Тиха розкіш: 5 найкрасивіших суконь червоної доріжки Еммі 2024 (фото, відео)
Модні оглядачі назвали цьогорічну червону доріжку премії "Еммі" стриманою.
У ніч з 15 на 16 вересня в Лос-Анджелесі відгриміла 76-а премія "Еммі", яка зібрала на червоній доріжці стильних зірок у розкішних дизайнерських вбраннях. На думку більшості модних оглядачів, більшість знаменитостей мали напрочуд стриманий вигляд, просуваючи тиху розкіш. Фокус зібрав найкрасивіші образи килимової доріжки "Еммі-2024".
Дакота Феннінг
30-річна американська акторка Дакота Феннінг обрала для церемонії сукню-футляр кольору шампанського без бретелей із золотистого шовкового атласу з тюлевою накладкою від Armani Privé з колекції осінь/зима 2024 року, прикрашену перлинами і кристалами. Вона доповнила образ сережками-підвісками і великою перловою каблучкою. Макіяж зірки був максимально природний, а волосся Дакота залишила розпущеним.
Селена Гомес
Селена Гомес підтвердила свою любов до вирізів-халтерів, як це було на прем'єрі "Емілії Перес" на кінофестивалі в Торонто, прем'єрі "Вбивства в одній будівлі" в Лос-Анджелесі, першому благодійному заході Rare Impact Fund Benefit або навіть на премії Critics' Choice Awards 2022. На червоній доріжці премії "Еммі" акторка і співачка була в розкішній чорній приталеній сукні від Ralph Lauren з блискучим халтер-комірцем.
Дизайн вбрання виглядав елегантним, витонченим і ідеально гармоніював із зовнішністю Селени. Крій халтера в цьому випадку здавався більш обтічним і збалансованим, доповнюючи, а не відволікаючи від загального образу.
До сукні зірка обрала сережки Tiffany & Co. з платини з діамантами, гладкий браслет Lock і каблучки Jean Schlumberger by Tiffany та Victoria®.
Дженніфер Еністон
55-річна американська акторка і продюсерка Дженніфер Еністон мала на червоній доріжці приголомшливий вигляд у сукні-футлярі до підлоги з перлами з весняної колекції Oscar de la Renta 2025. Вона була без бретелей, мала тонкий виріз у формі гребінця і обтислий силует, покритий хитромудрими перлинами і блискучими прикрасами. Ззаду вбрання мало високий розріз.
Еністон доповнила образ ювелірними прикрасами, які продовжили її блискучий мотив із кристалів. Акторка одягла платинові сережки Tiffany & Co. Archives з діамантами, платиновий браслет Tiffany & Co. Archives з діамантами та ефектну каблучку з платини з діамантами також від Tiffany & Co.
Образ актриси на червоній доріжці премії "Еммі" 2024 року створив стиліст Раян Гастінгс.
Меріл Стріп
75-річна Меріл Стріп дотримувалася монохромного образу, прибувши на церемонію вручення премії "Еммі" 2024 року в повністю рожевому ансамблі.
Акторка, номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану в комедії за роль у фільмі "Вбивства в одній будівлі", позувала на червоній доріжці, демонструючи елегантний світло-рожевий костюм від Alexander McQueen, доповнений відповідним топом з бантом.
Однак колірна гамма не обмежувалася тільки одягом Стріп. Працюючи зі стилістом Мікаелою Ерлангер, акторка підібрала до ансамблю маленьку рожеву сумочку і одягла яскраві окуляри в рожевій оправі.
Діамантові сережки-кільця і срібні босоніжки на підборах, що підкреслювали її рожевий педикюр, додали трохи блиску і в кінцевому підсумку завершили ансамбль.
Ганна Ейнбіндер
29-річна американська акторка Ганна Ейнбіндер для церемонії вручення нагород одягла драпіровану сукню рожево-пудрового кольору від Louis Vuitton. Вбрання мало романтичний вигляд з глибоким вирізом, що перекидався через одне плече і справляв враження, ніби грецька богиня побувала у французькому салоні.
До вбрання Ганна підібрала прикраси від David Yurman. Особливо вразила діамантова каблучка на вказівному пальці.
Раніше Фокус писав про те, що Селена Гомес пожартувала на премії "Еммі" про бездітних кошатниць.