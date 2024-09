Тиха розкіш: 5 найкрасивіших суконь червоної доріжки Еммі 2024 (фото, відео)

Модні оглядачі назвали цьогорічну червону доріжку премії "Еммі" стриманою.

У ніч з 15 на 16 вересня в Лос-Анджелесі відгриміла 76-а премія "Еммі", яка зібрала на червоній доріжці стильних зірок у розкішних дизайнерських вбраннях. На думку більшості модних оглядачів, більшість знаменитостей мали напрочуд стриманий вигляд, просуваючи тиху розкіш. Фокус зібрав найкрасивіші образи килимової доріжки "Еммі-2024".

Дакота Феннінг

30-річна американська акторка Дакота Феннінг обрала для церемонії сукню-футляр кольору шампанського без бретелей із золотистого шовкового атласу з тюлевою накладкою від Armani Privé з колекції осінь/зима 2024 року, прикрашену перлинами і кристалами. Вона доповнила образ сережками-підвісками і великою перловою каблучкою. Макіяж зірки був максимально природний, а волосся Дакота залишила розпущеним.

Селена Гомес

Селена Гомес підтвердила свою любов до вирізів-халтерів, як це було на прем'єрі "Емілії Перес" на кінофестивалі в Торонто, прем'єрі "Вбивства в одній будівлі" в Лос-Анджелесі, першому благодійному заході Rare Impact Fund Benefit або навіть на премії Critics' Choice Awards 2022. На червоній доріжці премії "Еммі" акторка і співачка була в розкішній чорній приталеній сукні від Ralph Lauren з блискучим халтер-комірцем.

Дизайн вбрання виглядав елегантним, витонченим і ідеально гармоніював із зовнішністю Селени. Крій халтера в цьому випадку здавався більш обтічним і збалансованим, доповнюючи, а не відволікаючи від загального образу.

До сукні зірка обрала сережки Tiffany & Co. з платини з діамантами, гладкий браслет Lock і каблучки Jean Schlumberger by Tiffany та Victoria®.

Дженніфер Еністон

55-річна американська акторка і продюсерка Дженніфер Еністон мала на червоній доріжці приголомшливий вигляд у сукні-футлярі до підлоги з перлами з весняної колекції Oscar de la Renta 2025. Вона була без бретелей, мала тонкий виріз у формі гребінця і обтислий силует, покритий хитромудрими перлинами і блискучими прикрасами. Ззаду вбрання мало високий розріз.

Еністон доповнила образ ювелірними прикрасами, які продовжили її блискучий мотив із кристалів. Акторка одягла платинові сережки Tiffany & Co. Archives з діамантами, платиновий браслет Tiffany & Co. Archives з діамантами та ефектну каблучку з платини з діамантами також від Tiffany & Co.

Образ актриси на червоній доріжці премії "Еммі" 2024 року створив стиліст Раян Гастінгс.

Меріл Стріп

75-річна Меріл Стріп дотримувалася монохромного образу, прибувши на церемонію вручення премії "Еммі" 2024 року в повністю рожевому ансамблі.

Акторка, номінована на премію "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану в комедії за роль у фільмі "Вбивства в одній будівлі", позувала на червоній доріжці, демонструючи елегантний світло-рожевий костюм від Alexander McQueen, доповнений відповідним топом з бантом.

Однак колірна гамма не обмежувалася тільки одягом Стріп. Працюючи зі стилістом Мікаелою Ерлангер, акторка підібрала до ансамблю маленьку рожеву сумочку і одягла яскраві окуляри в рожевій оправі.

Діамантові сережки-кільця і срібні босоніжки на підборах, що підкреслювали її рожевий педикюр, додали трохи блиску і в кінцевому підсумку завершили ансамбль.

Ганна Ейнбіндер

29-річна американська акторка Ганна Ейнбіндер для церемонії вручення нагород одягла драпіровану сукню рожево-пудрового кольору від Louis Vuitton. Вбрання мало романтичний вигляд з глибоким вирізом, що перекидався через одне плече і справляв враження, ніби грецька богиня побувала у французькому салоні.

До вбрання Ганна підібрала прикраси від David Yurman. Особливо вразила діамантова каблучка на вказівному пальці.

Ганна Ейнбіндер Фото: Getty

