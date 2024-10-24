Зірка американських мюзиклів подає на розлучення на тлі чуток про роман із Г'ю Джекманом (фото)

Зірка "Дедпула і Росомахи" не довго був холостяком. Г'ю Джекман закрутив новий роман зі своєю колегою.

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Зірка бродвейських м'юзиклів Саттон Фостер після 10 років шлюбу подала на розлучення зі сценаристом "Одинадцяти друзів Оушена" Тедом Гріффіном на тлі чуток про її роман з актором Г'ю Джекманом, повідомляє Page Six.

Відомо, що Саттон подала заяву про розлучення до Верховного суду округу Нью-Йорк "без будь-яких заперечень" кілька днів тому, 22 жовтня.

Фостер і Гріффін одружилися в жовтні 2014 року на приватній церемонії в Санта-Барбарі, Каліфорнія. Пара виховує усиновлену дитину.

Саттон Фостер і Тед Гріффін Фото: Getty Images

Чутки про те, що шлюб перебуває на межі розпаду, з'явилися після того, як Саттон зіграла головну роль у мюзиклі "Продавець музики" разом із Джекманом. Джерела повідомили виданню, що між 49-річною Фостер і 56-річним Джекманом спалахнув роман, вони закохалися одне в одного: "Вони на 100 відсотків разом, кохають одне одного і хочуть провести залишок свого життя разом".

Г'ю Джекман і Саттон Фостер Фото: Getty Images

Їхні стосунки бурхливо розвиваються, але закохані тримають це в секреті й уникають публічної уваги. "Вони все ще разом. Вони щосили намагаються це приховати, але це загальновідомо", — підтвердив інший інсайдер.

Холостяк Г'ю Джекман у вересні 2023 року подав на розлучення з Деборрою-Лі Фернесс, з якою він був одружений 27 років.

Раніше, 5 вересня, 55-річний Г'ю Джекман похвалився неймовірно м'язистою фігурою. Він намагається тримати себе у формі та продовжує займатися спортом.