Колишню дружину Г'ю Джекмана помітили з відомим чоловіком (фото)

Актриса прийшла підтримати свого друга Роббі Вільямса на прем'єрі біографічного фільму "Найкраща людина в Нью-Йорку".

68-річна австралійська актриса Деборра Лі-Фернесс, яка розлучилася з голлівудською суперзіркою Г'ю Джекманом після 27 років шлюбу, відвідала прем'єру біографічного фільму "Найкраща людина в Нью-Йорку". Її помітили в компанії британського співака й актора Роббі Вільямса, з яким вона радісно позувала фотографам, пише Daily Mail.

Деборра прийшла на показ, щоб підтримати Роббі, про якого розповідає картина. У фільмі його зіграв актор Джонно Девіс. Головний герой проходить через своє життя від школи до сцени в образі мавпи.

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Це перша поява Деборри-Лі після того, як вона підтвердила справжню причину розлучення з Г'ю Джекманом у вересні 2023 року. Виявилося, що актор, будучи в шлюбі, мав стосунки з актрисою Саттон Фостер.

Г'ю і Саттон почали готуватися до бродвейського відродження мюзиклу 1957 року Джеррі Закса "Музична людина" в березні 2020 року, перш ніж відбулася його прем'єра після пандемії в лютому 2022 року. Він ішов 11 місяців у театрі Winter Garden на Мангеттені.

За словами інсайдерів, їхній роман під час шоу був секретом Полішинеля.

"Багато людей на Бродвеї знали, і ми тримали це в таємниці, тому що вони обидва такі милі й чудові люди. Усі поважали їхнє особисте життя. Але був роман і збіг. Тепер вони дійсно щасливі. Весь імідж Г'ю полягає в тому, що він наймиліший хлопець у Голлівуді, тому він не знає, що з цим робити", — сказало джерело, близьке до Фостер, виданню Us Weekly.

Для Деборри-Лі нові стосунки Г'ю стали шоком.

"Деборра-Лі була приголомшена, коли дізналася про цей роман під час показу шоу. Мабуть, це був найгірше охоронюваний секрет Бродвею, і Деборра-Лі дізналася про це останньою. Що ще гірше, він не зізнався в цьому!" — розповіли журналістам друзі актриси.

Г'ю і Деборра, які виховали прийомних сина і доньку, оголосили про своє розлучення восени минулого року.

Раніше Фокус писав, що Саттон Фостер після 10 років шлюбу подала на розлучення зі сценаристом "Одинадцяти друзів Оушена" Тедом Гріффіном на тлі чуток про її роман з актором Г'ю Джекманом.