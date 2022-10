Від нервових зривів до вовчаку. Селена Гомес розповіла про своє життя в документалці (відео)

На честь Всесвітнього дня психічного здоров'я стримінговий сервіс Apple TV+ опублікував трейлер документального фільму "Selena Gomez: My Mind and Me" (у перекладі з англійської — "Селена Гомес: Мій розум і я"). Прем'єра відбудеться 4 листопада.