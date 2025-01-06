Шик, роскошь и гламур: лучшие платья церемонии премии "Золотой глобус 2025" (фото, видео)

Звезды для церемонии "Золотой глобус 2025" выбирали наряды в стиле старого Голливуда и архивные наряды, разбавив их современными акцентами.

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В Лос-Анджелесе в отеле Beverly Hilton отгремела 82-ая церемония "Золотой глобус", которую называют репетицией "Оскара". Традиционно звезды выбрали самые красивые наряды, чтобы блеснуть на красной дорожке. Выдающийся модный тренд вечера был очень в духе бренда для ежегодного меропртиятия: золото. Многие звезды, среди которых Кейт Бланшетт, Деми Мур и Минди Калинг, выбрали именно этот цвет. На ковровой дорожке также доминировали черные и текстурированные узоры. Однако монохромные тона и богатые текстуры стали отличительными чертами большинства образов знаменитостей. Фокус собрал самые красивые наряды знаменитостей, ориентируясь на отзывы обозревателей модной индустрии.

Зендея

Королева красных дорожек, 25-летняя Зендея, оставила теннисный стержень позади ради 82-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус". Номинированная на статуэтку за роль в фильме "Претенденты", она вышла на красную дорожку в платье без бретелек, созданном на заказ Николя Жескьером (Louis Vuitton), которое отличалось шелковистой мандариновой тканью и классическим силуэтом бального платья.

Наряд, буквально кричащий о старом голливудском гламуре с его классическим вырезом в форме сердца, юбкой-футляром и драматичным шлейфом, она завершила такого же цвета атласными туфлями и украшениями с турмалинами и бриллиантами от Bulgari. Особое внимание привлекало кольцо с внушительным бриллиантом на пальце звезды. Многие заговорили о возможной помолвке актрисы с ее коллегой Томом Холландом.

Над образом знаменитости трудился Лоу Роуч, с которым Зендея работает уже 14 лет. В Instagram он рассказал, что вдохновением для ее образа послужила певица 1950-х годов Джойс Брайант.

Николь Кидман

57-летняя австралийская актриса Николь Кидман появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" 2025 в индивидуальном наряде Balenciaga из хрустальной сетки, расшитой стразами с открытой спиной, перекрученным вырезом на одно плечо и длинным шлейфом. Чтобы завершить свой мерцающий образ, она надела винтажные часы и серьги. Платье основано на образе 55 из коллекции Balenciaga Haute Couture осень 2023, который был фиолетовым, в отличие от переливающегося серебристого образа Кидман. К нему она надела кремовую пару атласных лодочек, также от Balenciaga, и множество ювелирных изделий от Boucheron, включая серьги-подвески с бриллиантами и танзанитами и бриллиантовое кольцо в 4,10 карата.

Кидман работала со своим давним стилистом Джейсоном Болденом, который стоял за ее последними появлениями на красной дорожке.

Николь Кидман Фото: Getty

Дакота и Эль Фаннинг

На 82-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус" Дакотра Фаннинг появилась вместе со своей младшей сестрой Эль и обе попали в категорию лучших образов, по мнению критиков.

Дакота, номинированная в категории "Лучшая женская роль второго плана на телевидении" за свою роль в фильме "Рипли", вместе со своим давним стилистом Самантой Макмиллен выбрали ярко-красное платье Dolce & Gabbana с драпированным лифом, прикрепленным шарфом и высоким разрезом. Цвет смелый для красной дорожки (и это сейчас очень модно), но она с легкостью справилась с этим.

Дакота Фаннинг Фото: Getty

Ее младшая сестра, которая недавно снялась в биографическом фильме Боба Дилана "Совершенный незнакомец" вместе с Тимоти Шаламе и Моникой Барбарой, пришла поддержать ее. Как и Дакота, Эль много лет работала с Макмилленом, и они всегда придумывали что-то идеальное и высокооктановое для таких церемоний награждения, как "Золотой глобус". В этом году актриса выбрала преувеличенно пышный наряд. Ее платье цвета шампанского имело вырез в форме сердца с острым V-образным вырезом и леопардовым принтом в пайетках. Лиф платья включал собранную текстуру, которая, казалось, обвивала торс Фаннинг. Подтянутая талия была создана тонким, нежным поясом, который разделил две половины платья. Юбка бального фасона в приглушенном персиковом цвете создавала драматическое противопоставление облегающему верху.

Эль Фаннинг

Из аксессуаров на Эль было эффектное ожерелье Panthère de Cartier из золота с двумя пантерами, обращенными друг к другу, с акцентом на пятнах оникса. Фаннинг — последний всемирный посол французского дома предметов роскоши и лицо коллекции Grain de Café.

Селена Гомес

32-летняя певица и актриса Селена Гомес выбрала для "Золотого глобуса 2025" голубое платье-футляр Prada с открытыми плечами и А-силуэтом. Наряд также имел геометрические панели на юбке и шаль в тон. Селена выглядела как принцесса, и, по словам Гомес, в этом и была вся идея. В интервью журналу Variety звезда сказала, что ее платье "очень похоже на платье Золушки, поэтому я подумала, что стоит остановиться на нем". К нему шли туфли-лодочки из атласа в том же оттенке.

Чтобы сбалансировать простой дизайн, ее стилист Эрин Уолш подобрала роскошные аксессуары от Tiffany & Co. Гомес надела массивное бриллиантовое ожерелье, которое напоминало тиару принцессы. Сверкающие драгоценности были идеальным дополнением к ее новому обручальному кольцу маркиза. Кольца паве и колоссальные бриллиантовые гвоздики завершили гламурный образ.

Селена Гомес Фото: Getty

Зои Салдана

46-летняя актриса и режиссер Зои Салдана на красной дорожке привнесла много блеска в свой образ. Звезда прошла по темно-красной дорожке в Beverly Hilton в наряде от Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Это было шоколадно-коричневое платье без бретелек, полностью покрытое мерцающими пайетками. Изделие имело глубокий вырез в форме сердца и силуэт "песочные часы". На плечи Зои накинула накрахмаленный плащ более теплого оттенка коричневого, который сочетался с ее босоножками на платформе с открытым носком от Saint Laurent.

Зои Салдана получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана

Для завершения голливудского гламура она дополнила свой образ многослойными невероятными бриллиантами Cartier, включая ожерелье из белых и желтых бриллиантов, ниспадающее каскадом на ее декольте, а также подходящими серьгами.

Зои Салдана

Аня Тейлор-Джой

28-летняя Аня Тейлор-Джой привнесла немного пастели на красную дорожку "Золотого глобуса" 2025 года. Она покорила публику архивным Dior. Это было светло-розовое платье-комбинация с электрическим блеском из культового "New Look" 1947 года и подходящая шаль в испанском стиле с вышитыми цветами. Звезда подняла ставки еще больше, добавив цветов с помощью своих украшений, выбрав уникальное ожерелье Tiffany Blue Book с более чем 64 каратами и хрустальными опалами с соответствующим браслетом. Аня также надела бриллиантовые серьги-гвоздики.

Образ завершали атласные босоножки в тон платью.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty

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