Модный провал: 5 самых неудачных образов красной дорожки BAFTA 2025

Не всегда деньги и статус гарантируют безупречный вид на престижных мероприятиях. Даже звезды не застрахованы от стилистических промахов.

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Красная дорожка – это настоящее модное испытание для звезд, и не всегда и не все его выдерживают. Церемония BAFTA 2025, которая прошла накануне в Королевском фестивальном холле в Лондоне, не стала исключением. Фокус представляет самые неудачные образы знаменитостей нынешней премии.

Вера Вонг

75-летняя дизайнер свадебных и вечерних платьев Вера Вонг не устает поражать мир своей неувядающей молодостью и стилем. Однако на красной дорожке BAFTA 2025 она появилась в наряде, который многие модные критики сочли крайне неудачным.

Она позировала в платье, состоящем из топа с баской, лиф и низ которого были разделены телесной вставкой, и белой шелковой юбки в пол. Модельер добавила к ансамблю авангардный штрих с помощью черной кожаной куртки и квадратных очков. Сначала Вера пришла в полном комплекте, а затем позировала, сняв куртку.

Вера Вонг Фото: Getty Images

Гвендолин Кристи

46-летняя британская актриса Гвендолин Кристи позировала в черном платье Giles Deacon с высоким воротом и кружевными деталями на плечах. Из-за разрезов на рукавах платья она выглядела так, будто попала в какую-то ужасную химчистку, а ее чрезмерные, беспорядочные накладные волосы усилили хаотичный вид. Хотя Кристи, скорее всего, стремилась к смелому ансамблю, конечный результат не произвел должного эффекта.

Гвендолин Кристи Фото: Getty

Корали Фаржа

48-летняя французская режиссер Корали Фаржа, создавшая фильм "Субстанция" с Деми Мур в главной роли, отметилась тем, что вышла на красную дорожку в пуховике поверх черного длинного наряда, расшитого пайетками. В ушах и на пальцах Корали сверкали украшения.

Корали Фаржа Фото: Getty

Изабелла Росселини

72-летняя итальянская актриса и модель Изабелла Росселини появилась на красной дорожке в цветочном образе Dolce & Gabbana. Несмотря на дороговизну наряда, актриса выглядела так, будто забыла надеть свое настоящее вечернее платье, прежде чем выйти из примерочной. Благодаря крупному цветочному принту, леопардовому принту на рукавах и избытку ткани это платье создавало впечатление пижамного наряда.Модные украшения, который должны были украсить образ, сделали его еще более "тяжелым".

Изабелла Росселлини Фото: Getty

Анна Хиггс

47-летняя британская кинопродюсер Анна Хиггс вышла на публику в атласном платье-миди без бретелек цвета румян. Она добавила к ансамблю эффектное бриллиантовое колье. Однако именно стиль сомнительного платья действительно сделал этот образ провальным. Ни черные туфли с закрытым носком, ни кремовый блейзер совершенно не подходили к платью. Вместо этого Хиггс выглядела так, будто схватила все, что было у нее в шкафу, в последнюю секунду перед тем, как выйти из дома.

Анна Хиггс Фото: Getty

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