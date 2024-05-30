Селена Гомес зізналася, за якої умови планувала всиновити дитину

Наразі артистка зустрічається з продюсером Бенні Бланко. Вона не може мати дітей через проблеми зі здоровʼям.

Американська співачка та акторка Селена Гомес розповіла про свої сімейні плани та стосунки з автором пісень і продюсером Бенні Бланко. Про це пише Time.

Зірка сцени та екрану зізналася, що 5 років вона була самотня та звикла до цього.

"Багато людей бояться бути самотніми, і я, мабуть, мучила себе в голові протягом двох років самотності, а потім якось прийняла це", – сказала Селена, додавши, що придумала план створити сім’ю.

Співачка хотіла всиновити дитину до 35 років, якщо нікого не зустріне до того часу. Наразі Гомес 31 рік.

Поки рано говорити, чи зміниться її "план", але зараз Селена дуже щаслива, перебуваючи у стосунках з продюсером Бенні Бланко.

Селена Гомес

Артистка також похвалила здатність свого коханого реагувати на критику.

"Я знаю, що люди можуть зробити з людьми, яких я люблю. Мої власні шанувальники, яких я обожнюю і відчуваю, що вони сформували мене, скажуть мені найболючіші речі про те, як я живу. Але в ньому є така сила, що жоден із цих шумів його не бентежить. Це справді вражає, і я просто ціную кожну мить з ним. Я не знаю, що чекає в майбутньому, але я точно знаю, що він нікуди не піде найближчим часом", — зазначила Селена.

Як відомо, співачка та продюсер знайомі з 2019 року, коли вони співпрацювали з J. Balvin і Tainy над піснею "I Can’t Get Enough".

Протягом багатьох років знаменитості залишалися близькими, а Бенні відвідав день народження артистки в липні 2023. Тоді вони і почали зустрічатися.

Селена Гомес та Бенні Бланко

Нагадаємо, Селена Гомес не зможе сама народити дитину через проблеми зі здоровʼям.

Також Фокус писав про реакцію Бенні Бланко на ймовірність шлюбу із Селеною Гомес.