Селена Гомес публічно пожартувала про бездітних кошатниць (відео)

Селена Гомес стала третьою знаменитістю, яка публічно висміяла Джея Ді Венса.

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32-річна американська співачка й акторка Селена Гомес на сцені премії Еммі, куди піднялася зі своїми колегами за фільмом "Вбивства в будівлі" та номінантами Стівом Мартіном і Мартіном Шортом, щоб представити кращого актора другого плану в комедійному серіалі, згадала слова сенатора-республіканця Джея Ді Венса про бездітних кошатниць. Про це пише Sky News.

Під час оголошення номінанта Шорт сказав: "І Стіве, дозвольте мені сказати, яка честь для мене працювати з кимось, хто має такий вигляд, ніби впав і не може піднятися".

"І дозвольте мені сказати, яка честь для мене працювати з кимось, хто має вигляд колишньої чемпіонки з тенісу серед жінок", — парирував Мартін.

І тут своє слово вставила Селена, яка нещодавно зізналася, що не може виносити власних дітей через проблеми зі здоров'ям.

"І дозвольте мені сказати, яка це честь — працювати з двома хлопцями, які так далекі від того, щоб бути бездітними кошатницями", — сказала вона, викликавши оплески залу.

Раніше слова про бездітних кошатниць пригадала політику співачка Тейлор Свіфт, у ненависті до якої нещодавно привселюдно зізнався Дональд Трамп, кандидат у президенти США. Вона назвала себе однією з них, коли відкрито виступила на підтримку Камали Гарріс після дебатів. На додаток до свого посту одна опублікувала фото, на якому позує зі своїм котом Бенджамінном Баттоном.

Венс називав жінок-демократок та їхніх прихильників "купою бездітних кошатниць, нещасних у своєму житті та у виборі, який вони зробили". Ці слова дуже сильно обурили Дженніфер Еністон, у якої теж немає дітей.

Раніше Фокус писав, що Селена Гомес публічно звернулася до нового бойфренда.