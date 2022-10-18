Селена Гомес составила образ за 15 миллионов гривен (фото)

Одно кольцо знаменитости стоит 8,8 млн гривен.

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30-летняя американская певица и актриса Селена Гомес вышла на публику в образе за более 15 млн гривен. Об этом пишет Е Online.

Звезда сцены и соцсетей посетила престижное событие в Лос-Анджелесе. На Academy Museum gala Селена пришла в роскошном черном брючном костюме от Giorgio Armani за более 5 тысяч долларов, боди Wolford за 194 доллара и босоножках Jimmy Choo, которые уже раскупили.

Однако изюминкой аутфита знаменитости стали серьги и кольцо от Cartier. Последнее стоит 219 тысяч долларов (около 8,8 млн гривен). Что касается сережек, то они немного дешевле и обойдутся вам в 169 тысяч долларов.

[ + – ] Селена Гомес и Хейли Бибер обнимаются

На этом мероприятии американская певица развеяла все слухи о вражде с женой своего бывшего бойфренда Хейли Бибер. Девушки обнимались и сделали несколько трогательных фотографий.

[ + – ] Селена Гомес в Лос-Анджелесе

В общей сложности образ Селены стоит 393 тысячи долларов (примерно 15,7 млн гривен). И это без учета стоимости обуви.

[ + – ] Селена Гомес

Отметим, что на данный момент кольцо "Пантера" за 8,8 млн гривен недоступно для заказа.

Напомним, Селена Гомес откровенно рассказала о сложностях в своей жизни в рамках документального фильма о певице.

Также Фокус писал об общих фото Селены Гомес и Хейли Бибер, которые облетели всю Сеть.