Модний провал: 5 найневдаліших образів червоної доріжки BAFTA 2025

Не завжди гроші та статус гарантують бездоганний вигляд на престижних заходах. Навіть зірки не застраховані від стилістичних промахів.

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Червона доріжка — це справжнє модне випробування для зірок, і не завжди і не всі його витримують. Церемонія BAFTA 2025, яка пройшла напередодні в Королівському фестивальному холі в Лондоні, не стала винятком. Фокус представляє найневдаліші образи знаменитостей цьогорічної премії.

Віра Вонг

75-річна дизайнерка весільних і вечірніх суконь Віра Вонг не втомлюється вражати світ своєю нев'янучою молодістю і стилем. Однак на червоній доріжці BAFTA 2025 вона з'явилася у вбранні, яке багато модних критиків визнали вкрай невдалим.

Вона позувала в сукні, що складається з топа з баскою, ліф і низ якого були розділені тілесною вставкою, і білої шовкової спідниці до підлоги. Модельєрка додала до ансамблю авангардний штрих за допомогою чорної шкіряної куртки і квадратних окулярів. Спочатку Віра прийшла в повному комплекті, а потім позувала, знявши куртку.

Віра Вонг Фото: Getty Images

Гвендолін Крісті

46-річна британська акторка Гвендолін Крісті позувала в чорній сукні Giles Deacon з високим коміром і мереживними деталями на плечах. Через розрізи на рукавах сукні вона мала такий вигляд, ніби потрапила до якоїсь жахливої хімчистки, а її надмірне, безладне накладне волосся посилило хаотичний вигляд. Хоча Крісті, найімовірніше, прагнула сміливого ансамблю, кінцевий результат не справив належного ефекту.

Гвендолін Крісті Фото: Getty

Коралі Фаржа

48-річна французька режисерка Коралі Фаржа, яка створила фільм "Субстанція" з Демі Мур у головній ролі, відзначилася тим, що вийшла на червону доріжку в пуховику поверх чорного довгого вбрання, розшитого паєтками. У вухах і на пальцях Коралі виблискували прикраси.

Коралі Фаржа Фото: Getty

Ізабелла Росселіні

72-річна італійська акторка і модель Ізабелла Росселіні з'явилася на червоній доріжці в квітковому образі Dolce & Gabbana. Незважаючи на дорожнечу вбрання, акторка мала такий вигляд, ніби забула вдягнути свою справжню вечірню сукню, перш ніж вийти з примірочної. Завдяки великому квітковому принту, леопардовому принту на рукавах і надлишку тканини ця сукня створювала враження піжамного вбрання. Модні прикраси, що мали додати образу блиску, зробили його ще більш "важким".

Ізабелла Росселліні Фото: Getty

Анна Хіггс

47-річна британська кінопродюсерка Анна Гіггс вийшла на публіку в атласній сукні-міді без бретелей кольору рум'ян. Вона додала до ансамблю ефектне діамантове кольє. Однак саме стиль сумнівної сукні справді зробив цей образ провальним. Ані чорні туфлі із закритим носком, ані кремовий блейзер абсолютно не пасували до сукні. Натомість Гіґґс мала такий вигляд, ніби схопила все, що було в неї в шафі, в останню секунду перед тим, як вийти з дому.

Анна Хіггс Фото: Getty

Раніше Фокус писав про найкращі сукні премії.