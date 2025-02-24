Сукня-ліхтар і крила ворона: топ 5 найгірших суконь SAG 2025 (фото, відео)

Вбрання деяких зірок справили протилежне очікуваному знаменитостями враження на публіку і модних оглядачів.

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За тиждень до "Оскара", головної події в індустрії кіно, у Лос-Анджелесі відбулася церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США 2025 Screen Actors Guild Awards). Не менш цікавою за саму церемонію була килимова доріжка біля входу в концертний зал Shrine Auditorium. Зірки першої величини традиційно демонстрували дороге дизайнерське вбрання і результати зусиль своїх стилістів. Далеко не всі образи вийшли вдалими, а деякі й зовсім були досить дивними. Фокус пропонує розглянути найбільш неоднозначні вбрання SAG 2025.

Даніель Дедуайлер

42-річна американська акторка Даніель Дедуайлер пройшла блакитною доріжкою в гігантському паперовому ліхтарі. Її скульптурна червона сукня з тюлю від Louis Vuitton, доповнена червоними атласними туфлями-човниками і такими ж тінями для повік, мала дуже незвичний вигляд, через що образ вийшов швидше костюмованим, а не елегантним і готовим до килимової доріжки. В якості аксесуарів вона вибрала сережки і браслети Lagos.

Алі Ан

43-річна американська акторка Алі Ан "("Мільярди", "Помаранчевий – хіт сезону", "Виховуючи Діон", "Дипломат", "Агата увесь час") з'явилася на червоній доріжці в сукні від лейбла високої моди Ashi Studio, яким керує паризький дизайнер Махаммед Аші. Він створив для неї скульптурний образ, що складався зі скульптурного топа з одним рукавом і шифонової спідниці кремового кольору. Особливо привертало увагу оздоблення на плечах акторки, яке нагадувало чи то реп'ях, чи то плюшевих ведмедиків, хаотично прикріплених до топа. Сукня, яка мала виглядати як модний ризик, стала однією з найбільш провальних на заході.

Фото: Getty

Синтія Еріво

38-річна зірка мюзиклу "Зла" Синтія Еріво була одягнена в металеву сріблясту сукню з колекції Givenchy осінь/зима 1997 року від Alexander McQueen. Вперше цей образ на подіумі продемонструвала модель Дебра Шоу 28 років тому. Сукня вирізнялася безліччю виразних елементів, включно з бахромою на комірі і розкльошеними рукавами, а також зворотним шлейфом спереду. Вона також одягла сріблясті туфлі, щоб створити безшовний монохромний момент. Саме бахрома зіпсувала весь образ актриси, зробивши її шию невидимою, і більше схожа на бороду, ніж на елемент сукні.

Нікола Кофлан

38-річна акторка Нікола Кофлан, найвідоміша за роллю Пенелопи Фезерінгтон у "Бріджертонах", вдягнула ніжно-блакитну сукню Dior з поясом на талії та вирізом з відкритими плечима. Знаменитість додала образу старого Голлівуду сучасний штрих за допомогою чорних шкіряних оперних рукавичок і такого ж кольору туфель на підборах, а з прикрас обрала Bucherer Fine Jewellery. На думку модних оглядачів, Нікола мала вигляд "божевільного вченого у великодню неділю".

"Кофлан могла б носити сміттєвий мішок і мати гарний вигляд, і, боже, вона намагається перевірити цю теорію. М'ятно-зелена сукня Кофлан була трохи дивною сама по собі. Дивно, що пишна спідниця була довжиною до підлоги, а великі рукави були дещо пригнічуючими для маленької фігури Кофлан. Проте ми всі, ймовірно, погодимося, що саме довгі чорні рукавички зробили це вбрання провальним. Ці елементи просто не працювали разом", — свідчить вердикт.

Фото: Getty

Джеймі Лі Кертіс

66-річна американська актриса Джеймі Лі Кертіс позувала на червоній доріжці в чорній сукні з паєтками від Dolce & Gabbana з ефектним верхом з пір'я. Воно каскадом спадало донизу по обох руках, утворюючи довгі рукави і обрамляючи її обличчя. Кертіс дозволила обтислому вбранню говорити за себе, доповнивши його тільки срібними і чорними сережками-гвоздиками від Cathy Waterman.

Гострі на язик оглядачі назвали актрису "людиноподібною вороною" через її вбрання.

"Без пухнастих рукавів ми можемо уявити, що ця блискуча чорна вечірня сукня змусила б Кертіс сяяти, як зірка, якою вона є. Однак зараз вона має такий вигляд, ніби ось-ось змахне крилами і злетить", — кажуть вони.

Фото: Getty

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