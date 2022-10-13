Від нервових зривів до вовчаку. Селена Гомес розповіла про своє життя в документалці (відео)

На честь Всесвітнього дня психічного здоров'я стримінговий сервіс Apple TV+ опублікував трейлер документального фільму "Selena Gomez: My Mind and Me" (у перекладі з англійської — "Селена Гомес: Мій розум і я"). Прем'єра відбудеться 4 листопада.

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Нова кінострічка присвячена Селені Гомес і її ментальному здоров'ю. Знаменитість довгий час приділяє цій важливій темі чимало уваги, а також бере активну участь у різноманітних соціальних проєктах, пропагуючи уважне ставлення до свого здоров'я.

10 жовтня із тизером, випущеним ще у вересні, стримінг представив трейлер майбутнього документального фільму. У довгоочікуваному релізі Селена сама розповість, як було дорослішати прямо перед камерою.

Документалка охоплює шестирічний період становлення Селени-знаменитості, що дасть глядачам зсередини можливість подивитися на всі сторони життя зірки, як на її благодійність, так і на інтенсивну боротьбу з різними захворюваннями.

Крім того, співачка також опублікує уривки з процесу запису альбомів і відкрито розповість про боротьбу з вовчаком. На стримінгу Apple TV+ картина з'явиться вже 4 листопада.

Незважаючи на проблеми, останні два роки Гомес постійно радувала шанувальників новими релізами. Крім випуску альбому Rare, який отримав визнання критиків у 2020 році, поп-зірка також знялася в дуже популярному серіалі Hulu "Вбивства в одному будинку". Крім того, вона спробувала свої сили на кухні в шоу "Селена + шеф" від HBO Max, прем'єра якого відбулася ще в серпні 2020-го.