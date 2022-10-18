Селена Гомес склала образ за 15 мільйонів гривень (фото)

Одна каблучка знаменитості коштує 8,8 млн гривень.

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30-річна американська співачка та акторка Селена Гомес вийшла на публіку в образі за понад 15 млн гривень. Про це пише Е Оnline.

Зірка сцени та соцмереж відвідала престижну подію у Лос-Анджелесі. На Academy Museum gala Селена прийшла у розкішному чорному штанному костюмі від Giorgio Armani за понад 5 тисяч доларів, боді Wolford за 194 долари та босоніжках Jimmy Choo, які наразі вже розкупили.

Проте родзинкою аутфіту знаменитості стали сережки та каблучка від Cartier. Остання коштує 219 тисяч доларів (приблизно 8,8 млн гривень). Щодо сережок, то вони трохи дешевші і обійдуться вам у 169 тисяч доларів.

[ + – ] Селена Гомес та Гейлі Бібер обіймаються

На цьому заході американська співачка розвіяла всі чутки про ворожнечу з дружиною свого колишнього бойфренда Гейлі Бібер. Дівчата обіймалися та зробили кілька зворушливих фото.

[ + – ] Селена Гомес у Лос-Анджелесі

Загалом образ Селени коштує 393 тисячі доларів (приблизно 15,7 млн гривень). І це без врахування вартості взуття.

[ + – ] Селена Гомес

Наразі каблучка "Пантера" за 8 млн гривень недоступна для замовлення.

Нагадаємо, Селена Гомес відверто розповіла про складнощі у своєму житті в межах документального фільму про співачку.

Також Фокус писав про спільні фото Селени Гомес та Гейлі Бібер, які облетіли всю мережу.