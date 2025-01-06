Шик, роскошь и гламур: лучшие платья церемонии премии "Золотой глобус 2025" (фото, видео)
Звезды для церемонии "Золотой глобус 2025" выбирали наряды в стиле старого Голливуда и архивные наряды, разбавив их современными акцентами.
В Лос-Анджелесе в отеле Beverly Hilton отгремела 82-ая церемония "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара". Традиционно звезды выбрали самые красивые наряды, чтобы блеснуть на красной дорожке. Выдающийся модный тренд вечера был очень в духе бренда для ежегодного меропртиятия: золото. Многие звезды, среди которых Кейт Бланшетт, Деми Мур и Минди Калинг, выбрали именно этот цвет. На ковровой дорожке также доминировали черные и текстурированные узоры. Однако монохромные тона и богатые текстуры стали отличительными чертами большинства образов знаменитостей. Фокус собрал самые красивые наряды знаменитостей, ориентируясь на отзывы обозревателей модной индустрии.
Зендея
Королева красных дорожек, 25-летняя Зендея, оставила теннисный стержень позади ради 82-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус". Номинированная на статуэтку за роль в фильме "Претенденты", она вышла на красную дорожку в платье без бретелек, созданном на заказ Николя Жескьером (Louis Vuitton), которое отличалось шелковистой мандариновой тканью и классическим силуэтом бального платья.
Наряд, буквально кричащий о старом голливудском гламуре с его классическим вырезом в форме сердца, юбкой-футляром и драматичным шлейфом, она завершила такого же цвета атласными туфлями и украшениями с турмалинами и бриллиантами от Bulgari. Особое внимание привлекало кольцо с внушительным бриллиантом на пальце звезды. Многие заговорили о возможной помолвке актрисы с ее коллегой Томом Холландом.
Над образом знаменитости трудился Лоу Роуч, с которым Зендея работает уже 14 лет. В Instagram он рассказал, что вдохновением для ее образа послужила певица 1950-х годов Джойс Брайант.
Николь Кидман
57-летняя австралийская актриса Николь Кидман появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" 2025 в индивидуальном наряде Balenciaga из хрустальной сетки, расшитой стразами с открытой спиной, перекрученным вырезом на одно плечо и длинным шлейфом. Чтобы завершить свой мерцающий образ, она надела винтажные часы и серьги. Платье основано на образе 55 из коллекции Balenciaga Haute Couture осень 2023, который был фиолетовым, в отличие от переливающегося серебристого образа Кидман. К нему она надела кремовую пару атласных лодочек, также от Balenciaga, и множество ювелирных изделий от Boucheron, включая серьги-подвески с бриллиантами и танзанитами и бриллиантовое кольцо в 4,10 карата.
Кидман работала со своим давним стилистом Джейсоном Болденом, который стоял за ее последними появлениями на красной дорожке.
Дакота и Эль Фаннинг
На 82-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус" Дакотра Фаннинг появилась вместе со своей младшей сестрой Эль и обе попали в категорию лучших образов, по мнению критиков.
Дакота, номинированная в категории "Лучшая женская роль второго плана на телевидении" за свою роль в фильме "Рипли", вместе со своим давним стилистом Самантой Макмиллен выбрали ярко-красное платье Dolce & Gabbana с драпированным лифом, прикрепленным шарфом и высоким разрезом. Цвет смелый для красной дорожки (и это сейчас очень модно), но она с легкостью справилась с этим.
Ее младшая сестра, которая недавно снялась в биографическом фильме Боба Дилана "Совершенный незнакомец" вместе с Тимоти Шаламе и Моникой Барбарой, пришла поддержать ее. Как и Дакота, Эль много лет работала с Макмилленом, и они всегда придумывали что-то идеальное и высокооктановое для таких церемоний награждения, как "Золотой глобус". В этом году актриса выбрала преувеличенно пышный наряд. Ее платье цвета шампанского имело вырез в форме сердца с острым V-образным вырезом и леопардовым принтом в пайетках. Лиф платья включал собранную текстуру, которая, казалось, обвивала торс Фаннинг. Подтянутая талия была создана тонким, нежным поясом, который разделил две половины платья. Юбка бального фасона в приглушенном персиковом цвете создавала драматическое противопоставление облегающему верху.
Из аксессуаров на Эль было эффектное ожерелье Panthère de Cartier из золота с двумя пантерами, обращенными друг к другу, с акцентом на пятнах оникса. Фаннинг — последний всемирный посол французского дома предметов роскоши и лицо коллекции Grain de Café.
Селена Гомес
32-летняя певица и актриса Селена Гомес выбрала для "Золотого глобуса 2025" голубое платье-футляр Prada с открытыми плечами и А-силуэтом. Наряд также имел геометрические панели на юбке и шаль в тон. Селена выглядела как принцесса, и, по словам Гомес, в этом и была вся идея. В интервью журналу Variety звезда сказала, что ее платье "очень похоже на платье Золушки, поэтому я подумала, что стоит остановиться на нем". К нему шли туфли-лодочки из атласа в том же оттенке.
Чтобы сбалансировать простой дизайн, ее стилист Эрин Уолш подобрала роскошные аксессуары от Tiffany & Co. Гомес надела массивное бриллиантовое ожерелье, которое напоминало тиару принцессы. Сверкающие драгоценности были идеальным дополнением к ее новому обручальному кольцу маркиза. Кольца паве и колоссальные бриллиантовые гвоздики завершили гламурный образ.
Зои Салдана
46-летняя актриса и режиссер Зои Салдана на красной дорожке привнесла много блеска в свой образ. Звезда прошла по темно-красной дорожке в Beverly Hilton в наряде от Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Это было шоколадно-коричневое платье без бретелек, полностью покрытое мерцающими пайетками. Изделие имело глубокий вырез в форме сердца и силуэт "песочные часы". На плечи Зои накинула накрахмаленный плащ более теплого оттенка коричневого, который сочетался с ее босоножками на платформе с открытым носком от Saint Laurent.
Для завершения голливудского гламура она дополнила свой образ многослойными невероятными бриллиантами Cartier, включая ожерелье из белых и желтых бриллиантов, ниспадающее каскадом на ее декольте, а также подходящими серьгами.
Аня Тейлор-Джой
28-летняя Аня Тейлор-Джой привнесла немного пастели на красную дорожку "Золотого глобуса" 2025 года. Она покорила публику архивным Dior. Это было светло-розовое платье-комбинация с электрическим блеском из культового "New Look" 1947 года и подходящая шаль в испанском стиле с вышитыми цветами. Звезда подняла ставки еще больше, добавив цветов с помощью своих украшений, выбрав уникальное ожерелье Tiffany Blue Book с более чем 64 каратами и хрустальными опалами с соответствующим браслетом. Аня также надела бриллиантовые серьги-гвоздики.
Образ завершали атласные босоножки в тон платью.
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