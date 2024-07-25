Селена Гомес публічно звернулася до нового бойфренда (фото)
Пара зустрічається близько року. Співачка та продюсер тривалий час дружили та працювали разом.
Американська співачка Селена Гомес публічно звернулася до свого бойфренда Бенні Бланко. Знімки з коханим артистка опублікувала в Instagram.
"Дякую, що розділяєш зі мною своє життя сьогодні і щодня", — написала Селена, яка напередодні відзначила 32-річчя.
На фото співачка обіймала свого обранця, 36-річного продюсера Бенні Бланко. Пара проводила разом час удома, засмагала на сонці, Бенні цілував кохану.
Рівно за рік до цього стосунки пари перейшли на новий рівень. Вони тривалий час дружили, а після 31-го дня народження Селени знаменитості почали зустрічатися.
Селена та Бенні знайомі з 2019 року, коли вони співпрацювали з J. Balvin і Tainy над піснею "I Can’t Get Enough".
"Дуже важко знайти когось, хто зможе вас вислухати і піклуватися про вас, але я знаю, що коли це станеться, це буде чудово, і ви захочете, щоб він був здоровим", — говорила зірка сцени.
До цього Селена тривалий час зустрічалася з Джастіном Бібером, з яким закінчила стосунки у 2018 році. Тоді ж співак одружився з моделлю Гейлі Бібер. Також у списку романів Гомес були Ендрю Таггарт, Зейн Малік, Нік Джонас, The Weeknd та зірка "Сутінків" Тейлор Лотнер.
Нагадаємо, Селена Гомес відвідала Каннський кінофестиваль-2024.
Також Фокус писав про плани Селени Гомес всиновити дитину.