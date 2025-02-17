Сдержанный шик: 7 лучших образов красной дорожки премии BAFTA (фото, видео)

На красной дорожке BAFTA 2025 царила атмосфера тихой роскоши и гламура.

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Накануне состоялась 78-ая ежегодная церемония вручения премии BAFTA, где Британская академия кино- и телевизионного искусства объявила лучшие проекты года. Престижное мероприятие собрало на красной дорожке самых известных представителей индустрии, и именитые звезды получили возможность в очередной раз выгулять перед публикой роскошные дизайнерские наряды. Фокус представляет самые красивые платья церемонии по мнению модных обозревателей западных СМИ.

Зои Салдана

46-летняя Зои Салдана, получившая премию BAFTA за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Эмилия Перес", была одета в черное прозрачное кружевное платье от Saint Laurent, созданное Петрой Флэннери. Наряд отличался драматичным тюлевым воротником, который расходился веером, открывая ее декольте. Французский лейбл был сопродюсером фильма "Эмилия Перес", и многие костюмы для фильма были взяты из архивов креативного директора Энтони Ваккарелло.

Образ звезда дополнила бриллиантовыми украшениями от De Beers.

Зои Салдана в Saint Laurent Фото: Getty

Деми Мур

62-летняя американская актриса Деми Мур продолжает триумфальное шествие красными дорожками после выхода фильма "Субстанция". В Королевском фестивальном холле она появилась в платье от Alexander McQueen с открытой спиной, инкрустированном кристаллами, в самых разных цветах. Благодаря отделке, наряд напоминал роскошный витраж. Блеска ее образу добавили бриллиантовые украшения от De Beers, а завершил его клатч.

За ее образом стоял давний стилист Мур Брэд Горески. Дуэт работал вместе на протяжении всего пресс-тура для "Субстанции", в ходе которого Мур носила потрясающие образы от Schiaparelli, Loewe, Dior, Chanel, Oscar de la Renta, Balenciaga и Tom Ford.

Деми Мур в Alexander McQueen

Моника Барбаро

34-летняя Моника Барбаро, звезда фильма "Полная неизвестность", приехала на BAFTA в платье Giorgio Armani Privé, покрытом драпированной вышивкой из кристаллов, сочетающей бледно-персиковый, угольный и серебряный цвета. Оно дебютировало на подиуме кутюрной коллекции весна/лето 2025 в январе, и это первый образ с этого показа, появившийся на красной дорожке. Учитывая декорированную деталь платья в виде броши, Моника подошла к выбору украшений очень скурпулезно. Чтобы не отвлекать внимание от наряда, она завершила образ всего парой бриллиантовых сережек от Bvlgari.

Моника Барбаро в Giorgio Armani Privé Фото: Getty

Памела Андерсон

57-летняя Памела Андерсон, которая в последнее время пропагандирует красоту без косметики, выглядела роскошно в облегающем платье Jacquemus с открытыми плечами, лифом с рюшами и длинным шлейфом. К нему она подобрала белые остроносые туфли. Чтобы добавить блеска своему ансамблю, актриса надела ожерелье Pandora Lab-Grown Diamonds, включая 68 карат выращенных в лаборатории бриллиантов в оправе из 14-каратного белого золота, а также кольца и серьги этого бренда.

Памела Андерсон в Jacquemus Фото: Getty

Наоми Эки

32-летняя британская актриса Наоми Эки доказала, что иногда самые простые образы могут быть самыми эффектными, появившись на церемонии награждения в блестящем кольчужном платье Versace со скульптурной бретелькой в ​​металлическом шоколадно-коричневом оттенке. Наряд дополнили украшения от Cartier High Jewellery: браслет с этим прекрасным коричневым камнем турмалином и серьги с бриллиантами и турмалином янтарно-оранжевого цвета.

Наоми Эки в Versace Фото: Getty

Селена Гомес

32-летняя певица и актриса Селена Гомес позировала на красной дорожке в богато украшенном серебряном платье Schiaparelli, с черным бюстом с открытыми плечами. Расшитый бисером наряд с блестками, кристаллами, стразами и кисточками для "вибрирующего" эффекта, сексуально облегал ее фигуру. Она завершила образ черными туфлями на каблуке и драгоценностями Tiffany & Co., включая серьги и два браслета из архивов Tiffany & Co. Гомес также надела кольцо из 18-каратного белого золота с бриллиантом более 10 карат.

Селена Гомес в Schiaparelli Фото: Getty

Сирша Ронан

30-летняя ирландская актриса Сирша Ронан произвела впечатление на красной дорожке в своем фирменном образе от Louis Vuitton, демонстрируя гладкое мятно-зеленое платье А-силуэта из креп-кади с атласным палантином, который сидел поверх как накидка. К ним она выбрала соответствующие босоножки, завершив ансамбль украшениями от Jessica McCormack.э

Сирша Ронан в Louis Vuitton Фото: Getty

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