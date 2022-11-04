Селена Гомес зізналася, що не зможе народити

Одного разу артистка довго плакала після зустрічі з вагітною подругою.

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30-річна американська співачка та акторка Селена Гомес зізналася, що не зможе самостійно народити дитину. Про це пише Rolling Stone.

Зірка сцени та соцмереж пригадала, як одного разу зустрілася з вагітною подругою, а після цього довго плакала в машині, адже зрозуміла, що після тривалого вживання препаратів від біполярного розладу не зможе самостійно виносити дитину.

Втім, Селена зізналася, що не збирається здаватися та дуже хоче стати мамою.

"Як би то не було, я повинна мати дітей", — зазначила знаменитість.

[ + – ] Селена Гомес

Зокрема артистка пригадала, як у 2018 пережила психоз. За словами Гомес, вона погано пам'ятає той час, адже декілька місяців провела в параної, перебуваючи у лікарні.

[ + – ] Селена Гомес

Наразі знаменитість не підтверджує будь-яких своїх романтичних стосунків. Проте тривалий час вона була дівчиною канадського співака Джастіна Бібера. У 2018 пара розійшлася, а за кілька місяців після цього артист одружився з моделлю Гейлі Болдвін. Дітей у зіркової пари за чотири роки шлюбу також поки немає.

Нагадаємо, Селена Гомес вперше прокоментувала спільне фото з теперішньою дружиною свого колишнього бойфренда.

Також Фокус писав про образ Селени Гомес за понад 15 мільйонів гривень.