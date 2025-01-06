Шик, розкіш і гламур: найкращі сукні церемонії премії "Золотий глобус 2025" (фото, відео)

Зірки для церемонії "Золотий глобус 2025" обирали вбрання в стилі старого Голлівуду та архівні вбрання, розбавивши їх сучасними акцентами.

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У Лос-Анджелесі в готелі Beverly Hilton відгриміла 82-а церемонія "Золотий глобус", яку називають репетицією "Оскара". Традиційно зірки обрали найкрасивіші вбрання, щоб блиснути на червоній доріжці. Визначний модний тренд вечора був дуже в дусі бренду для щорічного заходу: золото. Багато зірок, серед яких Кейт Бланшетт, Демі Мур і Мінді Калінг, обрали саме цей колір. На килимовій доріжці також домінували чорні та текстуровані візерунки. Однак монохромні тони і багаті текстури стали відмінними рисами більшості образів знаменитостей. Фокус зібрав найкрасивіші вбрання знаменитостей, орієнтуючись на відгуки оглядачів модної індустрії.

Зендея

Королева червоних доріжок, 25-річна Зендея, залишила тенісний стиль позаду заради 82-ї щорічної церемонії вручення премії "Золотий глобус". Номінована на статуетку за роль у фільмі "Претенденти", вона вийшла на червону доріжку в сукні без бретельок, створеній на замовлення Ніколя Жеск'єром (Louis Vuitton), що вирізнялася шовковистою мандариновою тканиною і класичним силуетом бальної сукні.

Вбрання, що буквально кричить про старий голлівудський гламур з його класичним вирізом у формі серця, спідницею-футляром і драматичним шлейфом, вона завершила такого ж кольору атласними туфлями і прикрасами з турмалінами і діамантами від Bulgari. Особливу увагу привертала каблучка зі значним діамантом на пальці зірки. Багато хто заговорив про можливі заручини актриси з її колегою Томом Голландом.

Над образом знаменитості працював Лоу Роуч, з яким Зендея вже 14 років. В Instagram він розповів, що натхненням для її образу послужила співачка 1950-х років Джойс Брайант.

Ніколь Кідман

57-річна австралійська акторка Ніколь Кідман з'явилася на червоній доріжці "Золотого глобуса" 2025 року в індивідуальному вбранні Balenciaga з кришталевої сітки, розшитої стразами, з відкритою спиною, перекрученим вирізом на одне плече і довгим шлейфом. Щоб завершити свій мерехтливий образ, вона одягла вінтажний годинник і сережки. Сукня заснована на образі 55 з колекції Balenciaga Haute Couture осінь 2023, який був фіолетовим, на відміну від переливчастого сріблястого образу Кідман. До нього вона одягла кремову пару атласних човників, також від Balenciaga, і безліч ювелірних виробів від Boucheron, включно із сережками-підвісками з діамантами й танзанітами і діамантовою каблучкою в 4,1 карата.

Кідман працювала зі своїм давнім стилістом Джейсоном Болденом, який стояв за її останніми появами на червоній доріжці.

Ніколь Кідман Фото: Getty

Дакота та Ель Фаннінг

На 82-й щорічній церемонії вручення премії "Золотий глобус" Дакотра Фаннінг з'явилася разом зі своєю молодшою сестрою Ель, й обидві потрапили до категорії найкращих образів, на думку критиків.

Дакота, номінована в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану на телебаченні" за свою роль у фільмі "Ріплі", разом зі своєю давньою стилісткою Самантою Макміллен обрали яскраво-червону сукню Dolce & Gabbana з драпірованим ліфом, прикріпленим шарфом і високим розрізом. Колір сміливий для червоної доріжки (і це зараз дуже модно), але вона з легкістю впоралася з цим.

Дакота Фаннінг Фото: Getty

Її молодша сестра, яка нещодавно знялася в біографічному фільмі Боба Ділана "Досконалий незнайомець" разом із Тімоті Шаламе і Монікою Барбарою, прийшла підтримати її. Як і Дакота, Ель багато років працювала з Макмілленом, і вони завжди вигадували щось ідеальне і високооктанове для таких церемоній нагородження, як "Золотий глобус". Цього року актриса обрала перебільшено пишне вбрання. Її сукня кольору шампанського мала виріз у формі серця з гострим V-подібним вирізом і леопардовим принтом у паєтках. Ліф сукні включав зібрану текстуру, яка, здавалося, обвивала торс Фаннінг. Підтягнута талія була створена тонким, ніжним поясом, який розділив дві половини сукні. Спідниця бального фасону в приглушеному персиковому кольорі створювала драматичне протиставлення обтислому верху.

Эль Фаннинг

З аксесуарів на Ель було ефектне намисто Panthère de Cartier із золота з двома пантерами, зверненими одна до одної, з акцентом на плямах онікса. Фаннінг — останній всесвітній посол французького будинку предметів розкоші та обличчя колекції Grain de Café.

Селена Гомес

32-річна співачка та акторка Селена Гомес обрала для "Золотого глобуса 2025" блакитну сукню-футляр Prada з відкритими плечима та А-силуетом. Вбрання також мало геометричні панелі на спідниці та шаль у тон. Селена виглядала як принцеса, і, за словами Гомес, у цьому і була вся ідея. В інтерв'ю журналу Variety зірка сказала, що її сукня "дуже схожа на сукню Попелюшки, тому я подумала, що варто зупинитися на ній". До неї йшли туфлі-човники з атласу того ж відтінку.

Щоб збалансувати простий дизайн, її стилістка Ерін Волш підібрала розкішні аксесуари від Tiffany & Co. Гомес одягла масивне діамантове намисто, що нагадувало тіару принцеси. Блискучі коштовності були ідеальним доповненням до її нової обручки маркіза. Каблучки паве і колосальні діамантові гвоздики завершили гламурний образ.

Селена Гомес Фото: Getty

Зої Салдана

46-річна акторка і режисерка Зої Салдана на червоній доріжці привнесла багато блиску у свій образ. Зірка пройшла темно-червоною доріжкою в Beverly Hilton у вбранні від Saint Laurent by Anthony Vaccarello. Це була шоколадно-коричнева сукня без бретелей, повністю вкрита мерехтливими паєтками. Виріб мав глибокий виріз у формі серця і силует "пісочний годинник". На плечі Зої накинула накрохмалений плащ більш теплого відтінку коричневого, який поєднувався з її босоніжками на платформі з відкритим носком від Saint Laurent.

Зої Салдана отримала "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль другого плану

Для завершення голлівудського гламуру вона доповнила свій образ багатошаровими неймовірними діамантами Cartier, включно з намистом з білих і жовтих діамантів, що спадає каскадом на її декольте, а також відповідними сережками.

Зої Салдана

Аня Тейлор-Джой

28-річна Аня Тейлор-Джой привнесла трохи пастелі на червону доріжку "Золотого глобуса" 2025 року. Вона підкорила публіку архівним Dior. Це була світло-рожева сукня-комбінація з електричним блиском з культового "New Look" 1947 року і відповідна шаль в іспанському стилі з вишитими квітами. Зірка підняла ставки ще більше, додавши квітів за допомогою своїх прикрас, вибравши унікальне намисто Tiffany Blue Book з більш ніж 64 каратами і кришталевими опалами з відповідним браслетом. Аня також одягла діамантові сережки-гвоздики.

Образ завершували атласні босоніжки в тон сукні.

Аня Тейлор-Джой Фото: Getty

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