Селена Гомес публічно звернулася до нового бойфренда (фото)

Пара зустрічається близько року. Співачка та продюсер тривалий час дружили та працювали разом.

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Американська співачка Селена Гомес публічно звернулася до свого бойфренда Бенні Бланко. Знімки з коханим артистка опублікувала в Instagram.

"Дякую, що розділяєш зі мною своє життя сьогодні і щодня", — написала Селена, яка напередодні відзначила 32-річчя.

На фото співачка обіймала свого обранця, 36-річного продюсера Бенні Бланко. Пара проводила разом час удома, засмагала на сонці, Бенні цілував кохану.

Рівно за рік до цього стосунки пари перейшли на новий рівень. Вони тривалий час дружили, а після 31-го дня народження Селени знаменитості почали зустрічатися.

Селена Гомес та Бенні Бланко

Селена та Бенні знайомі з 2019 року, коли вони співпрацювали з J. Balvin і Tainy над піснею "I Can’t Get Enough".

"Дуже важко знайти когось, хто зможе вас вислухати і піклуватися про вас, але я знаю, що коли це станеться, це буде чудово, і ви захочете, щоб він був здоровим", — говорила зірка сцени.

До цього Селена тривалий час зустрічалася з Джастіном Бібером, з яким закінчила стосунки у 2018 році. Тоді ж співак одружився з моделлю Гейлі Бібер. Також у списку романів Гомес були Ендрю Таггарт, Зейн Малік, Нік Джонас, The Weeknd та зірка "Сутінків" Тейлор Лотнер.

Нагадаємо, Селена Гомес відвідала Каннський кінофестиваль-2024.

Також Фокус писав про плани Селени Гомес всиновити дитину.