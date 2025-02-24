Платье-фонарь и крылья ворона: топ-5 худших платьев SAG 2025 (фото, видео)

Наряды некоторых звезд произвели противоположное ожидаемому знаменитостями впечатление на публику и модных обозревателей.

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За неделю до "Оскара", главного события в индустрии кино, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии Гильдии киноактеров США 2025 Screen Actors Guild Awards). Не менее интересной за саму церемонию была ковровая дорожка у входа в концертный зал Shrine Auditorium. Звезды первой величины традиционно демонстрировали дорогие дизайнерские наряды и результаты усилий своих стилистов. Далеко не все образы получились удачными, а некоторые и вовсе были довольно странными. Фокус предлагает рассмотреть самые неоднозначные наряды SAG 2025.

Даниэль Дедуайлер

42-летняя американская актриса Даниэль Дедуайлер прошла по голубой дорожке в гигантском бумажном фонаре. Ее скульптурное красное платье из тюля от Louis Vuitton, дополненное красными атласными туфлями-лодочками и такими же тенями для век, выглядело очень необычно, из-за чего образ получился скорее костюмированным, а не элегантным и готовым к ковровой дорожке. В качестве аксессуаров она выбрала серьги и браслеты Lagos.

Али Ан

43-летняя американская актриса Али Ан "("Миллиарды", "Оранжевый — хит сезона", "Воспитывая Дион", "Дипломат", "Агата все время") появилась на красной дорожке в платье от лейбла высокой моды Ashi Studio, которым руководит парижский дизайнер Махаммед Аши. Он создал для нее скульптурный образ, состоящий из скульптурного топа с одним рукавом и шифоновой юбки кремового цвета. Особенно привлекала внимание отделка на плечах актрисы, которая напоминала не то репей, то ли плюшевых мишек, хаотично прикрепленных к топу. Платье, которое должно было выглядеть как модный риск, стало одним из самых провальных на мероприятии.

Фото: Getty

Синтия Эриво

38-летняя звезда мюзикла "Злая" Синтия Эриво была одета в металлическое серебристое платье из коллекции Givenchy осень/зима 1997 года от Alexander McQueen. Впервые этот образ на подиуме продемонстрировала модель Дебра Шоу 28 лет назад. Платье отличалось множеством выразительных элементов, включая бахрому на воротнике и расклешенные рукава, а также обратный шлейф спереди. Она также надела серебристые туфли, чтобы создать бесшовный монохромный момент. Именно бахрома испортила весь образ актрисы, сделав ее шею невидимой, и больше походила на бороду, нежели на элемент платья.

Никола Кофлан

38-летняя актриса Никола Кофлан, наиболее известная ролью Пенелопы Фезерингтон в "Бриджертонах", надела нежно-голубое платье Dior с поясом на талии и вырезом с открытыми плечами. Знаменитость добавила образу старого Голливуда современный штрих с помощью черных кожаных оперных перчаток и такого же цвета туфлей на каблуке, а из украшений выбрала Bucherer Fine Jewellery. По мнению модных обозревателей, Никола выглядела как "сумасшедший ученый в пасхальное воскресенье".

"Кофлан могла бы носить мусорный мешок и выглядеть хорошо, и, боже, она пытается проверить эту теорию. Мятно-зеленое платье Кофлан было немного странным само по себе. Странно, что пышная юбка была длиной до пола, а большие рукава были несколько подавляющими для маленькой фигуры Кофлан. Тем не менее мы все, вероятно, согласимся, что именно длинные черные перчатки сделали этот наряд провальным. Эти элементы просто не работали вместе", – гласит вердикт.

Фото: Getty

Джейми Ли Кертис

66-летняя американская актриса Джейми Ли Кертис позировала на красной дорожке в черном платье с пайетками от Dolce & Gabbana с эффектным верхом из перьев. Они каскадом ниспадали вниз по обеим рукам, образуя длинные рукава и обрамляя ее лицо. Кертис позволила облегающему наряду говорить за себя, дополнив его только серебряными и черными серьги-гвоздиками от Cathy Waterman.

Острые на язык обозреватели назвали актрису "человекоподобной вороной" из-за ее наряда.

"Без пушистых рукавов мы можем представить, что это блестящее черное вечернее платье заставило бы Кертис сиять, как звезда, которой она является. Однако сейчас она выглядит так, будто вот-вот взмахнет крыльями и взлетит", – говорят они.

Фото: Getty

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