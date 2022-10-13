От нервных срывов до волчанки. Селена Гомес рассказала о своей жизни в документалке (видео)

В честь Всемирного дня психического здоровья стриминговый сервис Apple TV+ опубликовал трейлер предстоящего документального фильма "Selena Gomez: My Mind and Me" (в переводе с английского — "Селена Гомес: Мой разум и я"). Премьера состоится 4 ноября.

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Новая кинолента посвящена Селене Гомес и ее ментальному здоровью. Знаменитость долгое время уделяет этой важной теме немало внимания, а также активно принимает участие в разнообразных социальных проектах, пропагандируя внимательное отношение к своему здоровью.

10 октября вслед за тизером, выпущенным еще в сентябре, стриминг представил трейлер будущего документального фильма. В долгожданном релизе Селена сама расскажет, каково было взрослеть прямо перед камерой.

Документалка охватывает шестилетний период становления Селены-знаменитости, что даст зрителям возможность изнутри посмотреть на все стороны жизни звезды, как на ее благотворительность, так и на интенсивную борьбу с различными заболеваниями.

Кроме того, певица также опубликует отрывки с процесса записи альбомов и открыто расскажет о борьбе с волчанкой. На стриминге Apple TV+ картина появится уже 4 ноября.

Несмотря на проблемы, в последние два года Гомес постоянно радовала поклонников новыми релизами. Помимо выпуска альбома Rare, получившего признание критиков в 2020 году, поп-звезда также снялась в очень популярном сериале Hulu "Убийства в одном здании". Кроме того, она попробовала свои силы на кухне в шоу "Селена + шеф" от HBO Max, премьера которого состоялась еще в августе 2020-го.