольору її образі.

"Я запитала її: "Жовте та блакитне у вашому вбранні — це ваш маніфест чи вибір вашого стиліста?". Вона коротко відповіла: "Так, це про Україну", — й усміхнулася мені. Дякую! Це дуже важливо для нас", — написала Татаренко.

[ + – ] Тільда Свінтон у вбранні кольорів українського прапора

Нагадаємо, у Каннах відбувається 75-ий ювілейний міжнародний Каннський кінофестиваль. Цього року до участі у фестивалі не було допущено російську делегацію. Виняток зробили лише для режисера Кирила Серебреннікова, який представив свою картину "Дружина Чайковського". За словами гендиректора кінофестивалю Тьєррі Фремо, причина такого виключення в тому, що фільм знятий не за державні гроші РФ, а сам автор нібито опозиційний до влади. Окрім Серебреннікова, на фест запросили виконавців головних ролей цього фільму та продюсера Іллю Стюарта.

На Каннському кінофестивалі вже відбулася прем'єра фільму "Памфір" українського режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука. Також на фестивалі вже показали фільм "Маріуполіс 2" литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, убитого російськими військовими в Маріуполі на початку квітня.

Також у конкурсній програмі "Особливий погляд" очікується прем'єра фільму "Бачення метелика" (Butterfly vision) режисера та сценариста Максима Наконечного.

Переможці кінофестивалю стануть відомими 28 травня на урочистій церемонії закриття кінофестивалю.