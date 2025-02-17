Стриманий шик: 7 найкращих образів червоної доріжки премії BAFTA (фото, відео)

На червоній доріжці BAFTA 2025 панувала атмосфера тихої розкоші та гламуру.

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Напередодні відбулася 78-а щорічна церемонія вручення премії BAFTA, де Британська академія кіно- і телевізійного мистецтва оголосила найкращі проекти року. Престижний захід зібрав на червоній доріжці найвідоміших представників індустрії, і відомі зірки отримали можливість вкотре вигуляти перед публікою розкішні дизайнерські вбрання. Фокус представляє найкрасивіші сукні церемонії на думку модних оглядачів західних ЗМІ.

Зої Салдана

46-річна Зої Салдана, яка отримала премію BAFTA за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "Емілія Перес", була одягнена в чорну прозору мереживну сукню від Saint Laurent, створену Петрою Фленнері. Вбрання вирізнялося драматичним тюлевим коміром, який розходився віялом, відкриваючи її декольте. Французький лейбл був співпродюсером фільму "Емілія Перес", і багато костюмів для фільму були взяті з архівів креативного директора Ентоні Ваккарелло.

Образ зірка доповнила діамантовими прикрасами від De Beers.

Зої Салдана в Saint Laurent Фото: Getty

Демі Мур

62-річна американська актриса Демі Мур продовжує тріумфальну ходу червоними доріжками після виходу фільму "Субстанція". У Королівському фестивальному холі вона з'явилася в сукні від Alexander McQueen з відкритою спиною, інкрустованій кристалами, в найрізноманітніших кольорах. Завдяки оздобленню, вбрання нагадувало розкішний вітраж. Блиску її образу додали діамантові прикраси від De Beers, а завершив його клатч.

За її образом стояв давній стиліст Мур Бред Горескі. Дует працював разом протягом усього прес-туру для "Субстанції", під час якого Мур носила приголомшливі образи від Schiaparelli, Loewe, Dior, Chanel, Oscar de la Renta, Balenciaga і Tom Ford.

Демі Мур в Alexander McQueen

Моніка Барбаро

34-річна Моніка Барбаро, зірка фільму "Повна невідомість", приїхала на BAFTA в сукні Giorgio Armani Privé, вкритій драпірованою вишивкою з кристалів, що поєднує блідо-персиковий, вугільний і срібний кольори. Вона дебютувала на подіумі кутюрної колекції весна/літо 2025 у січні, і це перший образ з цього показу, що з'явився на червоній доріжці. З огляду на декоровану деталь сукні у вигляді брошки, Моніка підійшла до вибору прикрас дуже ретельно. Щоб не відволікати увагу від вбрання, вона завершила образ всього парою діамантових сережок від Bvlgari.

Моніка Барбаро в Giorgio Armani Privé Фото: Getty

Памела Андерсон

57-річна Памела Андерсон, яка останнім часом пропагує красу без косметики, мала розкішний вигляд в обтислій сукні Jacquemus з відкритими плечима, ліфом з рюшами і довгим шлейфом. До неї вона підібрала білі гостроносі туфлі. Щоб додати блиску своєму ансамблю, акторка одягла намисто Pandora Lab-Grown Diamonds, включно з 68 каратами вирощених у лабораторії діамантів в оправі з 14-каратного білого золота, а також перстні та сережки цього бренду.

Памела Андерсон у Jacquemus Фото: Getty

Наомі Екі

32-річна британська акторка Наомі Екі довела, що іноді найпростіші образи можуть бути найефектнішими, з'явившись на церемонії нагородження в блискучій кольчужній сукні Versace зі скульптурною бретелькою в металевому шоколадно-коричневому відтінку. Вбрання доповнили прикраси від Cartier High Jewellery: браслет з цим прекрасним коричневим каменем турмаліном і сережки з діамантами і турмаліном бурштиново-помаранчевого кольору.

Наомі Екі у Versace Фото: Getty

Селена Гомес

32-річна співачка й акторка Селена Гомес позувала на червоній доріжці в багато оздобленій срібній сукні Schiaparelli, з чорним бюстом з відкритими плечима. Розшите бісером вбрання з блискітками, кристалами, стразами і пензликами для "вібруючого" ефекту, сексуально облягало її фігуру. Вона завершила образ чорними туфлями на підборах і коштовностями Tiffany & Co., включно з сережками і двома браслетами з архівів Tiffany & Co. Гомес також одягла каблучку з 18-каратного білого золота з діамантом понад 10 карат.

Селена Гомес у Schiaparelli Фото: Getty

Сірша Ронан

30-річна ірландська акторка Сірша Ронан справила враження на червоній доріжці у своєму фірмовому образі від Louis Vuitton, демонструючи гладку м'ятно-зелену сукню А-силуету з креп-каді з атласним палантином, що сидів зверху, наче накидка. До них вона вибрала відповідні босоніжки, завершивши ансамбль прикрасами від Jessica McCormack.

Сірша Ронан у Louis Vuitton Фото: Getty

Раніше Фокус писав про найкращі сукні премії "Золотий глобус 2025".