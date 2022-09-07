"Честь носити половину українського прапора". Тільда Свінтон підтримала Україну
Це не перший публічний вихід знаменитості з українською символікою.
61-річна британська кіноакторка Тільда Свінтон зізналася, що пофарбувала своє волосся у жовтий колір заради публічної підтримки України. Про це пише Variety.
Зірка "Хронік Нарнії" розповіла журналістам на пресконференції, що вважає честю носити частину прапора України на собі.
"Для мене честь носити половину українського прапора", — зізналася лауреатка численних кінопремій, яка вийшла з жовтим волоссям на червону доріжку 79-го Венеційського кінофестивалю.
До камер знаменитість вийшла в обтислій ніжно-фіолетовій сукні від Haider Ackermann. Проте родзинкою образу стала її нова зачіска — Свінтон пофарбувала своє волосся в яскраво-жовтий колір.
На престижній кіноподії у Венеції 61-річна Тільда Свінтон поспілкувалася з журналістами про стрічку режисерки Джоанни Гогг "Вічна донька", у якій вона зіграла головну роль.
На пресконференцію британська зірка екранів також надягнула українську символіку — блакитну сорочку вільного крою.
Нагадаємо, 61-річна Тільда Свінтон здивувала новою зачіскою на Венеційському кінофестивалі.
Також Фокус писав про підтримку України Тільдою Свінтон у Каннах в кінці травня 2022.